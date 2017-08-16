Niçin Okumalıyız? // Georges Simenon

Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz: Siz Georges Simenon'u niçin okuyorsunuz?



1. Cihad Baban ile başlayıp Oktay Akbal, Oktay Rifat, Sait Faik, Tahsin Yucel, Nurullah Ataç, Çetin Altan, Bilge Karasu, Hamdi Varoğlu, Erhan Bener, Selami İzzet Sedes, Samih Tiryakioğlu, Eşfak Aykaç, Hayalet Oğuz ve Sosi Dolanoğlu gibi tanınmış simalar tarafından dilimize kazandırıldığı için.





2. Peşinde olduğu suçluyu anlamaya çalışan, onu yargılama hakkını kendisinde görmeyen Komiser Maigret, polisiye edebiyatında ayrıksı bir yere sahip olduğu için.





3​.​ Hakkında varılan yargılar, onu “edebiyatımızın en iyi romancısı” sayan ​​​André​ ​Gide’den “romanlarında insan kanını bize tatlı bir şerbet gibi yutturduğu” iddiasındaki Peyami Safa’ya kadar çeşitlilik g​österdiği; birer haftadan fazla zaman ayırmadığı yüzlerce romanıyla bir “yazı makinesi” olduğu için.

Görsel: Kürşat Çetiner