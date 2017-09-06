Editörden // Ay’a çıkmak ile yaya kalmak arasında!

Tatil sona erdi, okullar açılıyor; şehirler eski nüfuslarına kavuştu, yeni dizilerin ilk bölümleri görücüye çıkıyor, iddialı filmlerin fragmanları birer birer dönmeye başladı… Yayınevlerinden kitapçı raflarına doğru olan akışın hızı da “normale” dönmeye başladı; ne de olsa eylül ayı, yayıncılık sektörü için de bir “yeni sezon” başlangıcı kabul edilir. Yakın bir zaman içinde Ahmet Ümit’in yeni romanını okuyacağımızı biliyoruz şimdiden, Dan Brown’ın Origin’i 3 Ekim’de dünya ile aynı anda yayımlanacak Türkçede de; hatta saat farkı sebebiyle romanı ilk okuyan ülkenin Türkiye olacağı söyleniyor. Bu “yeni sezon”da elbette yeni yazarlarla da tanışacağız; daha heyecanlı “ilk okuma”lar olacağı muhakkak. Ne de olsa bilinmezlik barındırır ilk romanlar. Peki ya plan aşamasındaki ilk romanlar? Belki de hiç bilemeyeceğiz bazılarının hikayelerini…

SabitFikir’in bu yeni sayısında, yayıncılığın çeşitli aşamalarında ismine rastladığımız Mert Tanaydın, bir yol haritası çıkarıyor kafasında ilk roman fikri olanlar için. Yeni sezon başlangıcında bu dünyaya adım atmayı düşünenlere fener tutmaya çalışıyor. Mert Tanaydın’ın da birkaç kere özellikle vurguladığı gibi, geleneksel yöntem en sağlamı tabii ama istisnalar bizi hep şaşırtmayı başarıyor.

Hatırlanacaktır, Marslı romanı yalnızca konusuyla değil, ortaya çıkış öyküsüyle de de dikkat çekmişti. Dosyası birçok yayınevi tarafından reddedilen Andy Weir, Marslı'yı internet üzerinden yayımlamış ve kitap yoğun bir ilgi görmüştü. Sonrasında matbu olarak da yayımlanan Marslı Hollywood'un da ilgi odağı haline gelmiş ve 20th Century Fox şirketi tarafından sinemaya uyarlanmıştı. (Yönetmenlik koltuğunda Ridley Scott'ın, başrolünde Matt Damon’ın yer aldığı bir “yapım” haline gelmişti.) Bu yılın sonlarına doğru (muhtemelen 14 Kasım’da) ikinci romanını yayımlamaya hazırlanıyor Andy Weir; ama bu sefer romanın matbu olarak kolaylıkla yayımlanacak olması bir yana, film hakları bile şimdiden satılmış durumda! Adının Artemis olduğu açıklanan bu yeni romanın konusu, Ay'da kurulmuş olan kolonide, Jazz adlı genç bir kadının etrafında şekilleniyor. Diğer bir deyişle bu sefer de Ay’a “çıkıyor” Andy Weir… Nereden nereye!