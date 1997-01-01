- EleştiriKıpkırmızı, mütevazı bir karanfilAydın Baran Gürpınar
- DosyaTelevizyon // Westworld ya da bir "yaratıcı" yazarlık öyküsüHikmet Hükümenoğlu
- EleştiriAltta ağır aksak Ankara, üstte velveleli hüzünSeda Ateş
- Eleştiriİlişkiler için bibliyoterapi desteğiTuğçe Isıyel
- DosyaSinema // 2017’nin merakla beklenen uyarlamalarıAbbas Bozkurt
- HaberSabitFikir'in ocak sayısı çıktı: Resimler, ressamlar ve romanlar
- HaberAslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
- DosyaKararsız Okur: Dil ve Düşünce
- DosyaDosya // Hayali diller ve sonrasıFatma Cihan Akkartal
- EleştiriBir başkalaşım hikayesiŞima İmşir Parker
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Okuma Köşesi
Dilbilimsel Görelilik Teorisi (Safir-Whorf Teorisi) bir dilin yapısının, içinde bulunduğu kültürde düşünceyi etkilediğini ve davranış kalıplarını şekillendirdiğini savunur. Hâlâ tartışılan teoriye göre düşünce, dilin bir ürünüdür. Bireylerin kavrama sistemleri ve dünyayı algılama biçimleri konuştukları dil ile şekillenir.
Abbas Bozkurt
2017 yılında salonlara konuk olacak uyarlamaların listesine bakınca, tüm yıl zihinleri en çok meşgul edecek filmlerin önemli bir kısmını burada bulmak mümkün. Bu yılın gözde beyazperde uyarlamaları, 20. yüzyıl klasiklerinden grafik romanlara, çağdaş Amerikan edebiyatından yarım kalmış bir romana hayli geniş bir yelpazeye sahip.
Fatma Cihan Akkartal
İnsanoğlunun tarih boyunca kalkıştığı işler içinde, bir zamanlar insanlığa ateşi de getirmiş olan mucitlerin işleri, biraz da bireysel takıntıların, adanmışlara özgü bir yalnızlığın ve ket vurulmamış bir hayal gücünün ifadesidir.
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Eleştiri
Aydın Baran Gürpınar
Wapshot Kayıtları’nın Eylül 2016’da yayımlanmasından iki ay sonra, Cheever’ın bu sefer bir öykü kitabı çıktı: Güz Nehri.
Seda Ateş
Ankara’da bir teras. Bir avukat, bir de Burak. Arkadaşlar, sevgililer, bazen rakı bazen bira, yıldızlar, terasın üzerinden meclise doğru uçan kırlangıçlar, pişmanlık, güzel filmler ve müzikler, aşk, leziz yemekler, ihanet, ayrılık, hergelelik, vicdan azabı ve futbol. Tabii bir de avukatın dedesi.
Tuğçe Isıyel
Aşkın nasıl bir duygu olduğunu tarif et, deseler, oldukça “cilalı” bir duygu olduğunu söylemekte bir sakınca görmezdim. Zira her şeyi olduğundan daha parlak gösterdiği kesin. Peki bu sonsuza dek sürüyor mu? Elbette hayır. Hatta bazı kişiler tarafından aşka çeşitli sürelerde ömür bile biçiliyor. Bir son kullanma tarihi var!
Editörün Seçtikleri
Bu zamanın ruhunun, içinden geçtiğimiz günlerin romanı. Hayatın altüst olması diye bir şey varsa bunu bizden başkası bilemez. Ne olacak kaygısıyla yaşayan, endişeli, hayat standartları şaşmış, işinden olmuş. Ama her şeye rağmen hayat dolu, umut eden, direnen. Şebnem İşigüzel anlatıyor. Coşkuyla, tutkuyla, hazla.
Soğuk savaş bitmiş ve emekli gizli ajan Tim Cranmer şarap yaparak vakit geçirmektedir. Bu arada eski ikili ajanı Larry, gizli servisin paralarını ve Tim'in sevgilisini alarak kaçar. Tim hem kendisini temkize çıkarmak, hem hesaplaşmak hem de sevgilisini geri almak için peşlerine düşer.
Henry dünyaca ünlü bir yazardır; yakışıklı ve zengindir. Üstüne üstlük, güzel bir karısı vardır. Bir insanın arzulayacağı her şeye sahip gibidir. Ama Henry aslında bugüne kadar incecik bir buzun üzerinde yürümüştür, çünkü her şeyi yalanlar üzerine kurulmuştur, yazarlığı dahil. Bir gün metresinin hamile olduğunu öğrendiğinde, ilk defa gerçeği söylemeye karar verir ve hayatının hatasını yapar.