- EleştiriAvcı avını anlamaya çalışmazGökçe Gündüç
- EleştiriTuhaflıklar silsilesi ve öteki meselesiSeda Ateş
- HaberSabitFikir'in şubat sayısı çıktı: Fotoğrafı okumak
- EleştiriUğursuzluklarla örülü dünyanın romanıBerkay Üzüm
- SöyleşiÖmer Durmaz ile söyleşi: “Tasarım ve yaratıcılık artık herkesin ihtiyacı”
- DosyaKararsız Okur: Resimlere ilham olan edebi eserler ve resim sanatını anlamakMurat Can Aşlak
- DosyaDosya // Ekphrasis: Bir resim sergisinden romanlarAysu Önen
- EleştiriRoman öldü (Bu kez gerçekten)Cem Tunçer
- DosyaTakipteyiz // Tanpınar Merkezi
- DosyaKuşBakışı // Can Göknil'in masasından
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Okuma Köşesi
Şiirleri, öyküleri ve romanlarının yanı sıra Büyük Argo Sözlüğü ile tanıdığımız Hulki Aktunç'un yaş gününü İpekli Mendil yazarlarından Dilvin Tüfekçioğlu’nun hazırladığı A’dan Z’ye Hulki Aktunç Sözlükçesi'yle kutluyoruz.
“Yaklaşık seksen yıldır yazıyorum. Önce mektup, sonra şiir ve konuşma, sonra hikâye, makale, kitap, şimdi notlar. Yazma faaliyeti benim için hayati bir faaliyet oldu hep; bir şeyleri anlamlandırmamı ve devam etmemi sağlıyor.” (John Berger, “Otoportre”, Hoşbeş)
Murat Can Aşlak
İnsanlık mirasında yer alan tablolar; sırtladıkları fikirleri, duyguları, bazen atmosfer ve tavırları içlerinde bulundukları kültüre yedirirler. Artık bu tabloların adını anmak bile tablolardaki fırça darbelerine işlemiş zihni değerleri masaya sermeye yetmeye başlar.
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Eleştiri
Gökçe Gündüç
"Tanrı'nın işine bak, doğruyu söyleyince kimse bana inanmıyor," diyor Gerçek ve Diğer Yalanlar'ın başkarakteri Henry Hayden.
Seda Ateş
Hakan Bıçakcı’yı okuma kılavuzu minvalinde bir kitapçık olsa elimizde; rüya, kabus, tuhaflık, muğlaklık, fantastik, korku, yalnızlık, gerçeklik algısı, klostrofobik mekanlar, distopya ve yabancılaşma ana maddelerini oluştururdu şüphesiz.
Berkay Üzüm
Mehmet Eroğlu’nun son kitabı Mermer Köşk, her kelimesine kötücül bir dünyanın işlendiği tutkulu bir aşkı anlatıyor. Eski zamanları andıran ancak “modern” atmosferiyle, “aşka düşmenin” yarattığı umarsız acıyı ve sürekli çalmakta olan tehlike çanlarını betimliyor.
Editörün Seçtikleri
“Cehennemden kaçmanın tek gerçek yolu onu fethetmektir.”
Dilin kalbin inanmadığı laflar etmesi ne kolay. Elbette aşkım, ben de seni, sonsuza kadar. Onlar da bir zamanlar gerçekti (daha geçen hafta gerçekti, daha dün gerçekti), ama insanın yüreği bir anda rüzgârların uğuldadığı bir vadi.
O, meslek hayatı boyunca farklı mecralarda, fakirlerin, ezilenlerin, işçilerin öykülerini anlatmıştı. İşte bu yüzden hepimizle, başka filmlerde, dizilerde, oyunlarda rastlayamadığımız türden organik bir bağ kurmayı, farkına vardırmadan, benliğimize işleyen imgeler yaratmayı becerebilmişti.
Şeytan Banliyöde B. Russell’ın yayınevimizden çıkan ikinci öykü kitabı.
Öyküler, kasvetli entrikalar, korsika’da bir şatoda toplanan gizli konsey, bir londra banliyösünde kapısına “burada dehşet üretilir” yazan şeytani doktorlar, yasaları ve ahlaki tabuları hor gören medya patronları ve tanrının en temel emirlerini bile unutan papazlar üzerine…