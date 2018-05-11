John Green’in ilk romanı televizyon dizisi oluyor

Aynı Yıldızın Altında, Kağıttan Kentler, İlk Aşk, Kaplumbağa Kabuğunda Dünya gibi romanlarıyla dünya çapında milyonlarca okura ulaşan ve genç yetişkin edebiyatının yıldızlarından birine dönüşen John Green yine bir uyarlama projesiyle gündemde.



Daha önce Green’in iki kitabı (Aynı Yıldızın Altında 2014’te, Kağıttan Kentler 2015’te) beyazperdeye uyarlanmış ve yoğun ilgi görmüştü. Kaplumbağa Kabuğunda Dünya'nın da sinemaya uyarlanacağı duyurulmuş ancak projenin akıbeti belirsiz kalmıştı.



Sıra şimdi televizyonda gibi gözüküyor. Hollywood Reporter’ın haberine göre, Green’in ilk romanı Alaska’nın Peşinde sekiz bölümlük bir dizi olarak Hulu’da yayımlanacak. 2005 yılında yayımlanan Alaska’nın Peşinde, sürekli bir can sıkıntısından mustarip olan ve dünya tarihinin en önemli zihinlerinin ölüm döşeğinde sarf ettiği sözlere kafayı takmış bir karakterle, Miles Halter’la tanıştırıyor bizi.

Dizi projesinin başında, The O.C. ve Gossip Girl gibi popüler dizilerinin senaryosuna imza atan Josh Schwartz yer alacak.