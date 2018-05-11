Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    11-05-2018

						
John Green’in ilk romanı televizyon dizisi oluyor

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 13

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Aynı Yıldızın Altında, Kağıttan Kentler, İlk Aşk, Kaplumbağa Kabuğunda Dünya gibi romanlarıyla dünya çapında milyonlarca okura ulaşan ve genç yetişkin edebiyatının yıldızlarından birine dönüşen John Green yine bir uyarlama projesiyle gündemde.

Daha önce Green’in iki kitabı (Aynı Yıldızın Altında 2014’te, Kağıttan Kentler 2015’te) beyazperdeye uyarlanmış ve yoğun ilgi görmüştü. Kaplumbağa Kabuğunda Dünya'nın da sinemaya uyarlanacağı duyurulmuş ancak projenin akıbeti belirsiz kalmıştı.
 
 
 
 
Sıra şimdi televizyonda gibi gözüküyor. Hollywood Reporter’ın haberine göre, Green’in ilk romanı Alaska’nın Peşinde sekiz bölümlük bir dizi olarak Hulu’da yayımlanacak. 2005 yılında yayımlanan Alaska’nın Peşinde, sürekli bir can sıkıntısından mustarip olan ve dünya tarihinin en önemli zihinlerinin ölüm döşeğinde sarf ettiği sözlere kafayı takmış bir karakterle, Miles Halter’la tanıştırıyor bizi.
 
Dizi projesinin başında, The O.C. ve Gossip Girl gibi popüler dizilerinin senaryosuna imza atan Josh Schwartz yer alacak.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Kemal Varol'un

						
64. yılını dolduran Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı 10 Mayıs akşamı Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahibini buldu. Kemal Varol, İletişim Yayınları'ndan çıkan Sahiden Hikâye aldı ilk öykü kitabıyla bu yıl ödüle layık görülen isim oldu.
 

						
					

					

					

										

					

						
CerEdebiyat söyleşileri sezona Murat Gülsoy'la veda ediyor

						
CerModern’de 2012 yılından bu yana aralıksız olarak devam eden "CerEdebiyat Söyleşileri"nde dönemin son söyleşisi yazar ve akademisyen Murat Gülsoy’la gerçekleştirilecek.


						
					

					

					

										

					

						
Google yeni projesini tanıttı: “Talk to Books”

						
İnsanlık 2.0 ve Bir Zihin Yaratmak gibi kitaplarıyla tanıdığımız, Google Araştırma programının başındaki fütürist Ray Kurzweil, geçtiğim

						
					

					

					

										

					

						
Amy Adams "Penceredeki Kadın" olacak

						
A.J. Finn’in New York Times çok satanlar listesinde uzun süre başı çeken ve 38 ülkede yayımlanarak geniş kitlelere ulaşan gerilim romanı Penceredeki Kadın da sinemaya uyarlanacak popüler romanlar kervanına katıldı.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
John Green’in ilk romanı televizyon dizisi oluyor

					

				

				
				

					
Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Kemal Varol'un

					

				

				
				

					
CerEdebiyat söyleşileri sezona Murat Gülsoy'la veda ediyor

					

				

								
				

					
Google yeni projesini tanıttı: “Talk to Books”

					

				

								
				

					
Amy Adams "Penceredeki Kadın" olacak

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Ünlü yazarlar ve dövmeleri
						
					
					
				

																

						2 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						3 - John Green’in ilk romanı televizyon dizisi oluyor
						
					
					
				

																

						4 - İlk destanlardan günümüzün çok satan kitaplarına...
						
					
					
				

																

						5 - Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Kemal Varol'un
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap