Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Ece Çavuşlu

				

					

					

						
1991 yılında İstanbul'da doğdu. Sabancı Üniversitesi'nde Ekonomi ve Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümlerini tamamladı. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğrenci. Çeşitli fanzinlerde öyküleri ve şiirleri yayımlandı, bu süreçte freelance redaktörlük yapmaya başladı. 2016 yılından beri Koridor Yayınları'nda editör olarak çalışıyor.
 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
Geçmişin hayaletleri

						
Herkesin en ufak ayrıntısına kadar bildiği bir kabusu anlatmanın birden çok yolu var. Holocaust üzerine yazılmış yüzlerce kitap, çekilmiş onlarca film ve belgesel de bunun kanıtı. 2.

						
					

					

					

									

			

				

		

                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Salinger filminden ilk fragman

					

				

				
				

					
Türkiye Bilişim Derneği'nden bilimkurgu öykü yarışması

					

				

				
				

					
Anthony Bourdain'den korkunç yemek hikayeleri

					

				

								
				

					
Harry Potter'ın iki yeni kitabı yolda

					

				

								
				

					
Dünyadaki ilk Jane Austen heykeli

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Ahmet Faruk Kayral ile söyleşi:

"Her şeye rağmen, yine de bu konuyla ilgilenen binlerce kültürlü insan var."

Ece KARAAĞAÇ
 
 
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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