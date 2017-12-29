Özel Kütüphaneler 3 // Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi

Yaklaşık iki yıllık bir süre içinde yenilenerek birkaç ay önce tekrar hizmete giren Yapı Kredi Kültür Sanat binası, kültür sanat takipçilerini bir hayli heyecanlandırdı. Hatta belki de bir süredir İstiklal Caddesi'ne uğramayanlar, yollarını bir kez daha o tarafa düşürdüler. Mimarisiyle, Akdeniz heykelinin yeni konumuyla, kitapçısıyla çokça konuşuldu; özellikle sosyal medyada çokça fotoğrafı paylaşıldı. Ancak bütün bu süreçte, binanın aslında –yalnızca bir kitabevi değil– bir sanat merkezi olarak hizmet verecek olması biraz geri planda kaldı gibi görünüyor. Örneğin bütün bu yenilenme hikayesinin bir unsuru da Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi.

Çoğunluğu tarih, sanat, edebiyat ve İstanbul kenti konularında olmak üzere 80.000 cilde ulaşan kitap koleksiyonuna sahip olan Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi beş ana bölümden oluşuyor: Genel Koleksiyon, Yazma Eserler, Nadir Basma Eserler, Süreli Yayınlar ve Yapı Kredi Yayınları olmak üzere... Kütüphanede ayrıca satın alma veya bağış yoluyla kuruma kazandırılan özel koleksiyonlar ve arşivler de yer alıyor. Prof. M. Fuat Köprülü, Prof. Cavit Baysun, Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Hikmet Ertaylan, Küçük Sait Paşa, Şevket Rado, Vedat Nedim Tör, Yaşar Nabi Nayır, Memduh Tayanç, Orhan Burian ve Yahya Kemal Beyatlı’nın bu koleksiyonları araştırmacıların kullanımına açılacak. Bu koleksiyonlarda bulunan kitap, dergi, gazete ve yazmalar araştırmacılara daha iyi hizmet sunulması amacıyla genel koleksiyonda ilgili bölümler içine dahil edilmiş. Arşiv malzemesi niteliğinde olan evrak, resim, kartpostal, mektup vb materyaller ise ayrıca düzenlenmiş ve yakında okuyucuların hizmetine sunulacak.

Binanın yenilenmesiyle birlikte gelen yeniliklerden biri ise, kütüphane içerisinde sergi alanlarının açılmış olması. Böylelikle okuma ve kitapla ilgili tematik sergilere de ev sahipliği yapıyor Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi. Pazartesiden cumaya 10.00-17.30 saatleri arasında hizmet veren kütüphanede bir üyelik sistemi bulunuyor; basılı ve dijitalleştirilmiş kaynakları kullanmada öncelik üyelere ait ama aslında herkese açık bir kütüphane. Üstelik, baskısı tükendiği için muhtemelen alt kattaki kitapçıda bulamayacağınız YKY kitaplarının tümüne göz atma imkanı var!

Fotoğraflar: Pelin Ulca