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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Ceyhan Usanmaz    03-10-2016

						
Editörden // Perdeler yeniden açılırken...

						

						

							
							

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Ekim ayıyla birlikte tiyatrolarda perdelerin yeniden açılmasını heyecanla beklerken, Devlet Tiyatroları’nda 2016-2017 sezonu boyunca yalnızca yerli oyunların sahneleneceğine dair tartışmalarla karşılaştık. Resmi internet sitesinden yapılan basın duyurusunda da Devlet Tiyatroları’nın, “tüm sahnelerde yeni sezona, ‘Türkiye'nin Perdeleri Türk Tiyatrosuyla Açılıyor’ sloganıyla yerli oyunlarla” merhaba diyeceği belirtiliyordu. Tartışmaların sürdüğü günlerde gelen bir başka açıklamayla, bu kararın yalnızca başlangıç dönemi için alındığı dile getirildi. (Nitekim, şimdilerde genel programa baktığımızda, Patrick Süskind’in aynı adlı eserinden uyarlanan Kontrabas ya da Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden uyarlanan Yeraltından Notlar gibi oyunları görüyoruz.) Özel tiyatroların bir kısmı ise, eylül sonu itibariyle oyunlarını sahnelemeye başlamıştı bile...

İşte tam da bu dönemde, SabitFikir’in ekim sayısında, tiyatro-edebiyat ilişkisini ele alan bir dosya yayımlamak istedik. Zaman içerisinde, tiyatronun hemen her aşamasında –kimi zaman oyuncu ya da tasarımcı, kimi zaman yazar ya da yönetmen olarak– yer almış Firuze Engin; hem kendi deneyimlerinden yola çıkarak hem de geçtiğimiz sezonlarda ilgiyle izlenmiş oyunlardan örneklerle “edebiyatın ‘oyun’un alanına taşınmasını” irdeliyor.

Diğer bir deyişle, genellikle beyazperde dolayısıyla karşımıza çıkan “uyarlama” kavramını, bu kez tiyatro perdelerini aralayarak tartışıyor: “Edebiyat ve tiyatronun ilişkisi yalnızca ‘sahnelenmek üzere yazılmış eser’lerden ibaret değil tabii ki. Sahnelenmek üzere yazılmamış olsa da roman, öykü, şiir gibi edebi eserlerin tiyatro sahnesine taşınması da söz konusu. Peki, tiyatro için kaleme alınmamış olmasına rağmen, edebi eserlerin tiyatroyu iştahlandıran tarafı ne? Belki en önce şunu sormalı: Her edebiyat eseri tiyatroya uyarlanabilir mi? Edebiyat eserlerini, tiyatroya uyarlanabilir olan ya da olmayan diye ikiye ayırabilir miyiz?”


						

						

						
						

							
							

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