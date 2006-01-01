Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Firuze Engin

				

					

					

						
1984'te Edirne'de doğdu. Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim eğitimi aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Son Sahne Oyuncuları bünyesinde oyuncu ve tasarımcı olarak çalıştı. Yeraltı Oyuncuları için kostüm tasarımları yaptı. 2006 yılında Tiyatro BeReZe'nin kurucuları arasında yer aldı.
 
					

					

				

			


			
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Dosya // Edebiyatı "oyun"un alanına taşımak

						
Tiyatro ve edebiyatın ilişkisine, kuşkusuz ki tek bir pencereden bakmak imkansız. Hem birbirlerine kardeş kadar yakın hem de uzak akrabalar kadar ayrık olan bu iki sanat türünün ilişkilerinin kaynağı aslında ilk akla geleceği gibi “yazı” değil, “anlatıcı olma” özellikleridir daha çok. Ne de olsa her ikisi de, kendine has soyut ya da somut biçimler kullanarak, daima anlatının peşindedir.

						
					

					

					

									

			

				

		

                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Stephen King bu kez çocuklar için yazıyor

					

				

				
				

					
Shakespeare ve Marlowe ortaklığı gün yüzüne çıktı

					

				

				
				

					
Tanpınar'ın telif hakları savaşında sona gelindi

					

				

								
				

					
Yazarlardan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için imza günü

					

				

								
				

					
Pulbiber Dergi artık internette

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selen Korad Birkiye ile söyleşi:

Sahne metnini sahneye uyarlamak...
 
Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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