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Okuma Köşesi

A'dan Z'ye Hulki Aktunç

Şiirleri, öyküleri ve romanlarının yanı sıra Büyük Argo Sözlüğü ile tanıdığımız Hulki Aktunç'un yaş gününü İpekli Mendil yazarlarından Dilvin Tüfekçioğlu’nun hazırladığı A’dan Z’ye Hulki Aktunç Sözlükçesi'yle kutluyoruz.

 

Editörden // Tam da tatlı tatlı hoşbeş ederken...

“Yaklaşık seksen yıldır yazıyorum. Önce mektup, sonra şiir ve konuşma, sonra hikâye, makale, kitap, şimdi notlar. Yazma faaliyeti benim için hayati bir faaliyet oldu hep; bir şeyleri anlamlandırmamı ve devam etmemi sağlıyor.” (John Berger, “Otoportre”, Hoşbeş)

Murat Can Aşlak
Kararsız Okur: Resimlere ilham olan edebi eserler ve resim sanatını anlamak

İnsanlık mirasında yer alan tablolar; sırtladıkları fikirleri, duyguları, bazen atmosfer ve tavırları içlerinde bulundukları kültüre yedirirler. Artık bu tabloların adını anmak bile tablolardaki fırça darbelerine işlemiş zihni değerleri masaya sermeye yetmeye başlar.

   

Eleştiri

Gökçe Gündüç
Avcı avını anlamaya çalışmaz

"Tanrı'nın işine bak, doğruyu söyleyince kimse bana inanmıyor," diyor Gerçek ve Diğer Yalanlar'ın başkarakteri Henry Hayden.

Seda Ateş
Tuhaflıklar silsilesi ve öteki meselesi

Hakan Bıçakcı’yı okuma kılavuzu minvalinde bir kitapçık olsa elimizde; rüya, kabus, tuhaflık, muğlaklık, fantastik, korku, yalnızlık, gerçeklik algısı, klostrofobik mekanlar, distopya ve yabancılaşma ana maddelerini oluştururdu şüphesiz.

Berkay Üzüm
Uğursuzluklarla örülü dünyanın romanı

Mehmet Eroğlu’nun son kitabı Mermer Köşk, her kelimesine kötücül bir dünyanın işlendiği tutkulu bir aşkı anlatıyor. Eski zamanları andıran ancak “modern” atmosferiyle, “aşka düşmenin” yarattığı umarsız acıyı ve sürekli çalmakta olan tehlike çanlarını betimliyor.


Editörün Seçtikleri

Kül Dağı'ndaki Kütüphane
Kül Dağı'ndaki Kütüphane
Scott Hawkins // Çev. M. Boran Evren // İthaki Yayınları

“Cehennemden kaçmanın tek gerçek yolu onu fethetmektir.”

 
Kıymetli Şeylerin Tanzimi
Kıymetli Şeylerin Tanzimi
Sezen Ünlüönen // İletişim Yayıncılık

Dilin kalbin inanmadığı laflar etmesi ne kolay. Elbette aşkım, ben de seni, sonsuza kadar. Onlar da bir zamanlar gerçekti (daha geçen hafta gerçekti, daha dün gerçekti), ama insanın yüreği bir anda rüzgârların uğuldadığı bir vadi.

Oğlum Adam Olacak
Oğlum Adam Olacak
Umur Bugay // Tarihçi Kitabevi

O, meslek hayatı boyunca farklı mecralarda, fakirlerin, ezilenlerin, işçilerin öykülerini anlatmıştı. İşte bu yüzden hepimizle, başka filmlerde, dizilerde, oyunlarda rastlayamadığımız türden organik bir bağ kurmayı, farkına vardırmadan, benliğimize işleyen imgeler yaratmayı becerebilmişti.

 
Şeytan Banliyöde
Şeytan Banliyöde
Bertrand Russell // Çev. Seda Çıngay Mellor // BGST

Şeytan Banliyöde B. Russell’ın yayınevimizden çıkan ikinci öykü kitabı.
 
Öyküler, kasvetli entrikalar, korsika’da bir şatoda toplanan gizli konsey, bir londra banliyösünde kapısına “burada dehşet üretilir” yazan şeytani doktorlar, yasaları ve ahlaki tabuları hor gören medya patronları ve tanrının en temel emirlerini bile unutan papazlar üzerine…
 

Haberler

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“Tasarım ve yaratıcılık artık herkesin ihtiyacı”


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ŞahaneBirKitap

Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde


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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

FikriSabit

Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

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