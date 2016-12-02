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Okuma Köşesi

The X-Files hayranlarına birkaç okuma önerisi

Tüm zamanların en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan The X-Files, 2017'nin başlarında raflardaki yerini alacak iki gençlik kitabıyla süreceğini geçtiğimiz yılın başında duyurmuştuk. Yazar Kami Garcia X-Files hayranlarını fazla bekletmedi; The X-Files Origins: Agent of Chaos ve The X-Files Origins: Devil's Advocate 3 Ocak'ta raflardaki yerini aldı.

Zeynep Şen
Güncel // Edebi mimari

“Bir hikâye takip edilecek bir yol değildir… Daha ziyade bir ev gibidir. İçine girer, bir süre kalırsınız, oradan oraya gezinir, beğendiğiniz yere yerleşip odalarla koridorların birbirlerine nasıl bağlandıklarını keşfedersiniz,” demiş Alice Munro. Hakkı da var. Zira roman yazmak, kurgulamak aslında bir ev ya da bina tasarlayıp inşa etmeye, yani mimariye benziyor hiç kuşkusuz.

Daha çok yazmak isteyenler için 11 öneri

Yazmak kendimizi ifade etmek için kullandığımız yöntemler içinde en popüler olanlardan biri. Aynı zamanda oldukça da zorlu bir meşgale. Özellikle yazdığınız şeyin uzunluğu arttıkça masanın başına geçmek daha da güç hale gelebilir.

   

Eleştiri

küçük İskender
Hatıra sarayda oturmaz

Herkes hatıraları kadardır. Biri bu sözü çok önceden söylemiş olmalı; eğer söylenmediyse yaşadıklarımızın arkasında, önünde, yanında durmayı asla becerememişiz demektir. Kimi hatıralar yalnızca kişinin kendi mutluluklarıyla, kederleriyle unutulmazlar arasına girer. Kimi hatıralarsa psikolojiyi altüst eden trajedilerden, facialardan, felaketlerden nemalanır ve ömür boyu başa illet olur.

Melisa Kesmez
Murakami’nin tavşan deliği

Murakami dünyasına bir kere adım attınız mı, orayı hep özlüyor ve oraya tekrar tekrar dönmeyi istiyorsunuz.

Can Semercioğlu
Doğumda ve ölümde şiirsel yaratıcılık

Norveç edebiyatının yükselişe geçtiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Özellikle Karl Ove Knausgaard’un Kavgam serisi, edebiyat alanında sansasyon yaratırken, kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüştü. Ardından Norveçli diğer yazarlar da tanınmaya, görünürlükleri artmaya başladı.

Editörün Seçtikleri

Joyce'un Kızı
Joyce'un Kızı
Annabel Abbs // Çev. Özge Onan // Hep Kitap

1920’ler… Sanat, müzik, edebiyat ve dans alanlarında tüm yeniliklerin ve yeni fikirlerin merkezi Paris... Edebiyat dünyasının tartışmasız en büyük dehalarından James Joyce’un tutkulu kızı Lucia, Paris’te yıldızı parlamakta olan yetenekli bir dansçıdır. Genç Samuel Beckett, babasıyla çalışmaya geldiğinde Lucia ona umutsuzca âşık olur.

 
Geliş
Geliş
Ted Chiang // Çev. M. İhsan Tatari // Monokl

"Böylesine etkili bir filme (Geliş) dönüşen her öykünün sonunda dikkatimi kitaba, özgün kaynağa çeviririm. Ted Chiang yalın, aman vermeden ve ışık saçarak yazıyor."

-Colson Whitehead-

 

"Ted Chiang öylesine orijinal ki insanın ağzı açık kalıyor."

-Junot Diaz-

 

Son Mektuplar
Son Mektuplar
Vincent van Gogh // Çev. Berna Günen // Kırmızı Kedi

Juan Rulfo, kendine özgü "devrimci" tarzıyla, Meksika Devrimi' nin ardından kırsal bölgelerde yaşanan sıkıntıları ele alıyor.

Yazdıkları 300 sayfayı bulmuyor ama, Sophokles'in yazdıkları kadar kalıcı.

 
Boynu Bükük Öldüler
Boynu Bükük Öldüler
Yılmaz Güney // İthaki Yayınları

"Boynu Bükük Öldüler, Nevşehir Cezaevi’nde, siyasiler koğuşunun en dip köşesinde, rutubetli bir duvara komşu bir ranzada, geceli gündüzlü on altı aylık bir çalışmanın ürünüdür. Ranzamdan hiç indirmediğim küçük bir masam vardı. Yatma zamanı gelince, ayak ucuma çeker, ayaklarımı altına sokar, uyurdum. Çoğunlukla, anlattığım insanları görürdüm düşlerimde, onlarla yaşardım.”

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“Diller hakkındaki en büyük gizemlerden biri de, onların nasıl konuşuluyor olduğu.”

 

Ece KARAAĞAÇ

ŞahaneBirKitap

Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde


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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

FikriSabit

Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

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