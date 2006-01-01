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Firuze Engin
1984'te Edirne'de doğdu. Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim eğitimi aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Son Sahne Oyuncuları bünyesinde oyuncu ve tasarımcı olarak çalıştı. Yeraltı Oyuncuları için kostüm tasarımları yaptı. 2006 yılında Tiyatro BeReZe'nin kurucuları arasında yer aldı.
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Tiyatro ve edebiyatın ilişkisine, kuşkusuz ki tek bir pencereden bakmak imkansız. Hem birbirlerine kardeş kadar yakın hem de uzak akrabalar kadar ayrık olan bu iki sanat türünün ilişkilerinin kaynağı aslında ilk akla geleceği gibi “yazı” değil, “anlatıcı olma” özellikleridir daha çok. Ne de olsa her ikisi de, kendine has soyut ya da somut biçimler kullanarak, daima anlatının peşindedir.