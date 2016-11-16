İstanbul Bilgi Üniversitesi ve 221B Dergi işbirliğiyle "Dünyanın Polisiye Haritası" programı başlıyor. Türkiye'de polisiye edebiyat dendiğinde akla gelen Ahmet Ümit, Erol Üyepazarcı, Ömer Türkeş, Algan Sezgintüredi, Suphi Varım ve Ceyhan Usanmaz gibi önemli isimler, dünya polisiyesinin farklı coğrafyalardaki gelişimlerini, içeriklerini, önemli noktalarını, yazarlarını ve eserlerini detaylarıyla anlatacak.
Derslerin 14 Ocak ile 18 Şubat arasında cumartesi günleri 13:00-16:00 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirileceği programın koordinatörlüğünü ise 221B Dergi editörlerinden Özlem Özdemir yürütecek.
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