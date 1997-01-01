Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa

Okuma Köşesi

Kararsız Okur: Dil ve Düşünce

Dilbilimsel Görelilik Teorisi (Safir-Whorf Teorisi) bir dilin yapısının, içinde bulunduğu kültürde düşünceyi etkilediğini ve davranış kalıplarını şekillendirdiğini savunur. Hâlâ tartışılan teoriye göre düşünce, dilin bir ürünüdür. Bireylerin kavrama sistemleri ve dünyayı algılama biçimleri konuştukları dil ile şekillenir.

Abbas Bozkurt
Sinema // 2017’nin merakla beklenen uyarlamaları

2017 yılında salonlara konuk olacak uyarlamaların listesine bakınca, tüm yıl zihinleri en çok meşgul edecek filmlerin önemli bir kısmını burada bulmak mümkün. Bu yılın gözde beyazperde uyarlamaları, 20. yüzyıl klasiklerinden grafik romanlara, çağdaş Amerikan edebiyatından yarım kalmış bir romana hayli geniş bir yelpazeye sahip.

Fatma Cihan Akkartal
Dosya // Hayali diller ve sonrası

İnsanoğlunun tarih boyunca kalkıştığı işler içinde, bir zamanlar insanlığa ateşi de getirmiş olan mucitlerin işleri, biraz da bireysel takıntıların, adanmışlara özgü bir yalnızlığın ve ket vurulmamış bir hayal gücünün ifadesidir.

   

Eleştiri

Aydın Baran Gürpınar
Kıpkırmızı, mütevazı bir karanfil

Wapshot Kayıtları’nın Eylül 2016’da yayımlanmasından iki ay sonra, Cheever’ın bu sefer bir öykü kitabı çıktı: Güz Nehri.

Seda Ateş
Altta ağır aksak Ankara, üstte velveleli hüzün

Ankara’da bir teras. Bir avukat, bir de Burak. Arkadaşlar, sevgililer, bazen rakı bazen bira, yıldızlar, terasın üzerinden meclise doğru uçan kırlangıçlar, pişmanlık, güzel filmler ve müzikler, aşk, leziz yemekler, ihanet, ayrılık, hergelelik, vicdan azabı ve futbol. Tabii bir de avukatın dedesi.

Tuğçe Isıyel
İlişkiler için bibliyoterapi desteği

Aşkın nasıl bir duygu olduğunu tarif et, deseler, oldukça “cilalı” bir duygu olduğunu söylemekte bir sakınca görmezdim. Zira her şeyi olduğundan daha parlak gösterdiği kesin. Peki bu sonsuza dek sürüyor mu? Elbette hayır. Hatta bazı kişiler tarafından aşka çeşitli sürelerde ömür bile biçiliyor. Bir son kullanma tarihi var!

Editörün Seçtikleri

Ağaçtaki Kız
Ağaçtaki Kız
Şebnem İşigüzel // Can Yayınları

Bu zamanın ruhunun, içinden geçtiğimiz günlerin romanı. Hayatın altüst olması diye bir şey varsa bunu bizden başkası bilemez. Ne olacak kaygısıyla yaşayan, endişeli, hayat standartları şaşmış, işinden olmuş. Ama her şeye rağmen hayat dolu, umut eden, direnen. Şebnem İşigüzel anlatıyor. Coşkuyla, tutkuyla, hazla.

 
Katil
Katil
Georges Simenon // Çev. Tahsin Yücel // Everest Yayınları

Türk edebiyatının büyük ustalarının çevirdiği Simenon romanlarından oluşan dizinin dördüncü kitabı 1937 tarihli L'assassin, Türkçeye Tahsin Yücel tarafından Katil adıyla 1997 yılında kazandırıldı.

Bizim Oyun
Bizim Oyun
John Le Carre // Çev. Mehmet Harmancı // Alfa Yayıncılık

Soğuk savaş bitmiş ve emekli gizli ajan Tim Cranmer şarap yaparak vakit geçirmektedir. Bu arada eski ikili ajanı Larry, gizli servisin paralarını ve Tim'in sevgilisini alarak kaçar. Tim hem kendisini temkize çıkarmak, hem hesaplaşmak hem de sevgilisini geri almak için peşlerine düşer.

 
Gerçek ve Diğer Yalanlar
Gerçek ve Diğer Yalanlar
Sascha Arango // Çev. Neylan Eryar // Kırmızı Kedi

Henry dünyaca ünlü bir yazardır; yakışıklı ve zengindir. Üstüne üstlük, güzel bir karısı vardır. Bir insanın arzulayacağı her şeye sahip gibidir. Ama Henry aslında bugüne kadar incecik bir buzun üzerinde yürümüştür, çünkü her şeyi yalanlar üzerine kurulmuştur, yazarlığı dahil. Bir gün metresinin hamile olduğunu öğrendiğinde, ilk defa gerçeği söylemeye karar verir ve hayatının hatasını yapar.

Haberler

Zygmunt Bauman hayatını kaybetti

James Joyce'un kitabının 100. yılı bir haritayla kutlanıyor

Çukurova 10. Kitap Fuarı başlıyor

Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy'la Diyaloglar yeni yılda da sürüyor

Costa Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Söyleşi

Tolunay Bayram ile söyleşi:


“Diller hakkındaki en büyük gizemlerden biri de, onların nasıl konuşuluyor olduğu.”

 

Ece KARAAĞAÇ

ŞahaneBirKitap

Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde


idefix'ten satın al

Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

FikriSabit

Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

En Çok Okunanlar

1 - The Crown izleyicilerine 9 kitap önerisi
2 - Zygmunt Bauman hayatını kaybetti
3 - Kıpkırmızı, mütevazı bir karanfil
4 - James Joyce'un kitabının 100. yılı bir haritayla kutlanıyor
5 - Emma Watson'ın feminist kitaplığı


kitap | hesapkitap