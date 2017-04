Dosya // Edebiyattan sinemaya uyarlayamama öyküleri

Sinema tarihinde yarıda kalmış, bir şekilde bitirilememiş, askıda kalmış pek çok büyük projenin edebiyat uyarlaması olduğunu görüyoruz. Rafa kaldırılmış, sonra tekrar raftan indirilmiş, yine hayata geçirilememiş, adeta bir kişisel mücadeleye dönüşmüş filmler var. Bunlar Kaptan Ahab’ın Moby Dick’le olan o sonsuzluğa uzayan çekişmesini hatırlatıyor (tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden sayılan Orson Welles’in Moby Dick’i uyarlama çabasının uzatılmış bir yenilgiyle sonuçlanması da manidar!). Bu yarım kalan öykülerin arasına adım atınca fark ediyoruz ki, her biri, izleyicinin düş gücü üstünde, en az o bitmiş, kusursuz, pürüzsüz filmler kadar tesirli olabiliyor. Öyleyse bu uyarlamalar Araf’ına dalma vaktidir...

Kitapları yarıda bırakmayı huy haline getirmiş bir arkadaşım var. Tenkit etmeye kalkışırsanız kendini savunacak kelimeleri cebinden çıkarıveriyor hemen. Şöyle diyecek oluyor: “Her yarıda bıraktığım kitapta, heyecanla, özveriyle içine girdiğim bir evrenden, o evren kendi üzerine kapanmadan sıyrılıveriyorum. Nihayete erdirilmesine izin vermeden... Karakterlerin yolculuğuna kendim bazı sonlar icat etmeyi sevdiğimden de değil; o evren kendi içinde bir çember çizip sonlanırsa, sayfalar boyunca bende kaynayan duygular, karakterlerin bedeni üzerinde hayal edilen edalar yitip gidecek sanki. Ayracı içinde bıraktığım her kitap bir alev çakıyor zihnimde, bazen soluklaşıp bazen harlanıyor bunlar, yanıp sönen alevlerle yürümeyi seviyorum, sonra bir alev daha ekleniyor... Kendi kendini tutuşturmanın bir yolu...”





Yarım bırakma edimine böylesi anlamlar yüklemeli mi sahiden? Yüceltmeli mi kasten bitirilmeyeni? Eğer yarı yolda bırakıp gitmek kendini tutuşturmak, olasılıkları kapatmadan hep diri tutmak için bir araçsa; düşlerin, her yeni tanışılan karakterin, dostun açtığı mümkünlerin, yaşam vaatlerinin kapanmaya, sönmeye yazgılı olduğunu kabullenmek de bir erdem gibi gelmiştir hep bana. Duyguların, bedenlerin sıradan hareketlerine bağladığımız anlamların uçuculuğuyla barışmak da dünya bilgisinin bir parçası. Kendini tutuşturmaksa mesele, yitirilen olasılıklarla, kırılan, kırılganlaştıran düşlerle yüzleşerek içindeki alevi canlı tutmak, böylesi bir “yarıda bırakma şiarı”na yeğdir.





Yine de hakkını yemeyelim, alıntıladığım bu “yarı yolda çekip giden” arkadaşın temas ettiği bir duyguya ben de aşinayım. Yarım bırakmaya methiyeler düzmek değil de, “yarım kalan”ın üstünde açılan gözeneklere hücum edip orada bir biteviye kazıya çıkmak, bunu zihne sürekli cereyan ve umut sağlayan bir ilhama dönüştürmekse mesele, ben de orada bir yerlerde, bu arkadaşın bahsettiği alevlerle saf tutarım. Bitirilememiş, açık kalmış bir yapıtın tarifi güç bir cazibesi olduğunu inkar edebilir miyiz? Kuvvetli bir metin okuyorsunuz, içinizde bir yerlere dokunuyor, imgeleri giderek berraklaşıyor ve zihninizde bir muhayyile bölgesi taksim ediyorsunuz ona ister istemez. O bölgenin kazı çalışmaları yarıda kesilirse ne olur? Bölgenin sakinleri kazı alanından çıkıp daha önce hiç bağlantı kurmadığınız farklı zihin mıntıkalarınıza taşarlar mı? Kesintiye uğratılan düşleme eylemi, alttan alta sizdeki ateşi körükleyen bir daimi katalizöre dönüşebilir mi?

Edebiyatla sinemanın ilişkisine kafa yoranlar için bu fikir jimnastiğinin bir başka ayağı daha var. Malum, edebiyat uyarlamaları işe büyük bir handikapla başlar; metin halindeyken okurun gözünde muğlakça canlandırılan ve kendi deneyimlerine bulaşarak farklı duygulara/cisimleşmelere evrilebilen tasvirler, görsel bir mecranın eline verilince net, keskin hatlarla bize hazırlop sunuluverir. O yüzden de edebi bir metni görsel mecralara uyarlama eyleminin temelinde bir nafilelik yatar. Sinemanın da ister istemez giriştiği bu keskinleştirme eylemi, bahsettiğim bu “sızıntı yapan”, “etrafa doğru dağılarak çoğalan” muhayyile bölgesine saldırır, orayı bir hafriyat alanına çevirir, muğlak ağaçları indirip hızlıca yüksek binalar diker. Teşbihte hata olmaz, bir toplu konut gibi somutça gelir çöker sizin bulanıklığıyla, sonsuz olanaklılığıyla sevdiğiniz bu bölgeye. Okurun, sevdiği bir metnin uyarlanması haberine verdiği o ekseriyetle olumsuz tepkinin (beraberinde bir merak da kaçınılmazdır elbette) kaynağında biraz da bu “toplu konutlaşma” korkusu yatar.





Elbette her uyarlama aynı oranda mustarip değildir bu “keskinleştirme” işleminden. Karakterleri, duyguları, tasvir edilen bağlamı görsel olarak ortaya koyma zorunluluğu olsa da, bunun etrafından dolaşacak, işi bir nebze daha müphemleştirecek yollar bulanlar da vardır. Çoğu akılda kalıcı edebiyat uyarlaması da işte bunların arasından çıkar. Yine de, temeldeki o nafile histen hiçbir uyarlama tam olarak yakasını sıyıramaz. Bundan olacaktır ki sinema tarihinde yarıda kalmış, bir şekilde bitirilememiş, askıda kalmış pek çok büyük projenin edebiyat uyarlaması olduğunu görürüz. Rafa kaldırılmış, sonra tekrar raftan indirilmiş, yine hayata geçirilememiş, adeta bir kişisel mücadeleye dönüşmüş filmler vardır. Bunlar Kaptan Ahab’ın Moby Dick’le olan o sonsuzluğa uzayan çekişmesini hatırlatır (tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden sayılan Orson Welles’in Moby Dick’i uyarlama çabasının uzatılmış bir yenilgiyle sonuçlanması da manidar!).

Edebiyat uyarlamaları söz konusu olunca belki de en iyisi, projenin başlayıp, okurda metnin yarattığı yarıkları, sızıları, sızıntıları yeniden canlandırdıktan ve metne karşı zaafı nüksettirdikten sonra işi tamamına erdirmeden, “şifa vermeden” öylece askıda kalakalmasıdır. Kısacası, belki de en iyi uyarlama, hiç bitmeyen, bir şekilde kesintiye uğramış olandır. Bu çarpık(!) bakışın peşine takılacak olursak, bizi ihya edecek kadar çok “başarısız” uyarlama denemesiyle dolu sinema tarihi. Üstelik bu yarım kalan öykülerin arasına adım atınca fark ediyoruz ki, her biri, izleyicinin düş gücü üstünde, en az o bitmiş, kusursuz, pürüzsüz filmler kadar tesirli olabiliyor. Öyleyse bu uyarlamalar Araf’ına dalma vaktidir...







Don Kişot’u öldüren adam

Sinema tarihinde bir metinle en çok cebelleşen yönetmen ödülü verilseydi, bu ödül için herhalde en büyük adaylardan biri Terry Gilliam olurdu. Piyasa koşullarına, neyin geçer akçe olduğuna aldırış etmeden, kafasındaki tuhaf setleri ve düş âlemlerini kurmak için değirmenlere karşı mızrak sallayan Terry Gilliam... Monty Python ekibinden olduğu kadar, 12 Maymun ve Brazil gibi filmleriyle de tanıdığımız Terry Gilliam’ın gayriresmi olarak sinema dünyasının Don Kişot’u ilan edilmesinin başlıca sebebi, sürekli yeniden deneyip yeniden yenildiği bir uyarlama uğraşı. Tam 19 yıldır Cervantes’in Don Quijote’sini uyarlamaya çalışıyor Gilliam. Bu süreç içindeki sayısız denemesi hep hüsranla sonuçlandı; uyarlamanın biçimi de, oyuncular da, setin yeri de sürekli değişip durdu. Aslına bakarsanız projenin artık Cervantes’in Don Quijote’siyle ne kadar bağı kaldı, o bile tartışılır. Ne ki bu uyarlayamama sürecinin kendisi bir düş âlemine dönüştü. Bu yarım kalma öyküsünün kendisi Lost in La Mancha adlı bir belgesele dönüştü.





Gilliam’ın aklındaki öyle alelade bir uyarlama değil elbette. Metni o kendi tuhaflık hamuruyla yoğurarak, günümüz dünyasından karakterleri 17. yüzyıl La Mancha’sına ışınlayarak ve daha bir dolu Gilliam dokunuşuyla gerçekleştirmek istiyor bu işi. İlk kez 1998’de projeyi ortaya attığında, zamanda yolculuk ederek kendini La Mancha’da bulan pazarlamacı bir karakter olan Grisoni bu tuhaf dokunuşlardan biriydi ve Johnny Depp rolü kabul etmişti. 2000 yılında ekip bölgeye gitti, Depp’le beraber çekimlere de başladı. Ne var ki Gilliam’ın peşini aksilikler bırakmayacak, doğal afetlerden oyuncularla yaşanan krizlere ve nihayetinde finansal destekçilerin kaçıp gitmesine uzanan bir başarısızlık silsilesi olarak tarihe geçecekti bu deneme. Gilliam pes etmeyecek, 5 yıl sonra bir kez daha deneyecek, hatta bundan bir 10 yıl sonra yine yeniden... Bu sırada Gilliam’ın –ve bizim– muhayyilemizdeki film de sürekli dönüşüme uğrayacak.

Hikaye burada bitiyor sanıyorsanız yanılırsınız. Dedik ya, Gilliam öyle hemen boyun eğecek bir yönetmen değil. 2016’da Cannes’da bir kez daha proje için kolları sıvadığını açıklıyor Gilliam. Kimse pek inanacak olmuyor. Hakikaten de çekimlerin başlayacağını söylediği tarihlerde proje yine rafa kalkıyor. Yine bitmedi. Geçtiğimiz günlerde, bu “açık kalan,” tamamlanamadıkça zihinlerde büyüyen filmin çekimlerine bilfiil başlandı. Gözleriyle görmeden inanmayacağını söyleyenler oldu, set fotoğrafları bile sızdı. Hatta şunlar da biliniyor: Günümüzde geçen The Man Who Killed Don Quixote adlı bu filmde Don Kişot’u Game of Thrones’tan da tanıdığımız Jonathan Pryce canlandırırken, Gilliam’ın özel dokunuşu olan Grisoni rolünde ise Adam Driver var. (Johnny Depp’ten sonra o “tuhaflığı” taşımak adına iyi bir seçim.) Bu hikayenin sonu yaklaşır gibi gözüküyor. Gerçi film bir şekilde perdeye ulaşamazsa kimse yadırgamayacak; hatta filmin efsanesini koruması açısından hiç bitmemesi daha iyi bile olabilir!

Cervantes’in metniyle “boğuşan” büyük yönetmenler listesi Gilliam’la sınırlı değil aslında. Sinema tarihinin en büyük ustalarından ikisi de, daha önce bu çabalarını yarıda bırakmak durumunda kalmış. Bunlardan biri Federico Fellini. “Delilik”in sınırlarında gezinen karakterlere ilgi denince, akla Terry Gilliam’dan çok daha önce gelir Fellini. Edebiyat tarihinin bu kurucu metni için de bir senaryo yazmış vaktiyle. Başrol için de Fransız sinemasının en özgün komedi ustası Jacques Tati’yi düşünmüş. Ne var ki yine aksilikler ardı ardına gelmiş, filmi 35mm çekmek için yeterli kaynak bulunamayınca projeden vazgeçilmiş.

Bir diğer büyük usta Orson Welles’in Don Quixote’yle imtihanı ise daha trajik. Welles, üzerinde uzun müddet emek verdiği filmin çekimlerine devam ederken, 1985’te hayatını kaybediyor. Halihazırda çekilmiş sahneler, yani bir dolu 35mm film de yıllarca öylece sahipsiz bekliyor. Welles’in Don Kişot’u neye benzerdi acaba? Verdiği demeçlerde, sessiz dönem komedilerinin üslubunu dirilten bir film tasarladığını dile getirmiş Welles. 1992’de, İspanyol yönetmen Jesús Franco onun arkada bıraktığı çekimlerden bir film çıkarmak istemiş. Varolan görüntüleri kurgulayarak bunlardan kendince bir “bütün” oluşturmayı denemiş. Bu bol yamalı kurgu, Cannes’da gösterildiğinde beklenen etkiyi yaratamamış. Yarıda kalanın, açık kalan yapıtın eriştiği o gizil güce saygı göstermek gerekiyor belki de! Cervantes’in Fellini, Tati ve Welles ile olası buluşmaları, bitmemiş halleriyle de zihinde sayısız patikayı tetikleyebiliyor pekala.







Jodorowsky’nin açık yarası

Hep sinema tarihinin “deli”lerinden gittik, belki de tamamlayamama ile bu delilik çekirdeği arasında bir bağlantı vardır. En az Terry Gilliam’ın bitemeyen projesi kadar meşhur olan bir diğer uyarlama hüsranının aktörü de Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky’yi nasıl tanımlamalı? Avangard bir sinemacı değil yalnızca, bir şair, müzisyen, çizgi roman yazarı, bir sürrealist, mistik, tarot tutkunu... Jodorowksy’nin ünü, çektiği o tasniflenmesi zor uçuk filmleri kadar, Frank Herbert’ın bilimkurgu başyapıtı Dune’u uyarlama saplantısından da geliyor. Jodorowksy, 70’li yıllarda, henüz David Lynch’in –hem romanın hem de yönetmenin hayranları tarafından pek de iyi anılmayan– Dune uyarlaması ortalarda yokken, bilimkurgu tarihini şekillendiren bu seriyi filme çekmek istiyor. Projenin ölçeği de romanın iddiasına yaraşır cinsten. Müziklerini Pink Floyd’un yapmasını istiyor yönetmen. Oyuncular arasında ise Salvador Dali, Mick Jagger, Orson Welles gibi isimlerin olmasını planlıyor. Jodorowsky, Lynch 1984’te stüdyo tarafından kendisine teslim edilen filmi çektikten sonra da bu işin peşini bırakmıyor. Yıllar geçtikçe, hayal ettiği muazzam büyüklükteki projenin ayrıntılarını daha belirgin kılıyor. Set tasarımlarını, karakter tasarımlarını çizime dökülüyor. Jodorowsky’nin Dune evreninin eskizleri bilimkurgu hayranlarının arasında kendi başına bir arzu nesnesi haline gelmeye başlıyor. Çekilemeyen bu film, Gilliam örneğinde olduğu gibi, yine milyonlarca insanın hayal gücünü meşgul ediyor, projenin tamamlanması için kampanyalar başlatılıyor ama nafile. 2013’te, Jodorowsky’nin bu 40 yıla yayılan tutkusunu anlatan Jodorowsky's Dune adlı bir belgesel çekiliyor. Çekilemeyen filmin etrafında kurulan bu mitik hale, bir kez daha düş gücünü teyakkuz halinde bırakıyor.

Dune’un akıbetiyle ilgili geçtiğimiz aylarda bilimkurgu camiasında hararetli bir tartışma başlatan haber, Jodorowsky’nin bu efsanevi “yara”sının üzerine tuz basmış mıdır? Habere göre Dune bir kez daha beyazperdeye uyarlanacak. Yönetmen koltuğunda ise Arrival’la bilimkurgu konusunda rüştünü ispat eden, Blade Runner 2049 ile büyük heyecan yaratan Denis Villeneuve var. Aldığı darbelere karşın, Jodorowsky’nin 40 yıllık tasavvurunun, onun düş gücü emeğinin stüdyo sistemine yenik düşeceğini hiç sanmıyorum. Kumun altındaki dev solucanlar kımıldayıp üstündekileri sarsmaya devam edecektir.







Dostoyevski’yi beklerken

Dünya edebiyatının klasik metinleri sayısız uyarlama denemesine kaynaklık etmiş elbette. Klasik metinlerle boğuşup yenik düşenler deryasına dalarsak kaybolmak işten değil. Hitchcock’un gramerinin süzgecinden geçmiş bir Hamlet izlemek nasıl olurdu mesela? Proust’un Kayıp Zamanın İzinde’sinin görsel bir dile çevrilmesi imkansız gibi duran girift tasvirleri ve tahlilleri Visconti’nin elinde neye benzerdi?





Bu hayali eşleşmelerden beni en çok heyecanlandıranı Tarkovski’yle Dostoyevski arasındaki. 70’li yıllarda Tarkovski’nin Dostoyevski’nin Budala’sını uyarlamak istediği ama muvaffak olamadığı biliniyor. İkisinin üslupları arasındaki uyumsuzluk ve/fakat dünyaya bakışları ve Ortodoks eğilimleri arasındaki ortaklıklar, bu ikilinin olası bir buluşmasını konuşturmayı cazip kılıyor.





Tarkovski’nin otobiyografik izler de taşıyan filmi Ayna’da Dostoyevski’den bahsedildiğini duyarsınız. Hatta Fyodor Mihayloviç diye bir karakter de kısa bir süreliğine arzıendam eder. İki farklı mecranın bu iki büyük ustasının külliyatları benzer temalara değer. Katışıksız bir inanca ulaşmanın yolları aranır. İnançla birlikte gelen bir ulvi arınma, nedamet vardır ama her ikisinde de inanca ulaşılan yol hayli çetrefildir. Stefan Zweig, Dostoyevski üzerine kaleme aldığı uzun denemesinde, “Tanrı susuzluğunun verdiği azap” olarak tanımlar bu yolu. Zweig’a göre Dostoyevski, “Tanrı’ya hiç durmadan isyan eder; ama öte yandan (...) kendini Tanrı’nın önünde alabildiğine küçültür, alçaltır. (...) Duyduğu acı, ıstırabı sevmek, ıstıraptan zevk duymak halini almıştır.” (S. Zweig, Üç Büyük Usta, Doğu Batı Yayınları, 2014) Dostoyevski’de bu çilecilik dünyevinin içinde, sefih olanla, zilletle iç içe gerçekleşirken Tarkovski’de çile bir tefekkür alanına aktarılır. İnanca ulaşmak için, sıradanın içinde açılan belirsiz maneviyat alanlarının etkisine girilir. Bu ara bölgelerde bulunan deneyimin kendisi Tanrı’nın yansıması gibidir.





İki usta arasındaki üslup farkı da bu temel uyuşmazlığı perçinler. Tarkovski gürültüden, farklı seslerden mümkün olduğunca kaçınıp baktığı her yerde kendi tefekkürünün bir yansımasını aradığı şiirsel bir estetik kurar. Dostoyevski’nin karakterleri ise ölçüsüzlükleriyle, aşırılıklarıyla varolurlar; onları coşturan ateş aynı zamanda kavurur ve yıkıma sürükler. Onun çok sesli karakterlerinin çıkardığı gürültü, farklı düşünce akımlarının birbirine karıştığı bir çatışma alanı yaratır. Maneviyat ve arınma yolun sonundadır, yolun kendisi Dostoyevski’de marazlı bir zihnin hummalı sesiyle döşenmiştir. Tarkovski’nin uyarlamak için onca Dostoyevski eseri arasından Budala’yı seçmesi bu açıdan şaşırtıcı değil. Budala’nın başkahramanı Prens Mişkin, Dostoyevski’nin çoğu karakterinin aksine aşırılıklarıyla, zaaflarıyla tanımlanmıyor; sefilliğin içinde ulvi olana ulaşan biri değil o. Safdilliği ve açık yürekliliğiyle biliniyor, hatta bu yüzden hor görülüyor. Tam Tarkovski’nin sevdiği türden, saf inanca ulaşabilecek, küçümsenen bir sıradanlık abidesi; bir Tarkovski Aziz’i Mişkin. Tarkovski’nin Mişkin’ine dair elimizde tek bir görüntü, tek bir satır bile olmasa da, başlı başına bir tez konusu olacak kadar çok kıyaslama malzemesi sunuyor bu kesişme ihtimali.





Dostoyevski’nin metinlerini beyazperdeye aktarma çabası daha onlarca başarısız deneyime gebe olmuş. Polanski’nin Öteki’yi uyarlayamayışı ya da Kusturica’nın Johnny Depp’i Raskolnikov rolüne büründüreceği Suç ve Ceza projesi dikkat çekenler arasında.





Bizim “auteur” yönetmenlerimizin Dostoyevski düşkünlüğünü hesaba katınca, bu topraklarda da pek çok Dostoyevski uyarlama çabasının sessiz sedasız kağıt çöplüğüne gömüldüğünü tahmin edebiliriz. Zeki Demirkubuz’un Bekleme Odası böyle bir uyarlayamama öyküsü üzerine kuruludur. Demirkubuz’un kendi evinde çektiği ve bizzat başrolde yer aldığı Bekleme Odası, Suç ve Ceza’yı senaryolaştırmaya çalışan bir yönetmenin metinle boğuşurken, hayatını tutan ince ilmeklerin çözülüp dağılmasını anlatır. Yönetmen filmin çekimlerine başlar ama kısa bir süre sonra filmden de hayattan da vazgeçmiş gibi görünür. Kendi kabuğuna çekilir. Bir gün Cihangir’deki apartman dairesine girip hırsızlık yapmaya çalışan bir gençle tanıştığında ise kendi Raskolnikov’unu bulmuştur bir bakıma. Hayata dönmek için, yeniden uyarlamaya kalkışıp yine yenilmek için bir nedeni vardır artık. Film bittiğinde uyarlama nihayete erecek midir bilemeyiz. Bekleme Odası, Dostoyevski metinlerine olan ilgisini bildiğimiz Demirkubuz’un Suç ve Ceza senaryosuyla kendi yazı masasında geçirdiği saatleri birebir yansıtıyor mudur ondan da emin olamayız, ancak herkes için açık kalan bir ihtimaldir Demirkubuz’un Raskolnikov’a ne eyleyeceği. Demirkubuz günümüz apartman dairelerinde Raskolnikov’u nereye sığdırırdı hakikaten?









“Aylak Adam’ın filmi yapılacak”



Bizim sinemamızda edebi metinleri takıntı derecesine getiren, yıllarca onlarla boğuşanlara çok sık rastlamıyoruz. Yahut da “yarıda kalan”ın tarihini iyi tutmadığımızdan, onu tarih yazımının parçası olmaya layık görmediğimizden, böylesi öykülerin pek çoğu kaybolup gidiyor. Bizim hayata geçememiş uyarlamalarımız apayrı bir dosya konusu, sıkı bir araştırma, kolektif çaba gerektiriyor.





Yine de tesadüf eseri, bir tasavvur olarak kalmış filmlerden haberdar olabiliyoruz. Bu satırları yazmamın ardında da böylesi bir tesadüf yatıyor aslına bakarsanız. Gergedan dergisinin ikinci sayısında gördüğüm bir haber tetikledi tüm bu düşünce silsilesini. Sahaflara düşkün olanların iyi bildiği bir dergidir Gergedan. 87-88 yılları arasında yalnızca yirmi sayı çıkabilmiştir. Kendini “yeryüzü kültürü dergisi” diye güzelce tarif eden Gergedan’da şöyle bir başlığa rastlıyorum: “Aylak Adam’ın Filmi Yapılacak.” Bir an derginin tarihini unutup aklım karışıyor. Orhan Koçak’ın Tehlikeli Dönüşler’ini elime yeni almışım, onun Ayhan Geçgin’in bir anlamda Aylak Adam’ı yeniden ve yeniden yazdığını, Yusuf Atılgan’a günümüzden şerhler düştüğünü söyleyen sayfalarına yeni başlamışım. Başlığın yarattığı olasılıklar üşüşüyor zihnime, filmin çekilip de kıyıda köşede kaldığı ihtimalini tartıyorum kafamda bir an için. Haberin devamını okuyunca bu proje hiçbir zaman hayata geçmediği için derin bir oh çekiyorum (herhalde çoğumuz da öyle yapacaktır). Şöyle deniyor haberde: “Yusuf Atılgan’ın 1959 yılında yayımlanan ve Yunus Nadi Armağanı ikincilik ödülü kazanan çarpıcı romanı Aylak Adam, başka bir bağlamda yeniden gündeme geldi. 1960’ların genç kuşağını adamakıllı etkileyen ve bir ‘Aylak Adam hayranları’ çevresi yaratan bu varoluşçu romanı, yeni kuşağın genç yönetmenlerinden Sinan Çetin filme alma peşinde. (...) Aylak Adam filmi için bir ön anlaşma sağlanmış durumda.”





Hem Orhan Koçak’ın hem de Nurdan Gürbilek’in son dönemde Ayhan Geçgin metinleri üzerine bunca kalem oynatması boşuna olmasa gerek. Geçgin, Atılgan’ın metni gibi bir kült statüsüne erişmedi günümüzde, belki de hiç erişemeyecek; ancak Geçgin’in “durmaya” giden, kentte avare dolanarak etrafı gözlemleyen ve bu dünyadan kendini silme yürüyüşünde Batı’dan Doğu’ya doğru açılan ilginç bir kanal bulan romanları, şimdiye dair öyle kestirmeden tarif edilemeyecek pek çok kılcal düşünce damarı yakalıyor. Bu coğrafyada yaşayan genç sinemacılardan biri bu yeni damarın sesini işitmiş olacak, Son Adım’ın uyarlanma macerasının başladığı bilgisi çalınıyor kulaklarıma. Sinema ve edebiyat ilişkisine kafa yoranların heyecanlanması için başlı başına bir neden. Ülkenin siyasi ikliminde bu film de yarıda kalanlar arasına katılır mı, bir tasavvur olarak kalır mı hiçbirimiz bilemiyoruz elbette. Bu coğrafyada yarıda kalma biçimlerinin pek çoğu, yukarıda bahsettiğimiz o romantik, takıntılı öykülerden uzağa düşüyor; siyasi iktidarların, ceberut devlet geleneğinin yumruğuna çarpıyor. Yarım kalanın verdiği feyzden bahsederken bunu da hatırlamakta fayda var. Her şeye karşın, işin yarıda kalmasından korkmayacak, açık kalan yaraların da yaranın sahibini besleyen, ıstırabıyla dünya bilgisini ve yaşama inadını artıran bir şey olduğunun bilincinde olan daha nice cesur “uyarlamacı”ya ihtiyaç var. İlle de şarkıyı bitirmek değil, şarkıya başlayabilme cesaretini gösterebilmek... Cansever’in dizesini bağlamından koparmak pahasına ödünç alalım: “Kimse bir şarkıyı sonuna kadar söyleyemez.”

Gerçekleşmemiş uyarlamalar



Sinema tarihi, kimisi henüz fikir aşamasında rafa kalkmış, kimisi başlayıp da bitememiş, bir şekilde askıda kalmış uyarlama denemeleriyle dolup taşıyor. Yazıda öykülerine yer açamadıklarımızdan bir kısmını burada analım.



Mary Shelley’den Frankenstein (Yön. David Cronenberg)



Edgar Allan Poe’dan Kırmızı Ölümün Maskesi (Yön. Akira Kurosawa)



Henry James’ten Ormandaki Canavar (Yön. Leos Carax)



Joseph Conrad’dan Nostromo (Yön. David Lean)



Pitigrilli’den Cocaine (Yön. Rainer Werner Fassbinder)



H. P. Lovecraft’tan Deliliğin Dağlarında (Yön. Guillermo del Toro)



Federico García Lorca’dan Bernarda Alba’nın Evi (Luis Buñuel)



J. D. Salinger’dan Çavdar Tarlasında Çocuklar (Yön. Jerry Lewis)



Gabriel García Márquez’den Başkan Babamızın Sonbaharı (Yön. Emir Kusturica)



John Fante’den Üzümün Kardeşliği (Yön. Francis Ford Coppola)



John Kennedy Toole’dan Alıklar Birliği (Yön. John Waters)



Umberto Eco’dan Foucault Sarkacı (Yön. Stanley Kubrick)

Cormac McCarthy’den Blood Meridian (Yön. Ridley Scott)



Neil Gaiman ve Terry Prachett’tan Kıyamet Gösterisi (Yön. Terry Gilliam)



Jonathan Franzen’dan Düzeltmeler (Yön. Noah Baumbach)

Görsel: Muhammed Ali Üzen