Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Zeynep Şen

				

					

					

						
1993 İstanbul doğumlu. New York’ta, Sarah Lawrence College’in Dünya Edebiyatı ve Yazı Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetini takiben New York’ta edebiyat ajanlığı yaptı ve Turkish Voice’da köşe yazarlığına başladı.  2012’de British Council’ın düzenlediği edebi çeviri yarışmasının finalistlerinden biri seçildi. Çevirileri AltKitap’ın bastığı, “Yankı Sanatı” adlı kitapta yer aldı. Bir yandan İstanbul’da çevirmen ve yazar olarak çalışıyor, bir yandan da Amerika’daki New York Journal of Books işin kitap eleştirmenliği yapıyor. Yazıları şu ana kadar InTown Dergisi’nde, Time Out İstanbul’da, Time Out İstanbul in English’de, Turkish Voice’da ve New York Journal of Books’da yer aldı.
 
					

					

				

			


			
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Shakespeare & Co ve Dünyanın En Güzel Tarihi Kitabevleri

						
Geçtiğimiz Eylül, dünyanın en ünlü yazar ve şairlerine okul olmuş olan Shakespeare & Co’nun hevesle beklenen biyografisi raflardaki yerini aldı. Shakespeare & Company, Paris: A History of the Rag and Bone Shop of the Heart, okuyucuları 1919’da kapılarını açan bu sıra dışı kitabevinin büyülü dünyasıyla tanıştırıyor.

						
					

					

					

									

			

				

		

                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı başlıyor

					

				

				
				

					
Çetin Altan Kadıköy'de anılacak

					

				

				
				

					
Bob Dylan telefonlara çıkmıyor!

					

				

								
				

					
Psikanalitik Edebiyat Okumaları başlıyor

					

				

								
				

					
Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy'la Diyaloglar yeniden başlıyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Nermin Yıldırım ile söyleşi:

Edebiyat ve başka hayatlara bakabilmek

ECE KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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