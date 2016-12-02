- EleştiriGezgin bir bulutBaşak Güntekin
- EleştiriHatıra sarayda oturmazküçük İskender
- DosyaNesneKitap // İşte yepyeni bir sanat kitapları serisiH. Burak Kuyaş
- EleştiriMurakami’nin tavşan deliğiMelisa Kesmez
- EleştiriDoğumda ve ölümde şiirsel yaratıcılıkCan Semercioğlu
- EleştiriAsrın dövüşüA. Ömer Türkeş
- EleştiriSiz de başka bir yerinden okuyunIrmak Zileli
- EleştiriEvim güvenli değil!Esra Ertan
- DosyaGüncel // Edebi mimariZeynep Şen
- Dosya2017'de ekrana gelecek edebiyat uyarlamaları
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Okuma Köşesi
Tüm zamanların en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan The X-Files, 2017'nin başlarında raflardaki yerini alacak iki gençlik kitabıyla süreceğini geçtiğimiz yılın başında duyurmuştuk. Yazar Kami Garcia X-Files hayranlarını fazla bekletmedi; The X-Files Origins: Agent of Chaos ve The X-Files Origins: Devil's Advocate 3 Ocak'ta raflardaki yerini aldı.
Zeynep Şen
“Bir hikâye takip edilecek bir yol değildir… Daha ziyade bir ev gibidir. İçine girer, bir süre kalırsınız, oradan oraya gezinir, beğendiğiniz yere yerleşip odalarla koridorların birbirlerine nasıl bağlandıklarını keşfedersiniz,” demiş Alice Munro. Hakkı da var. Zira roman yazmak, kurgulamak aslında bir ev ya da bina tasarlayıp inşa etmeye, yani mimariye benziyor hiç kuşkusuz.
Yazmak kendimizi ifade etmek için kullandığımız yöntemler içinde en popüler olanlardan biri. Aynı zamanda oldukça da zorlu bir meşgale. Özellikle yazdığınız şeyin uzunluğu arttıkça masanın başına geçmek daha da güç hale gelebilir.
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Eleştiri
küçük İskender
Herkes hatıraları kadardır. Biri bu sözü çok önceden söylemiş olmalı; eğer söylenmediyse yaşadıklarımızın arkasında, önünde, yanında durmayı asla becerememişiz demektir. Kimi hatıralar yalnızca kişinin kendi mutluluklarıyla, kederleriyle unutulmazlar arasına girer. Kimi hatıralarsa psikolojiyi altüst eden trajedilerden, facialardan, felaketlerden nemalanır ve ömür boyu başa illet olur.
Melisa Kesmez
Murakami dünyasına bir kere adım attınız mı, orayı hep özlüyor ve oraya tekrar tekrar dönmeyi istiyorsunuz.
Can Semercioğlu
Norveç edebiyatının yükselişe geçtiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Özellikle Karl Ove Knausgaard’un Kavgam serisi, edebiyat alanında sansasyon yaratırken, kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüştü. Ardından Norveçli diğer yazarlar da tanınmaya, görünürlükleri artmaya başladı.
Editörün Seçtikleri
1920’ler… Sanat, müzik, edebiyat ve dans alanlarında tüm yeniliklerin ve yeni fikirlerin merkezi Paris... Edebiyat dünyasının tartışmasız en büyük dehalarından James Joyce’un tutkulu kızı Lucia, Paris’te yıldızı parlamakta olan yetenekli bir dansçıdır. Genç Samuel Beckett, babasıyla çalışmaya geldiğinde Lucia ona umutsuzca âşık olur.
"Böylesine etkili bir filme (Geliş) dönüşen her öykünün sonunda dikkatimi kitaba, özgün kaynağa çeviririm. Ted Chiang yalın, aman vermeden ve ışık saçarak yazıyor."
-Colson Whitehead-
"Ted Chiang öylesine orijinal ki insanın ağzı açık kalıyor."
-Junot Diaz-
Juan Rulfo, kendine özgü "devrimci" tarzıyla, Meksika Devrimi' nin ardından kırsal bölgelerde yaşanan sıkıntıları ele alıyor.
Yazdıkları 300 sayfayı bulmuyor ama, Sophokles'in yazdıkları kadar kalıcı.
"Boynu Bükük Öldüler, Nevşehir Cezaevi’nde, siyasiler koğuşunun en dip köşesinde, rutubetli bir duvara komşu bir ranzada, geceli gündüzlü on altı aylık bir çalışmanın ürünüdür. Ranzamdan hiç indirmediğim küçük bir masam vardı. Yatma zamanı gelince, ayak ucuma çeker, ayaklarımı altına sokar, uyurdum. Çoğunlukla, anlattığım insanları görürdüm düşlerimde, onlarla yaşardım.”