Sabitfikir
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sabitfikir - dergi
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Okuma Köşesi

Zeynep Şen
Güncel // Edebi mimari

“Bir hikâye takip edilecek bir yol değildir… Daha ziyade bir ev gibidir. İçine girer, bir süre kalırsınız, oradan oraya gezinir, beğendiğiniz yere yerleşip odalarla koridorların birbirlerine nasıl bağlandıklarını keşfedersiniz,” demiş Alice Munro. Hakkı da var. Zira roman yazmak, kurgulamak aslında bir ev ya da bina tasarlayıp inşa etmeye, yani mimariye benziyor hiç kuşkusuz.

Hikmet Hükümenoğlu
Televizyon // Westworld ya da bir "yaratıcı" yazarlık öyküsü

Geçenlerde dünyanın en iyi şefleri hakkında bir belgesel seyrediyordum. Bir süre sonra dikkatim mi dağıldı ne oldu bilmiyorum, ekrandaki adam edebiyat hakkında konuşuyormuş hissine kapıldım. Sanki yemek yapmanın inceliklerinden değil de roman yazmaktan bahsediyordu. "Seninki de bir tür mesleki deformasyon," diyeceksiniz, haklısınız.

Stephen King hakkında az bilinen 20 ilginç detay

Korku ve gerilim türünün yaşayan ustası Stephen King oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip ve oldukça göz önünde olan biri. Fakat öyle ilginç detaylar var ki, yazarın sıkı hayranlarını bile bir hayli şaşırtabilir. İşte Stephen King hakkında az bilinen 20 ilginç detay:

 

   

Eleştiri

A. Ömer Türkeş
Asrın dövüşü

Norman Mailer, Dövüş kitabında, efsanevi boksör Muhammed Ali’nin ünvanını geri almak için George Foreman ile yaptığı -dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en önemli- karşılaşmanın hikayesini anlatıyor.

Irmak Zileli
Siz de başka bir yerinden okuyun

Ben Buradan Okuyorum, adıyla müsemma bir kitap. Aslında deneme türünün karakteristiğine de uygun. Görünen o ki, Tim Parks’ın karakterine de. Çünkü Parks’ın hemen her denemesinde dikkati çeken, düşüncelerini söyleyişindeki rahatlık.

Esra Ertan
Evim güvenli değil!

Kralın Laneti, Amerikalı yazar Will Heinrich’in ilk romanı. Bu kitapla yazar, PEN/Robert Bingham Fellowship ödülünü kazanmış; aynı zamanda Jaguar kitap'ın "yan markası" olan Olvido Kitap’ın da ilk romanı. Diğer bir deyişle ilkler barındıran bir romanla karşı karşıyayız. 

 

Editörün Seçtikleri

King Kong Teori
King Kong Teori
Virginie Despentes // Çev. Leman Sevda Darıcıoğlu-Pınar Büyüktaş // Sel Yayıncılık

Goncourt Akademisi üyesi yazar ve senarist Virginie Despentes'in 2006'da kaleme aldığı King Kong Teori yayımlandığında Fransa'da büyük yankı uyandırdı. Tecavüze bağlı travma, fahişelik, porno film çevrelerinin keşfi gibi kişisel deneyimlerinden "kadın yazar" kimliğine geçişini ve hayata dair düşüncelerini harmanladığı metin "yeni bir feminizm manifestosu" olarak görüldü.

 
Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi
Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi
Yuval Noah Harari // Çev. Poyzan Nur Taneli // Kolektif Kitap

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatan Harari, Homo Deus'ta çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı ele alıyor. İnsanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği bu çalışmasında, insanın bambaşka bir türe, Homo deus'a evrildiği bir gelecek kurguluyor.

Vejetaryen
Vejetaryen
Han Kang // Çev. Göksel Türközü // April Yayıncılık

Rüyalar başlamadan önce Yonğhe ve kocasının hayatları gayet sıradandı. Evliliğin tekdüzeliğinde normal bir yaşam sürerlerken, Yonğhe rüyalar görmeye başladı ve vejetaryen olmaya karar verdi. Evdeki tüm etleri bir torbaya doldurdu. Kalamarları. Yumurtaları. O hafta kocası, iş yerine ilk kez ütüsüz bir gömlekle gitti. Bu, korkunç değişimin başlangıcıydı.

 
Huzursuzluk
Huzursuzluk
Zülfü Livaneli // Doğan Kitap

Merhamet zulmün merhemi olamaz! İstanbul’un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin’e gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazılmış, Mardin’de başlayıp Amerika’da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece âdeta bir girdabın içine çekilir, tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer.

Haberler

Burhan Sönmez Uluslararası Pen Yönetim Kurulu'nda

The Exorcist'in yazarı William Peter Blatty hayatını kaybetti

Bir Didem Madak belgeseli: Son Dizesiz Şiirler

2016 Türkiye yayıncılık verileri açıklandı

İlhamını Murakami'den alan oyun: Memoranda

Söyleşi

Tolunay Bayram ile söyleşi:


“Diller hakkındaki en büyük gizemlerden biri de, onların nasıl konuşuluyor olduğu.”

 

Ece KARAAĞAÇ

ŞahaneBirKitap

Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde


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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

FikriSabit

Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

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