- EleştiriUğursuzluklarla örülü dünyanın romanıBerkay Üzüm
- SöyleşiÖmer Durmaz ile söyleşi: “Tasarım ve yaratıcılık artık herkesin ihtiyacı”
- DosyaKararsız Okur: Resimlere ilham olan edebi eserler ve resim sanatını anlamakMurat Can Aşlak
- DosyaDosya // Ekphrasis: Bir resim sergisinden romanlarAysu Önen
- EleştiriRoman öldü (Bu kez gerçekten)Cem Tunçer
- DosyaTakipteyiz // Tanpınar Merkezi
- DosyaKuşBakışı // Can Göknil'in masasından
- Dosya!f İstanbul’da edebiyattan ilham alan filmler
- DosyaHuzursuz dünyamızdan Kuzey’in ıssızlığına; koltuktan kalkmadanMert Tanaydın
- EleştiriÇizgiRoman // Sistemde sıkıntı varLevent Cantek
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Okuma Köşesi
Bu yıl içinde 50. sanat yılını kutlayacak olan Can Göknil hem ressam hem yazar; hem çocuklar için yazıp çiziyor hem de yetişkinler için… Dolayısıyla hem fırçalarla haşır neşir hem de kalemlerle; hem boyalarla hem de mürekkeplerle…
Şiirleri, öyküleri ve romanlarının yanı sıra Büyük Argo Sözlüğü ile tanıdığımız Hulki Aktunç'un yaş gününü İpekli Mendil yazarlarından Dilvin Tüfekçioğlu’nun hazırladığı A’dan Z’ye Hulki Aktunç Sözlükçesi'yle kutluyoruz.
Yazarların tanrı vergisi bir yetenekle, kendiliğinden ortaya çıkan esrimeler neticesinde yazdıklarına dair oldukça yanlış bir inanış mevcut. Oysa gerçek çoğu kere bunun tam tersidir. Bir solukta ve hayranlık duyarak okuduğumuz birçok kitap esasında yoğun bir emek, çaba ve dirayet neticesinde yazılmıştır.
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Eleştiri
Berkay Üzüm
Mehmet Eroğlu’nun son kitabı Mermer Köşk, her kelimesine kötücül bir dünyanın işlendiği tutkulu bir aşkı anlatıyor. Eski zamanları andıran ancak “modern” atmosferiyle, “aşka düşmenin” yarattığı umarsız acıyı ve sürekli çalmakta olan tehlike çanlarını betimliyor.
Cem Tunçer
Edebiyat nedir? Edebi incelemelere kendisini adamış herhangi biri için temel bir soru olması gereken bu soru, -Platon ve Aristoteles’ten itibaren- Batılı felsefi gelenek içinde de sürekli olarak sorulagelmiştir. Bir kayıt ne zaman ve nasıl edebiyat haline gelir ve bu olduğunda gerçekleşen nedir? Neye ve kime bağlıdır bu?
Levent Cantek
Ve Sinem, yakın dönemin popüler çizgi romanlarından biri. Mizah dergiciliği küçüldüğü ve kadrolar daraldığı için yeni üretimler eskisi kadar çıkmıyor. Cihan Kılıç, Uykusuz dergisinde daracık bir alanda başladığı çizgi romanının ilk albümünü iki yıl önce yayımlamıştı. Yeni albüm yine dergide çıkmış işlerin derlemesi olmuş.
Editörün Seçtikleri
“Cehennemden kaçmanın tek gerçek yolu onu fethetmektir.”
Dilin kalbin inanmadığı laflar etmesi ne kolay. Elbette aşkım, ben de seni, sonsuza kadar. Onlar da bir zamanlar gerçekti (daha geçen hafta gerçekti, daha dün gerçekti), ama insanın yüreği bir anda rüzgârların uğuldadığı bir vadi.
O, meslek hayatı boyunca farklı mecralarda, fakirlerin, ezilenlerin, işçilerin öykülerini anlatmıştı. İşte bu yüzden hepimizle, başka filmlerde, dizilerde, oyunlarda rastlayamadığımız türden organik bir bağ kurmayı, farkına vardırmadan, benliğimize işleyen imgeler yaratmayı becerebilmişti.
Şeytan Banliyöde B. Russell’ın yayınevimizden çıkan ikinci öykü kitabı.
Öyküler, kasvetli entrikalar, korsika’da bir şatoda toplanan gizli konsey, bir londra banliyösünde kapısına “burada dehşet üretilir” yazan şeytani doktorlar, yasaları ve ahlaki tabuları hor gören medya patronları ve tanrının en temel emirlerini bile unutan papazlar üzerine…