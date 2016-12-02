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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Ceyhan Usanmaz    02-12-2016

						
Editörden // Dillere destan yıllar!

						

						

							
							

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“Yazılmamış oldukları için okunmaları mümkün olmayan, yani gerçekte var olmayan ve ama ‘gerçek’ kelimesini kullanırken dikkatli olmayı öğütleyen hayali kitaplardan söz edelim...” Daha önce bir yılın başında, SabitFikir’in Ocak 2015 tarihli 47. sayısında "Olmayan Kitaplar Kütüphanesi" hakkında yazmıştı F. Cihan Akkartal. "Stephen King'in Parıltı'sında (Shining), Jack Torrance'ın, yazabilmek için şeytani Overlook Oteli'nde ailesiyle birlikte inzivaya çekildiği ama bir türlü yazamadığı o 'olmayan kitap,' yazara musallat olan en korkunç hayalet değil midir?" diye sormuştu örneğin. Bu sefer de bir yılın sonunda, SabitFikir’in elinizde tuttuğunuz Aralık 2016 tarihli 70. sayısında “Hayali Diller”den söz ediyor F. Cihan Akkartal ve “sonrası”na bakmaya davet ediyor.

“Hayali diller, yalnızca hayali dünyalar kurmazlar, halihazırda kurulu dünyayı huzursuz ederler.” Hayali dillerin huzursuzluğuna da aslında pek gerek duymuyoruz sanırım. Son yıllarda yalnızca Türkiye’de değil, yakın çevremizde veya uzak köşelerde yaşananlar da yeterince huzursuz olmamızı sağlıyor fazlasıyla. Bir diğer deyişle, dillere destan yıllar yaşıyoruz!

Dil sistemlerini araştıran dilbilimcilerin şu ölçütü kullandıkları söylenir: Eğer iki insan birbirini anlıyorsa, aynı dili konuşuyorlardır. Belki de çözüm, birbirimizi daha “iyi” anlamaya çalışmaktan geçiyor, düşüncesinden yola çıkarak böylesi bir dosya yayımlamaya karar verdik.

Bir yıl sona ererken, daha da önemlisi yeni bir yıla girmek üzereyken... 

“Yılın öne çıkan 50 romanı”
Aralık sayısı, aynı zamanda artık gelenekselleştiğini söyleyebileceğimiz “yılın öne çıkan 50 romanı” listesini de yayımladığımız sayı. Ama bu sefer, ufak bir sürprizimiz de var! Aslında geç bile kaldığımızı düşündüğümüz bir sürpriz. 50 roman seçkisine, “yılın göze çarpan roman kapakları” olarak nitelendirebileceğimiz bir kategori daha ekledik. Giderek güzelleşen, dikkat çekici hale gelen, profesyonelleşen kitap kapağı tasarımlarını da ön plana çıkaran bir liste olmasına özen gösterdik. 
  
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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