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    16-11-2016

						
"Dünyanın Polisiye Haritası" programı başlıyor

						

							
							

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İstanbul Bilgi Üniversitesi ve 221B Dergi işbirliğiyle "Dünyanın Polisiye Haritası" programı başlıyor. Türkiye'de polisiye edebiyat dendiğinde akla gelen  Ahmet Ümit, Erol Üyepazarcı, Ömer Türkeş, Algan Sezgintüredi, Suphi  Varım ve Ceyhan Usanmaz gibi önemli isimler, dünya polisiyesinin farklı  coğrafyalardaki gelişimlerini, içeriklerini, önemli noktalarını,  yazarlarını ve eserlerini detaylarıyla anlatacak.
 
 
Derslerin 14 Ocak ile 18 Şubat arasında cumartesi günleri 13:00-16:00 saatleri  arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirileceği programın koordinatörlüğünü ise 221B Dergi editörlerinden Özlem Özdemir yürütecek.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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