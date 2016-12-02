- EleştiriAsrın dövüşüA. Ömer Türkeş
- EleştiriSiz de başka bir yerinden okuyunIrmak Zileli
- EleştiriEvim güvenli değil!Esra Ertan
- DosyaGüncel // Edebi mimariZeynep Şen
- Dosya2017'de ekrana gelecek edebiyat uyarlamaları
- EleştiriHollanda havasıAli Bulunmaz
- EleştiriKıpkırmızı, mütevazı bir karanfilAydın Baran Gürpınar
- DosyaTelevizyon // Westworld ya da bir "yaratıcı" yazarlık öyküsüHikmet Hükümenoğlu
- EleştiriAltta ağır aksak Ankara, üstte velveleli hüzünSeda Ateş
- Eleştiriİlişkiler için bibliyoterapi desteğiTuğçe Isıyel
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Okuma Köşesi
Zeynep Şen
“Bir hikâye takip edilecek bir yol değildir… Daha ziyade bir ev gibidir. İçine girer, bir süre kalırsınız, oradan oraya gezinir, beğendiğiniz yere yerleşip odalarla koridorların birbirlerine nasıl bağlandıklarını keşfedersiniz,” demiş Alice Munro. Hakkı da var. Zira roman yazmak, kurgulamak aslında bir ev ya da bina tasarlayıp inşa etmeye, yani mimariye benziyor hiç kuşkusuz.
Hikmet Hükümenoğlu
Geçenlerde dünyanın en iyi şefleri hakkında bir belgesel seyrediyordum. Bir süre sonra dikkatim mi dağıldı ne oldu bilmiyorum, ekrandaki adam edebiyat hakkında konuşuyormuş hissine kapıldım. Sanki yemek yapmanın inceliklerinden değil de roman yazmaktan bahsediyordu. "Seninki de bir tür mesleki deformasyon," diyeceksiniz, haklısınız.
Korku ve gerilim türünün yaşayan ustası Stephen King oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip ve oldukça göz önünde olan biri. Fakat öyle ilginç detaylar var ki, yazarın sıkı hayranlarını bile bir hayli şaşırtabilir. İşte Stephen King hakkında az bilinen 20 ilginç detay:
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Eleştiri
A. Ömer Türkeş
Norman Mailer, Dövüş kitabında, efsanevi boksör Muhammed Ali’nin ünvanını geri almak için George Foreman ile yaptığı -dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en önemli- karşılaşmanın hikayesini anlatıyor.
Irmak Zileli
Ben Buradan Okuyorum, adıyla müsemma bir kitap. Aslında deneme türünün karakteristiğine de uygun. Görünen o ki, Tim Parks’ın karakterine de. Çünkü Parks’ın hemen her denemesinde dikkati çeken, düşüncelerini söyleyişindeki rahatlık.
Esra Ertan
Kralın Laneti, Amerikalı yazar Will Heinrich’in ilk romanı. Bu kitapla yazar, PEN/Robert Bingham Fellowship ödülünü kazanmış; aynı zamanda Jaguar kitap'ın "yan markası" olan Olvido Kitap’ın da ilk romanı. Diğer bir deyişle ilkler barındıran bir romanla karşı karşıyayız.
Editörün Seçtikleri
Goncourt Akademisi üyesi yazar ve senarist Virginie Despentes'in 2006'da kaleme aldığı King Kong Teori yayımlandığında Fransa'da büyük yankı uyandırdı. Tecavüze bağlı travma, fahişelik, porno film çevrelerinin keşfi gibi kişisel deneyimlerinden "kadın yazar" kimliğine geçişini ve hayata dair düşüncelerini harmanladığı metin "yeni bir feminizm manifestosu" olarak görüldü.
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatan Harari, Homo Deus'ta çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı ele alıyor. İnsanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği bu çalışmasında, insanın bambaşka bir türe, Homo deus'a evrildiği bir gelecek kurguluyor.
Rüyalar başlamadan önce Yonğhe ve kocasının hayatları gayet sıradandı. Evliliğin tekdüzeliğinde normal bir yaşam sürerlerken, Yonğhe rüyalar görmeye başladı ve vejetaryen olmaya karar verdi. Evdeki tüm etleri bir torbaya doldurdu. Kalamarları. Yumurtaları. O hafta kocası, iş yerine ilk kez ütüsüz bir gömlekle gitti. Bu, korkunç değişimin başlangıcıydı.
Merhamet zulmün merhemi olamaz! İstanbul’un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin’e gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazılmış, Mardin’de başlayıp Amerika’da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece âdeta bir girdabın içine çekilir, tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer.