Yazarlar
Burcu Uğuz
1992 doğumlu, Ankaralı. Tarsus Amerikan Koleji’nde başladığı öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Fransızca-İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun oldu. Yapı Kredi Yayınları’nda çalışıyor, çeviri yapıyor.
Tüm Yazıları
Anı kitapları okumak keyiflidir; bildiğimiz, tanıdığımız insanlar ne yapıp etmiş, bugünlere nasıl gelmiş merak ederiz. Dedikoduyu da severiz tabii. Ama bizi anı kitaplarına asıl olarak çeken, son sayfa da çevrildiğinde bıraktığı histir.