Sabitfikir
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Okuma Köşesi

KuşBakışı // Can Göknil'in masasından

Bu yıl içinde 50. sanat yılını kutlayacak olan Can Göknil hem ressam hem yazar; hem çocuklar için yazıp çiziyor hem de yetişkinler için… Dolayısıyla hem fırçalarla haşır neşir hem de kalemlerle; hem boyalarla hem de mürekkeplerle…

 

 

A'dan Z'ye Hulki Aktunç

Şiirleri, öyküleri ve romanlarının yanı sıra Büyük Argo Sözlüğü ile tanıdığımız Hulki Aktunç'un yaş gününü İpekli Mendil yazarlarından Dilvin Tüfekçioğlu’nun hazırladığı A’dan Z’ye Hulki Aktunç Sözlükçesi'yle kutluyoruz.

 

Ünlü yazarlardan yaratıcılık, üretkenlik ve başarı üzerine düşünceler

Yazarların tanrı vergisi bir yetenekle, kendiliğinden ortaya çıkan esrimeler neticesinde yazdıklarına dair oldukça yanlış bir inanış mevcut. Oysa gerçek çoğu kere bunun tam tersidir. Bir solukta ve hayranlık duyarak okuduğumuz birçok kitap esasında yoğun bir emek, çaba ve dirayet neticesinde yazılmıştır.

   

Eleştiri

Berkay Üzüm
Uğursuzluklarla örülü dünyanın romanı

Mehmet Eroğlu’nun son kitabı Mermer Köşk, her kelimesine kötücül bir dünyanın işlendiği tutkulu bir aşkı anlatıyor. Eski zamanları andıran ancak “modern” atmosferiyle, “aşka düşmenin” yarattığı umarsız acıyı ve sürekli çalmakta olan tehlike çanlarını betimliyor.

Cem Tunçer
Roman öldü (Bu kez gerçekten)

Edebiyat nedir? Edebi incelemelere kendisini adamış herhangi biri için temel bir soru olması gereken bu soru, -Platon ve Aristoteles’ten itibaren- Batılı felsefi gelenek içinde de sürekli olarak sorulagelmiştir.   Bir kayıt ne zaman ve nasıl edebiyat haline gelir ve bu olduğunda gerçekleşen nedir? Neye ve kime bağlıdır bu?

Levent Cantek
ÇizgiRoman // Sistemde sıkıntı var

Ve Sinem, yakın dönemin popüler çizgi romanlarından biri. Mizah dergiciliği küçüldüğü ve kadrolar daraldığı için yeni üretimler eskisi kadar çıkmıyor. Cihan Kılıç, Uykusuz dergisinde daracık bir alanda başladığı çizgi romanının ilk albümünü iki yıl önce yayımlamıştı. Yeni albüm yine dergide çıkmış işlerin derlemesi olmuş.

Editörün Seçtikleri

Kül Dağı'ndaki Kütüphane
Kül Dağı'ndaki Kütüphane
Scott Hawkins // Çev. M. Boran Evren // İthaki Yayınları

“Cehennemden kaçmanın tek gerçek yolu onu fethetmektir.”

 
Kıymetli Şeylerin Tanzimi
Kıymetli Şeylerin Tanzimi
Sezen Ünlüönen // İletişim Yayıncılık

Dilin kalbin inanmadığı laflar etmesi ne kolay. Elbette aşkım, ben de seni, sonsuza kadar. Onlar da bir zamanlar gerçekti (daha geçen hafta gerçekti, daha dün gerçekti), ama insanın yüreği bir anda rüzgârların uğuldadığı bir vadi.

Oğlum Adam Olacak
Oğlum Adam Olacak
Umur Bugay // Tarihçi Kitabevi

O, meslek hayatı boyunca farklı mecralarda, fakirlerin, ezilenlerin, işçilerin öykülerini anlatmıştı. İşte bu yüzden hepimizle, başka filmlerde, dizilerde, oyunlarda rastlayamadığımız türden organik bir bağ kurmayı, farkına vardırmadan, benliğimize işleyen imgeler yaratmayı becerebilmişti.

 
Şeytan Banliyöde
Şeytan Banliyöde
Bertrand Russell // Çev. Seda Çıngay Mellor // BGST

Şeytan Banliyöde B. Russell’ın yayınevimizden çıkan ikinci öykü kitabı.
 
Öyküler, kasvetli entrikalar, korsika’da bir şatoda toplanan gizli konsey, bir londra banliyösünde kapısına “burada dehşet üretilir” yazan şeytani doktorlar, yasaları ve ahlaki tabuları hor gören medya patronları ve tanrının en temel emirlerini bile unutan papazlar üzerine…
 

Haberler

CerModern söyleşileri Seray Şahiner'le sürüyor

"Travma ve Edebiyat" söyleşisi 2 şubatta

Washington'da dilbilim müzesi açılıyor

Nilüfer'de Orhan Kemal yılı

Füruzan şimdi de İtalyancada

Söyleşi

Ömer Durmaz ile söyleşi:


“Tasarım ve yaratıcılık artık herkesin ihtiyacı”


Ece KARAAĞAÇ

 

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FikriSabit

Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

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