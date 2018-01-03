David Bowie Kitap Kulübü kuruluyor

10 Ocak 2016'da hayatını kaybeden ünlü müzisyen, aktör ve ve prodüktör David Bowie arkasında sadık bir hayran kitlesi bıraktı. Bowie'nin oğlu Duncan Jones şimdilerde Bowie hayranlarını bir kitap kulübü altında toplanmaya davet ediyor.

"Babam canavar bir okurdu," diyen Duncan Jones öncüsü olduğu online kitap kulübünde Bowie hayranlarının David Bowie'nin en sevdiği kitapları eşzamanlı olarak okumasına önayak oluyor. Bu online kitap kulübünde okunacaklar ise 2013 yılında Bowie'nin kişisel web sayfasında yer alan ve ünlü şarkıcının en sevdiği kitapları içeren 100 kitaplık bir okuma listesinden oluşuyor.

Duncan Jones kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada David Bowie Kitap Kulübü'nün ilk kitabının Peter Ackroyd'ın Hawksmoor adlı romanı olduğunu duyurdu. Kitap kulübünün bir sonraki kitabı ise 1 Şubat 2018'de duyurulacak.

Bowie'nin 100 kitaplık listesinde Albert Camus imzalı Yabancı, Vladimir Nabokov imzalı Lolita ve George Orwell imzalı 1984 gibi birçok modern klasik de yer alıyor. Kitap kulübüne dahil olmak isteyen okurlar Duncan Jones'un kişisel Twitter hesabını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilir.

Kaynak: Independent