Çizgi romancı Steve Dillon hayatını kaybetti

The Punisher, Judge Dredd, Preacher gibi çizgi romanlarıyla tanınan Steve Dillon, 54 yaşında hayatını kaybetti. Steve Dillon'ın kendisi de çizgi romancı olan kardeşi Glyn Dillon, haberi Twitter üzerinden şöyle duyurdu: "Üzülerek söylüyorum ki ağabeyim ve kahramanım Steve çok sevdiği New York'ta hayatını kaybetti. Onu çok özleyeceğiz."
Steve Dillon'ın en bilinen işlerini yayımlamış olan Marvel Entertainment ve ünlü yazar Neil Gaiman da başsağlığı dileklerini iletti. Steve Dillon, çizgi roman kariyerine 16 yaşında başlamıştı.
Kaynak: The Guardian
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