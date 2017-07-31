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    31-07-2017

						
Antoine de Saint-Exupéry'nin orijinal Küçük Prens çizimleri

						

						

							
							

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Antoine de Saint-Exupéry ömrü boyunca yalnızca bir çocuk kitabı kaleme almıştı ama o kitap hem çocukların hem de yetişkinlerin yüreğinde yer etmeyi başardı. Tabii ki Küçük Prens'ten bahsediyoruz.
 
Takvimler 1943 yılını gösterirken 43 yaşındaki Saint-Exupéry yakın arkadaşı Silvia Hamilton'a kahverengi bir çanta uzattı ve şöyle dedi: "Sana görkemli bir şey vermek isterdim, ama sahip olduklarım bundan ibaret." O kahverengi çantanın içinde Küçük Prens'in el yazmaları vardı. Bu olayın ardından  Saint-Exupéry Serbest Fransız Hava Kuvvetleri ile birlikte, askeri pilot olarak yola çıktı. Takvimler 31 Temmuz 1944'ü gösterirken ise Saint-Exupéry asla dönmeyeceği bir keşif görevine çıktı, ardında sandığından çok daha görkemli bir eser bırakarak.
 
1968 yılına geldiğimizde ise el yazmaları New York'ta bulunan The Morgan Library'ye geçmişti. El yazmaları kitabın yayımlanan versiyonunun neredeyse iki katı, yaklaşık 30,000 sözcükten oluşan bir taslak ve  suluboya çizimler içeriyor ve yazarın yaratıcı sürecini ortaya koyuyordu. The Morgan Library 2014 yılında düzenlediği bir sergi ile elinde bulundurduğu el yazmalarını halka sergiledi.
 
Küçük Prens ile her yaştan okurun yüreğini ısıtmayı başaran Antoine de Saint-Exupéry'yi ölümünün 73. yılında kendi elinden çıkan orijinal Küçük Prens çizimleri ile anıyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Brainpickings
						

						

						
						

							
							

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