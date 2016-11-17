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    17-11-2016

						
OdakYazar // Doğu Yücel

						

						

							
							

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"Odak Yazar", IAN Edebiyat dergisinin alametifarikalarından biriydi. Ağırlıklı olarak üniversiteli gençlerin yazı ve söyleşileriyle, Türkçe edebiyatın günümüz temsilcilerine ve eserlerine bakışlarını yansıtması sebebiyle değerliydi. IAN Edebiyat'ın yayın hayatına son vermesiyle birlikte, bir anlamda bu proje de yarım kalmış oldu. Hazırda bekleyen ve yeni odak yazarlar belirlenerek yapılacak çalışmaların SabitFikir'de yayımlanması teklifini bu sebeplerle seve seve kabul ettik. (IAN Edebiyat sayfalarında okumaya devam etmeyi daha çok arzu ederdik elbette.)

						

														
Katı olan her şeyin buharlaştığı dünyamızda Hayalet Kitap...


Spinoza  sevgiye hazzın, nefrete ise acının eşlik ettiğini söyler. Spinozacı  anlayışta sevgi, zihnin mevcut olmayan şeyleri “tahayyül etme”sidir.  Buna karşılık nefret, daha ziyade, bir hafıza meselesi haline gelme  eğilimindedir.  Bu hislerin ortak noktası hatıra üretme kapasitelerinin  yüksekliğidir. Çoğu kez sevgi, nefrete ya da kıskançlığa dönüşerek bir  melodram halini alır ve –Ulus Baker’in deyimiyle– melodram, sevginin  edebiyata eklemlenme biçimidir.

Doğu Yücel’in Hayalet Kitap'ı  da bu melodramın fantastik bir versiyonu. Edebiyatın en ilkel ve basit  hikaye anlatma geleneği olan bu melodram biçimine dokunuyor olmak Doğu  Yücel’in gösterdiği büyük bir cesaret. Yazar özgünlüğünü anlatmaya  cesaret ettiği konuyla değil onu anlatma biçimiyle kazanıyor. Gökalp’in  hayaleti Güldem’e, canlandırdığı bir tiyatro oyununda şöyle der: “Hayata  dair iki şey hatırlıyorum: aşk ve öfke…” Öfkeyi zamanla yaşadığı  acıları hafızasından çıkarmaya başladıkça hatırlayacaktır, ama aşk onun  için hayal etmektir ve hayal Güldem’dir.

Kitap  romanın başkişisi Gökalp’in intihar mektubuyla başlıyor. Kendisine tekrar  dünyaya dönme şansı verildiğinde bazı şeytani fırsatlara da sahip  olacağının farkına varacaktır. Olayların bir üniversite çevresinde  geçtiği kitap boyunca Gökalp’in hayaleti okurunun da peşini bırakmaz.  Vazonun içine düşen ekonometri hocasının nasıl oradan çıkacağı, aynaya  baktığında yüzünü yaşlı bir kadın olarak gören Ceyda’nın endişesini  yoğun bir şekilde hissettirir. Gökalp kitap boyunca var olduğu her yeri,  her anı cehennem azabına çevirir. Aslında cehennemi biraz da kendi  ellerimizle yarattığımız gerçeğinin fantastik söylenme biçimidir bu.  Kötülüğü onayladığımız, ona göz yumduğumuz, hırs ve açgözlülükle  davrandığımız her anda soğuk bir rüzgar esmeye ve dünya kararmaya  başlar. Gökalp biraz da bunlarla yüzleşmek için değil hesaplaşma  isteğiyle geri döner ve ortaya Macbecth gibi demonik bir karakter  çıkar. Aşk, dostluk, eğitim gibi kavramların değillemesi bir kara film  mizanseni gibi şekillenmeye başlar.

Gökalp’in  dünyaya geri dönme motivasyonunu Güldem’e duyduğu karşılıksız aşk ve  tabii Güldem’in tercihi olan Ersin’e karşı duyduğu nefret oluşturur ve  bu duyguların yarattığı hatıralarla hem yüzleşmesi hem de hesaplaşması  gerekecektir. Aşk, kitabın temel düşüncesini oluştursa da diğer kavramlar  yardımcı düşüncelerdir. Özellikle arkadaşlığın imajlar üzerinden  cezalandırıldığı bölümler dikkat çekicidir. Derrida, dostluğu sevme ve  sevilme çabası üzerinden yorumlar. Ona göre sevilmek daima başkasının  bir lütfudur ve dostluk sevmek için verilen uğraş olmalıdır. Kitap  boyunca Gökalp çevresi tarafından haz edilmeyen, tuhaf bir varlık olarak  tanıtılır. Birbirine bağlıymış gibi duran ama çıkarların konuştuğu  sözde dostluk ilişkilerinin çarpıklığını onların saplantılarına  Gökalp’in linç girişimiyle şahit oluruz. Yazar bize, asıl tuhaf olan  nedir, sorusunu tam da burada sorar. Çevresinin gözünde sürü dışı kalan  özellikleriyle Gökalp mi, yoksa devşirme duyguların birer temsilci olan  ve saplantılarının kölesi olmuş diğerleri midir?

Güldem  kitap boyunca en çok iletişime geçebildiğimiz karakterdir. Günlüğü  vasıtasıyla hassasiyetleri daha görünür hale gelir. Onun için yazma  eylemi daha önce sadece kitaplarda sevdiği alıntıları not etmek  biçiminde daha pasif bir eylemken günlük tutarak var olmayı tercih eder.  En son duygularını döktüğü şey ortaokulda yazdığı şiirdir. Yazmak onun  için biraz da beğeni kazanmak adına yapılan bir eylemdir. Günlüğüne  “siz” diye hitap etmesi, farkına varamadığı yeni kimlikleri ile de  yüzleşmesi anlamına gelir. Sıkıcı olmaktan korkar Güldem. Hatta  günlüğünün bir yerinde şöyle der: “Düşüncelerimi doğuran şeyleri  anlatmak bir fıkranın neden komik olduğunu açıklamaktan daha sıkıcı bir  şey olur.” Bu düşünce onun da hayaletsileşmeden önceki düşüncesidir.  Kitabın üst kurmacası gereği aslında biz sadece Gökalp’in gözündeki  Güldem’i tanırız. Gerçek Güldem kitabın sonlarına doğru büyülenir ve  aslında kendisine nasıl yabancı olduğunun, yaşamına bir turist gibi  geldiğinin farkına varacaktır. Bence asıl buradan sonra anlatılanlar  anlam kazanır. Gökalp’in imgeleminde Güldem hayal etmesi gereken ama  yine de zaaflarından vazgeçemeyen bir karakter olarak yer alır.  Zaaflarımızdan kurtulmadan kendi hayatımızda turistik geziye çıkmaya  devam ederiz. Başkasına düşkünlük, maddeye düşkünlük, kendine düşkünlük;  bir engel olamama halidir zaaf. Kitap boyunca da herkesin düşkünlükleri  cezalandırılır.

Hayalet Kitap katı olan her şeyin buharlaştığı dünyamızdaki yaşamlarımıza dikkat  çeker. Nefret ve öfkeden oluşan cehennem ateşine herkesi bir bir atar  Gökalp’in hayaleti. Sevgi ve aşk ise yalnız Güldem’e hissedilendir.  Dünya kusurludur. Zaman oldukça aşk var olmayacak der, Güldem’in  rüyasındaki Gökalp. Bu yüzden aşk dünyaya ait değildir. Çünkü zaman,  modern dünyanın zinciridir ve aşkın da hayaletidir. Dünyayı aşk  kurtarmayacaktır belki ama İnsan kendisine benzemeyeni yok etmeye  çalıştıkça –burada Gökalp oluyor– dünyayı cehennemleştirecektir.
 
 
Arzuhan Birvar
arzuhanbirvar@gmail.com
 
 

Hayalperest okura methiye
 

Doğu Yücel'in 2011 tarihli ikinci romanı Varolmayanlar, hayal ile gerçeğin arasına kalın bir çizgi çekerek okurunu kendi saflarına yerleştiriyor. Fantastik edebiyat takipçilerinin ezelden hayalperest olduğu düşünülürse gerçekçilere açılan bu savaşta yazarın yanında yer almaları kaçınılmaz görülebilir. Bu yazıda, Doğu Yücel'in "hayalperest manifesto"sunun okurunu etkilemek için ne gibi araçları kullandığını inceleyeceğim.
 
Kitap "Başlangıç", "Değişim" ve "Sonun Başlangıcı" şeklinde üç bölüme ayrılmış. Milenyum gazetesi çerçevesi içine yerleştirilen bu bölümlenme ile, fantezinin "ayaklarının yere basması" amaçlanmış. Anlatı, Milenyum gazetesinin 30 Kasım 2010 tarihli haberi ile başlıyor. Bu haberle bilinen dünyanın gerçekliğinin değişmeye başladığı bir kurmaca ile karşı karşıya olduğunu anlıyor okur. Gerçeküstü varlıkların günlük yaşam rutinlerini aksattığı günlerde Kartal'da bir çöplükte bulunan kıyamet günlüklerinin olayların açıklamasını yapabileceğini duyuruyor gazete. Daha sonra okur, gazetenin "şaşıracaksınız, dehşete kapılacaksınız" uyarıları eşliğinde sıradanlığa ve küçük hesaplamalardan mürekkep bir rutine hapsolmuş genç bir adamın günlüğüyle baş başa bırakılıyor. Aktarıcı gözün değişmesinin ardından halihazırda üç başlıktan oluşan kitap, bir kez daha parçalara ayrılarak günlere bölünüyor. Bu durumun son dönem değişen okuma alışkanlıklarına da karşılık geldiği söylenebilir. Okurun ilgisini daima uyanık tutmak için yazar günlüklere yalnızca tarih atmakla kalmıyor ayrıca birer başlık da koyuyor. Bu başlıklara ek olarak günlüğün içinde yer alan öykülerin başlıkları da işin içine girince günümüzün sosyal medya tarafından dikkati dağılmış okurunun inip yeniden binebileceği birçok durak eklenmiş oluyor kitaba!

Varolmayanlar'ın çekirdeğini yazılanların gerçeği etkileyebileceği hatta dönüştüştürebileceği fikri oluşturuyor. Otuzlu yaşlarda, finans sektöründe çalışan başkarakterin kendine ait olmayan zamanla yarışını anlatan günlükleri, alarm seslerine uyanan, trafikte bunalan okuru gerçekçiliğin tehlikelerine karşı uyarıyor. Doğu Yücel, günlüklerin yazarı üzerinden çizdiği portre ile hayalperestlerin, uyumsuzsuzların, tutunamayanların toplum tarafından acımasızca normalleştirilme sürecini ortaya koyuyor. Yazar bir baba ile ressam bir annenin tek çocuğu olan başkarakterin ebeveynlerinin tanışma öyküsü aslında oldukça romantiktir. Kitap boyunca karşımıza çıkacak isim sembolizasyonlarının ne ilki ne de sonuncusu olarak kahramanımızın babası Metin'in yazdığı çocuk masalları, annesi Serap tarafından görselleştirilmektedir. Yazar ve ressam tanışınca bu uyum kısa sürede aşka dönüşür. Çift birlikte kendi sanatlarının zirvesine ulaşır; yalnız tek eksikleri vardır, çocuk sahibi olamazlar. Ürettikleri masallarla başka çocukları mutlu ederken kendi çocuklarını sevememek çifti karamsarlaştırır ve çocuk sahibi olmaya takıntılı hale getirir. Bu emellerine ulaşmaları ise felaketle sonuçlanacaktır. Anne ölür, baba büyük bir vicdan azabıyla masallara küser, çocuğunu hayal dünyasının çekiciliğinden uzak tutmaya çalışır. Böyle bir ortamda gizli gizli fantastik öyküler, romanlar okuyarak büyüyen başkarakter babasının ölümünün ardından bunlardan uzaklaşır. Hayal dünyasından kopuşunu etkileyen bir diğer etmen ise ilk aşkı Ezgi'nin (genç kızın çok melodik bir ses tonu vardır çünkü) babasının ölümünün ardından kayıplara karışmasıdır. Gerçekçi arkadaşlarının da yönlendirmesiyle para kazanabileceği bir bölümü tercih eder ve kapitalist dünyanın şartlarına tamamen uyumlu bir hayat sürmeye başlar. Doğu Yücel beyaz yakalıların rutinlerini acımasızca eleştirirken gerek bu düzende bunalmış gerekse düzen tarafından dışlanmış hayalperest okurlarını kendi yanına çekmeye başlar. Bundan sonraki adımı "ben anlatısı" ile okurla tam bir özdeşlik kurmasını amaçladığı kahramanını aslına döndürmektir. Günlüğün yazarının isimsizliği de bu özdeşlik kurma arzusuna hizmet eder. İsimsiz kahraman, içinde bulunduğu dünyanın kazananlarından olmasına rağmen kendini tamamlanmış hissetmez. Antidepresanlara muhtaçtır. Ara sıra yoklayan migren nöbetlerine karşı tek savunması günlük tutmaktır. Kurmacanın bütün kapılarını kapayan babası günlük tutmasını teşvik etmiştir, ona bir sürü ajanda bırakmıştır. Günlük yazarak migren nöbetleriyle başa çıkabilen kahramanımız bir süre sonra kurgunun cazibesine karşı koyamaz. Günlüklerinin içine öykü de yazmaya başlar. Ve yazdığı öyküler gerçekleşir. Hayalgücünün kutsandığı bu an kitabın da kırılma noktasıdır.
Yaratıcılığın gücüne yapılan bu göndermeden sonra anlatının tonu değişir. Modern bireyin kalabalıklar içinde yalnızlığının "Hollywood-vari" hikayesi biter ve bir hayalperest isyan başlar. Varolmayanlar'ın sinematografik dili bu kovalamaca hikayesine de elverişlidir. Burada okur yeni bir katmanla karşılaşır... İnsanlık tarihinin gerçekçiler ve hayalcilerin mücadelesi şeklinde yorumlandığı başka bir katman açılır anlatıda.
 
 
Neşe Pelin Kaya

nesepelinkaya@gmail.com
 
 
 
 
       
   Tuhaf kahramanlar

Doğu Yücel’in 2014 tarihli Güneş Hırsızları kitabı 12 öyküden oluşuyor. Kitaptaki öyküler hem fantastik edebiyata hem de bilimkurgu sevenlere hitap ediyor... Öykülerin ortak noktası ise; anlatıcının  birinci şahıs olması ve anlatıların günlük tutarmışçasına ilerlemesi...  Birçok öykünün konusu kimi Amerikan bilimkurgu  filmlerine ve yurt dışı kaynaklı fantastik edebiyat örneklerine benzese de, barındırdığı yerel motiflerle öyküler hem Türk  edebiyatı içinde özgün bir yön kazanıyor hem de kültürel farklılıkları ironik bir  anlatıya çeviriyor.
 
Örneğin kitaba da adını veren "Güneş Hırsızları," en uzun soluklu ve dikkate değer öykülerden  biri. Distopik bir yapıya sahip bu öykünün konusu kısaca şöyle: Vücutları Güneş’e alışık olmayan  Marslılar, Güneş ile Merkür  arasına devasa elektrik süzgeçli panel dikerler. Böylece yaşanmaz hale  gelen Mars’tan Dünya’ya taşınabileceklerdir. Marslıların “çevirdiği  dolapları” deşifre eden ve bunu Marslılara belli etmeden halka  anlatmaya çalışan Bekçiler ise Mars hâkimiyetine son vermeyi hedeflemektedir.  Liderleri Renol, Dünyalıları kurtarmak için Bekçiler ile temasa geçer.  Marslıları insanlardan ayırmak imkansızdır. Bekçiler ise iki farklılık  keşfeder. Böylece yıldızlararası savaş başlar... "Güneş Hırsızları", özellikle sinemaya uygun bir kurguya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
 
"Hayatın Gıcık Anlamı" başlıklı öykü de distopik bir yapıya sahip. Uzaylıların Dünya'yı  istila etmesiyle Yahudiliğin, Hıristiyanlığın, Müslümanlığın, Taoizmin  temsilcileri ve Star Wars’un Jedistleri ile heavy metal’in  temsilcisi Ozzy Osbourne Büyükada’da uzaylılar ile yapılan bir  toplantıda bir araya gelir. Birçok kültürün iç içe geçmesi, buna  uzaylıların da eklenmesinden doğan farklılıklar ile öykü mizahileşir. İşte bu özellikleriyle "Hayatın Gıcık Anlamı" öyküsünün, hem kitabın neredeyse tümüne hâkim olan mizahi dile hem de en başta sözünü ettiğimiz "kültürel farklılıklar" meselesine iyi bir örnek olduğunu söyleyebiliriz.
 
Son olarak, Leonard Cohen sebebiyle, ilk öykü "Rüya Tarifleri"nden de burada söz etmeliyiz. Öykünün anlatıcısı bir kadın ve olağanüstü yeteneklere sahip. 17 yaşında terk edilmesi ile gördüğü rüyalar kesilir. Eski sevgilisini rüyasında görmek için birtakım tarifler geliştirmeye başlar. Bir süre bunu müziklerle yapar. Gördüğü rüyalarda o gün dinlediği müziklerin etkisi vardır. Üniversiteden mezun olunca Erdal isimli bir öğretim görevlisi ile tanışır. Erdal’ın istediği rüyayı görebilmesi için yemeklerden de yardım alabileceğini keşfeder. Rüya Aşçısı adıyla anılır. Gastro-rüyalar ile insanlara yardım etmeye başlar. Bu öykünün özgün yanını yemekler-müzikler ve rüya aşçılığı oluşturuyor. Ama asıl, yalnızca bu öykü için bile bir soundtrack oluşturmak mümkün. Leonard Cohen'den “Lover Lover Lover”, Bryan Adams'dan “Please Forgive Me”, Rodriguez'den “Forget It”...

   
 
                                                                                                                            Esin Hamamcı
esinhamamci@windowslive.com
 
 
 
 
Doğu Yücel ile söyleşi:
"Bize yardımcı olabilecek iki şey var: Bilim ve hayal gücü."
 
Kitaplarınızda hayallere inanmak ve inanamamak arasındaki diyalektiği işliyorsunuz. Bu gerilim sizin için niçin önemli?
 
 
 
Ben yazmaya can sıkıntısıyla başladım. Özellikle ilkokuldayken derslerde çok sıkılırdım. Ders kitaplarının boş kısımlarını hikayelerle doldurmaya başladım. O boşluk hissini sevmiyordum. Hem hayattaki boşluk hissini hem de kitaplarda çarçur edilen sayfaların boşluğunu sevmezdim. Mesela bir iki cümle kalmış ve sırf onun için açılmış bir sayfa benim sinirimi bozardı. Bu benim hayatımda bir kırılmaya neden oldu. O yüzden de, bu temayı seviyorum. Kafka’dan Borges’e kadar birçok öykücüde gördüğümüz bir şey aslında. Hayattan sıkılan bir kahramanın gündelik hayatında bazı kırılmalar olur ve bambaşka bir gerçekliğe adım atar. Bambaşka bir gerçeklik de değildir bu aslında, yine içinde bulunduğumuz gerçekliktir ama bu gerçekliğin içine bazı gerçeküstü unsurlar girer. Bu sevdiğim bir öykü biçimi öncelikle.
Bunun dışında şu da var: Benim tarzımı fantastik edebiyata, yani klişe anlamda fantastik edebiyata indirgemeye çalışanlar oluyor. Daha çok kitaplarımı okumayanlar yapıyor bunu. Ben kendimi ne tam olarak fantastik edebiyatta ne de tam olarak gerçekçi edebiyatta görüyorum. İkisinin ortasındaki gri bir alandayım. Kendi hayatımda da öyleyim. Bir yandan çok gerçekçiyim. Bilimsel düşünceye inanırım. Kesinlik hurafelere ya da doğaüstü şeylere inanmam. Mesela, burçlara ya da ilham perilerine inanmam. Ama diğer yandan hayalgücünün hayata renk kattığını düşünüyorum. Öykülerimde de bunu yapmaya çalışıyorum. Ayaklarım sürekli yere basıyor ama kafam rüya âleminde diyebilirim. Bütün fiziksel kuralları yıkıp başka bir gerçeklik yaratan edebiyat da çok katı gerçekçi edebiyat da bana göre öykü anlatmanın doğasına uygun değil. Biri gerçekleri reddediyor, diğeri de rüyaları.

Dar anlamda fantastik ve bilimkurgu edebiyatı arasında ayrım yaparsak, sizi bilimkurgu edebiyatına daha yakın görebiliriz diye düşünüyorum.

Bilimkurgu diyemem ama fantastikten daha çok bir bilimkurgu hissiyatına sahip olduğum söylenebilir. Büyülügerçekçilik akımına dahil edilebilecek bir hikayemde bile bir tür bilimkurgu disiplini kurmaya çalışıyorum. Örneğin, Varolmayanlar’da gerçekliğe dair yeni birtakım kurallar ortaya çıkıyor. Bu bölümleri yazarken gerçekliği bu kadar esneten kurallar koyuyorsam sonuna kadar bunlara riayet etmeliyim diye düşündüm. Yani büyülügerçekçilikte olduğu gibi “zaten gerçeküstü bir öykü bu, şöyle de uçuk bir şey olabilir” diye bakmam doğru olmazdı. Ben yazar olarak öyküye kafama göre müdahale etmemeliyim. Bazı yazarlar sürekli olarak müdahale etmiş gibi geliyor bana. Ben genellikle kuralları saptıyorum ve onu uyguluyorum. Okur “bu da nerden çıktı” dediği anda sadece dramatik yapı çökmez, öykünün sihri de kaybolur bence. Harry Potter gibi eserlerde bile çıkıyor karşıma bu. Sihirbaz abrakadabra gibi bir şey der ve karşısındakini yener. Ama o sihrin bilgisi o ana kadar verilmemiştir. Zaten gerçekçi edebiyat sevenlerin fantastik edebiyatla ilgili başlıca sorunu bu tip sahnelerde ortaya çıkıyor.
 

“Hayal et” ya da “Hayallerinin peşinden git!” gibi söylemleri popüler kültürde oldukça sık görüyoruz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
 
Son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Reklamlarda çok sık görüyoruz. “Hayallerini takip et ve bilmem ne marka araba al,” mesajı veriliyor. Hayalleri oraya bağlamaları beni gerçekten tiksindiriyor. Reklamcılar dışında yaşam koçlarının veya ruhani grupların da benzer sloganlar seçmesi beni uyuz ediyor. Çünkü içini boşaltıyor ve “hayal”i yine kendi empoze ettikleri bir çerçeveye, bir programa sokuyorlar. Oysa hayal kurmak biraz delice bir iştir, çıkarlar gözetilerek gerçekleşmez. Spontanedir. Çocukçadır. O yüzden en saf hayallere çocuklar sahip olur. Ama biz onları kalıplaştırmaya çalışırız.
Gelenekler, okul, bir okul daha, sonra dersane, sonra üniversite, sonra iş hayatı ve sonra evlilik... Böyle bir hayat rutini dikte edilir. Çocukken “Büyüdüğünde ne olacaksın?” diye sorulduğunda, çocuk 4-5 tane şey söyler. Ama bu sayı sonra giderek azalır ve sıfıra iner. Sonra sistem ne verirse o mesleği yapar. Kısacası, kimse hayal ettiği mesleği yapmaz. Bu sadece bireysel psikolojik bir bozukluğa yol açmıyor, toplumun geneline yayılan bir kangrene dönüşüyor. Belki de savaşların ve toplumsal birçok çarpıklığın kökeninde bireyin bu travması yatıyor. Çünkü savaşlar ve toplumsal eşitsizlikler mutsuz insanların yarattığı ve sebep olduğu şeylerdir. Ben de insanların öncelikle kendi hayallerini gerçekleştirmesi gerektiğini ve ancak öyle bir noktada bir şeylerin değişebileceğini söylüyorum. Takip ettiğim yazarlar da, Jules Verne’den Ursula Le Guin’e kadar bana hep bunu söylediler. Aslında çok farklı bir şey söylemiyorum. Öte yandan, ilk dört kitabımda bunu çok tekrarladığım için, aslında bu konuda bazen kendimi frenlemem gerektiğini de düşünüyorum. Ama ne zaman bu konuda kendime telkin uyguladığımda, karşılaştığım olaylar aslında bunu daha çok tekrar etmem gerektiğini söylüyor.x
 

Varolmayanlar romanınızın okura sunduğu dünyayı düşünürsek, elden ele yayılacak bir roman özelliği taşıyor bence. Ayrıca yazma isteği de uyandırabiliyor okurda.

Varolmayanlar’ın insanlara yazma aşkı aşıladığının söylenmesi beni mutlu ediyor. Barış Bıçakçı da kitabı okuduktan sonra böyle demişti, sevindirmişti beni. Çünkü benim de yazarken amaçlarımdan birisi buydu. Bana edebiyatı sevdiren isimler de hep tırnak içinde fantastik isimler olmuşlardı, Jules Verne, Poe, Lovecraft... “Fantastik” nedir, o da ayrı bir soru işareti. Borges’in önsözlerinde yazıyor, Marquez ve Kafka da zamanlarında fantastik edebiyat yazarları diye anılıyorlardı. Llosa’nın Genç Bir Yazara Mektuplar isimli kitabı var, ki bu kitap da yazmaya motive eden bir kitaptır, bu kitabın orijinaline baktığımızda Llosa’nın kendi yazdıkları için “fantastico” terimini kullandığını görüyoruz.
 

Maceraya atılmadan önceki hayatın boğucu ve yalnızlık dolu olduğunu da sıkça işliyorsunuz. Bir yazar olarak yalnızlıkla ilişkiniz nasıl?
 
Bunun da bana özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çoğu yazarın hissettiği bir duygudur yalnızlık. Yazarlık diğer sanatlara nazaran en yalnız yapılanı diyebiliriz. Ressam bir modelle çalışır, bir manzaraya bakar, fotoğrafçı bir arkadaşıyla gezebilir, yanında yardımcıları vardır. Ama yazarlık tek başınalık gerektiriyor. Evde sizin dışınızda biri olduğunda dahi yapamıyorsunuz bazen. O yüzden bu çoğu yazarın hissettiği bir şey. Şahsen en huzurlu hissettiğim yer evimde yazdığım yerdir. Sevdiğim yazarlar da hep yalnızlıkları ile tanınan yazarlar.
 

Hayalet Kitap'ın yazılış süreci nasıl başladı?

Hayalet Kitap’ı genç yaşlarda yazmaya başladım. 21 yaşlarında üniversitedeydim. Gerçekten kitaptaki karakter gibi platonik aşk belasıyla uğraşıyordum. Tuhaftır, o zamanlarda platonik aşk çok yaygındı ve çok şiddetli yaşanıyordu. Günümüzde bence o kadar şiddetli yaşanmıyor çünkü sosyal medya ilginin tek kişiye odaklanmasının önüne geçiyor. O zaman yeni biriyle tanışıyordun, dünya ondan ibaret sanıyordun. O dönemde bence bu yüzden intihar vakalarıyla çokça karşılaşıyorduk. Gazetelerde platonik aşk üzerine, özellikle İzmir’de gerçekleşen platonik aşk intiharları üzerine haberlere rastlıyordum. Bunlardan birkaç tanesi beni çok etkilemiştir. Özellikle Buca’da rayların üzerine kafasını koyarak intihar eden bir genç vardı. Ve ben de her gün o rayların üzerinden geçiyordum. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat’ta okuyordum o dönem. Rayların üzerinden geçerken, “Ah be çocuk, bir kız için değer mi?” diyordum. Sonra kendimin de benzer bir durumda olduğunu hatırlıyordum. Bu durumu sorgulamaya başladım. İntihar etsem nasıl ederim, nasıl bir intihar mektubu yazarım, ölsem ne olur, e herhalde bir sene sonra hayaletim geri döner dedim. Sonra bu düşünce akışından güzel bir öykü çıkabilir dedim. Önce intihar mektubunu yazdım. Sonra gerisi geldi.
 

Filme nasıl dönüştü peki?
 
Kitap hakkında okurlardan gelen yorumlarda “bu romandan bir film çıkabileceği” üzerinde duruluyordu. Hatta ekşi sözlük’te daha ikinci entry’de “film gibi kitap” yazar ve “bkz. Hayalet Film” diye devam eder. Ben de bu kadar yorum geliyorsa film olabilir diye düşündüm. Kim çeker derken, Taylan Biraderler aklıma geldi. Taylan Biraderler’e nasıl ulaşırım diye düşündüm. Zamanında Mimar Sinan Üniversitesi Sinema bölümüne başvurmuş ama kabul edilmemiştim. Sınav esnasında Taylan Biraderler’in asistanı olan Barış Erdoğan ile tanışmış ve onun telefonunu almıştım. Onu aradım. “Bir kitabım var. Taylan Biraderler’e ulaşabilir miyim?” dedim. O da Taylan Biraderler’e ulaştı. Durul Taylan açıyor telefonu ve duyduklarına inanamıyor. Meğer Sinan Çetin ile bir toplantıdan çıkmışlar. Sinan Çetin onlardan bir korku filmi istemiş. Kim yazar diye düşünmüşler. Durul da o gün benim Cumhuriyet Kitap’ta çıkan röportajımı okumuş. “Bir çocuk var. Bir gençlik korku romanı yazmış. Belki o yazar” demiş toplantıda. Sonra buluştuk, kafalarımız uyuştu ve süreç hızla ilerledi. Okul filmi sırasında benzer başka fantastik rastlantılar da geldi başımıza. Filmin müziklerini kim yapar diye çok düşündük. Daha önce korku filmi yapılmadığı için aklımıza Türkiye’den kimse gelmiyor. O sıralar Durul ve Yağmur’la CD alışverişinde bulunuyorduk, Kevin Moore’un bir CD’sini vermiştim Durul’a. Durul CD’yi çok beğenmiş, bir şarkı çaldı ve “Bizim müziğimiz böyle olmalı” dedi. Güzel bir keybord girişi var şarkıda. Tam o esnada bir arkadaşım aradı. “Kimi gördüm Beyoğlu’nda, bil bakalım,” dedi. “Kimi gördün?” dedim. “Kevin Moore’ı gördüm.” dedi. “Yok olmaz böyle bir şey. Biraz önce ondan bahsediyorduk,” dedim. Sonra ona ulaştık ve gerçekten de filmin müziklerini o yaptı. Baştaki soruya geriye dönersek, “Hayal et ve hayallerini takip et” mesajı da buluyorum çünkü ben bunun canlı bir örneğiyim. Gerçekten bazı hayallerim için çok çırpındım. Fedakarlıklarda da bulundum ama sonuçta gerçekleştiler. Gerçekten çalışıp da hayallerini gerçekleştiremeyen bir kişi bile tanımıyorum. Ama hayalleri için kılını bile kıpırdatmayan, sonra da hayalleri gerçekleşmediği için mızmızlanan çok insan var. (Gülüyor)
 

Filmde yüzeysel bir intikam duygusu işlenirken, kitapta bunun arka planı daha belirgin. İkisi arasında farklar var.
 
Film istediğimiz gibi olmadı aslında.  Serbest uyarlama gözüyle bakabiliriz. Tabii şartlar nedeniyle birçok şeyi istediğimiz gibi yapamadık. Korku filmi tutmaz diye bir önyargı vardı o zamanlar. Büyük bir yapım şirketinden çıkmış olsa da ucuza mal edilmiş, çok kısa sürede yazılmış ve çekilmiş bir film Okul. Zaten neredeyse bütün roman uyarlamalarında vardır bu. Kitaptaki derinliği filmde sığlaştırıyorsun. Ben yine de filmdeki “hayallerini takip et” mesajının güçlü olduğunu ve Okul vizyona girdiği sırada genç olan kuşakta etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela Beren Saat bir röportajlarında söyler: Hayatındaki kırılma noktası olarak Okul filmine gidişini anlatıyor. O sıralarda konservatuvar ve normal üniversite arasında ikilem yaşıyormuş. Okul’u izledikten sonra konservatuvara gitmeye karar veriyor. İnsan böyle örnekleri duyunca mutlu oluyor. Benim birinci önceliğim iyi bir hikaye yazmak. Gençken okuduğum kitaplardaki sihri yaşatmak. Diğer yandan, çok didaktik olmadan insanların hayatına dokunabilirsem bu da ayrı bir mutluluk sebebi.
 

Peki Güneş Hırsızları’nı film olarak düşündünüz mü hiç?
 
Düşünüyorum hâlâ. Ucuza da çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü teknoloji gerektiren birçok şey zaten, hikayede görünmüyor. Uzay kısmındakileri buradaki örgütün telsiz görüşmeleriyle öğreniyoruz. Savaş görüntülerini de görmüyoruz. Ki bu da yapılamayacak şeyler değil Türkiye’de. Bir de çizgi roman olabilirmiş gibi geliyor bana.
 
Filmlerden ve çizgi romandan bahsetmişken; günümüzde görselliğin öne çıkarılması, hayal gücünü baltalıyor mu sizce? 

Bu çıkmazı en çok bilgisayar oyunları alanında görüyorum. Yeni üç boyutlu oyunlar var örneğin. Biz eskiden iki çizgiye bakar, o çizgilerde uzay gemisi görürdük, arada giden kare bir ateş topu olurdu, şimdi ise hayal gücüne hiç yer bırakmıyor bilgisayar oyunları. Sinemada da CGI teknolojisinin ilerlemesiyle hayal gücüne yer bırakmak kalmadı. O yüzden romanlar ve öyküler hâlâ hayal gücümüze egzersiz yaptırabileceğimiz tek yer ve hayal gücü bence hayati bir ihtiyaç. Yemek yemek ya da nefes almak gibi. Doğduk. Kısıtlı bir zekayla hayatı algılamaya, kendimize bir yol biçmeye ve bu büyük bilmeceyi çözmeye çalışıyoruz. Onu çözmeye çalışırken de bize yardımcı olabilecek iki şey var: Bilim ve hayal gücü.
 

Sadece bilim neden yeterli olmuyor?
 
Bunun çok sebebi var. Öncelikle bilim her şeyi açıklayamayacak. Mesela ölümden sonrası her zaman muallak olarak kalacak. Hayatın anlamı ve kendi hayatımızın anlamı da. Bilim ve teknoloji belki bir gün başkalarının düşüncelerini okumanın yolunu bulacak ama hiçbir alet bunu Dostoyevksi gibi kağıda dökemeyecek. En önemlisi de, hayata dair gizemlerin hepsi aydınlatılsa bile insan aklına yeterli gelmeyecek, hep “bundan ibaret olmamalı, daha fazlası olmalı,” diyeceğiz. İlk insan da rüya görüyordu, şimdiki insan da. En uzak gelecekte de insan rüya görmeye devam edecek. Ben gerçekten hayal gücünün bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu ihtiyacı fark edenler dinlerle, kişisel gelişim safsatalarıyla bu açığı istismar ediyorlar. Ursula Le Guin şöyle der: “Eğer ejderhalara inanmıyorsanız, hayal gücüne inanmıyorsanız, inandığınız şeyler müzelerdir, bombalardır ya da borsadır.” Zaten dünyanın halinden aslında onlara inananların çoğaldığını ve böyle bir dünyada yaşadığınızı fark ediyorsunuz.
 
Hüseyin Kesim
hkesimm@gmail.com
 
 
 

Görsel: Aslı Yazan
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Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Sinema // Isabelle Huppert’in yüzündeki tümsekler

						
Paul Verhoeven’ın hayli ses getiren Philippe Djian uyarlaması O Kadın (Elle), bir kez daha gösterdi ki, yeraltından konuşanların, lanetli şairlerin, “eşiği aşmak”la ilgilenenlerin beyazperdede ilk aklına gelen yüz Isabelle Huppert’e ait.

						
					

					

					

										

					

						
NesneKitap // Edebiyat ve mimarlık aynı çatı altında

						
Edebiyat ile mimarinin kesiştiği noktaya ilişkin sanırım birçok şey söylenebilir. En başta, belli durumlar için kullanılan ifadeler bile bu birlikteliğin boyutu hakkında fikir verecektir.

						
					

					

					

										

					

						
Dünyanın dört bir yanından "sıradışı" kütüphaneler

						
Kütüphane dendi miydi akla ilk gelen duvarlarındaki raflar kitaplarla dolu uzun koridorlar, masalarda dikkatle kitabını okuyan ya da ders çalışan kişiler ve ortama hakim olan derin bir sessizliktir çoğu kere. Fakat bütün kütüphaneler öyle olmak zorunda da değil. Dünya üzerinde alışılmışın bir hayli dışına çıkan, oldukça ilginç kütüphaneler de var. İşte onlardan birkaçı:
 

						
					

					

					

										

					

						
Editörden // Kitap fuarlarının izinde

						
Sanırım pek duymayan kalmamıştır ama yine de, en azından ana başlıklar halinde hatırlatabiliriz: Bildiğiniz gibi bu yıl 35.’si gerçekleştiriliyor Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın. 12-20 Kasım tarihleri arasında, Beylikdüzü’ndeki Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde... Bu yıl “Felsefe ve İnsan” temasına sahip fuarın onur yazarı da filozof-akademisyen Ioanna Kuçuradi.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Fantastik Canavarlar vizyona giriyor

					

				

				
				

					
Harry Potter'ın uçan arabası Rahmi M. Koç Müzesi'nde

					

				

				
				

					
"Dünyanın Polisiye Haritası" programı başlıyor

					

				

								
				

					
CerEdebiyat'ın bu ayki konuğu Ayşegül Devecioğlu

					

				

								
				

					
Yayıncılar Birliği'nden Turhan Günay için etkinlik

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selen Korad Birkiye ile söyleşi:

Sahne metnini sahneye uyarlamak...
 
Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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						5 - Fantastik Canavarlar vizyona giriyor
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
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