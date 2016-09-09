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Eleştiri

			

			
			
			

				
Eleştiri

				

					
										

					

						
Yankı Enki    09-09-2016

						
Ya şeytan çıkmazsa

						

							
							

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Kafamdaki Hayaletler

									
 Paul Tremblay // Çev. Zeliha Babayiğit 

									
Numen

									
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Postmodern bir şeytan çıkarma öyküsü diyebiliriz Kafamdaki Hayaletler’de anlatılan öyküye, hatta modern korku klasiği The Exorcist’e doğrudan atıfta bulunan bir şeytan çıkarma öyküsü.

						

																					
“Neye inanacağız?” Bu soru, gündelik hayatımız bağlamında rahatlıkla  genelleme yapabileceğimiz, ama sıra edebiyata geldiğinde belli başlı  türlerde ağırlıkla işlendiğini gördüğümüz bir meseleyi, “bilinmeyen”i  yansıtıyor bize. Kaçınılmaz olarak fantastik edebiyatın, özellikle de  korku edebiyatının temel unsurlarından birini oluşturuyor bu şüphe dolu  “bilinmeyen” kümesi. İnsanın neye inanıp inanmayacağı ile bir edebiyat  eserinin neye inandırıp inandırmayacağı problemi kesiştiğinde ise  ortaya, hem klasik korku edebiyatının hem de modern korku eserlerinin  gösterdiği gibi, bazen kuramdan ziyade kurgu aracılığıyla daha iyi  verilebilecek cevaplar çıkıyor.

Paul Tremblay’in Kafamdaki Hayaletler adlı korku romanı, “Neye inanacağız?” sorusuna hem kültür endüstrisi  açısından eleştirel bir yorum getiriyor hem de kurgusunda bizi sevk  ettiği meçhul, müphem, muallak durumlar aracılığıyla öykünün tamamına  erdirilmesi hususunda okuru anlatıya ortak ediyor. Başka bir şekilde  söylemek gerekirse, “Hakikat orada bir yerde,” şiarı ile reality  şovların hakikatten uzak dünyasını kesiştiren, her ikisi için de yorum  getirebilen bu roman, hem modern hem de postmodern korku edebiyatını iç  içe işliyor. Bir parodi haline gelmeden klasiklere gönderme yapıyor,  korku edebiyatı gibi klişelere açık bir alanda aynı öyküyü yeniden  yazmak yerine onu yeniden yorumlamaya davet ediyor okurunu. Tüyleri  diken diken edecek tipik bir korku öyküsü beklenmemeli bu eserden, ama  korku mefhumu üzerine düşündüren, güncel ve eleştirel bir öykü olduğunu  belirtmek gerekir.

“Neye inanacağız?”
 
Romanın  zamanda ve mekanda birbirini tamamlayan iki farklı anlatısı var.  Birincisini, öykünün anlatıcısı Merry’nin, küçüklüğünde ailesinin  başından geçen tuhaf ve korkutucu olayları Rachel Neville adlı bir  yazarla yaptığı söyleşiler aracılığıyla anlattığı bölümler oluşturuyor.  İkincisi de, söz konusu olayların üzerinden uzun bir süre geçtikten  sonra Merry’nin bir takma isim kullanarak yazdığı blog sayfaları olarak  karşımıza çıkıyor. Bu iki anlatı arasında ilerlerken, sadece on beş yıl  öncesine ve sonrasına gidip gelmekle kalmıyoruz, aynı zamanda hem yazar  ve anlatıcı hem de kurgu ve kurgudışı arasındaki perdelerin kalktığı bir  metinle karşılaşmaya başlıyoruz. Belki de bu blog yazılarının olduğu  bölümleri yazar Paul Tremblay’in paravanı olarak görebiliriz, çünkü bu  araya giren metinlerde yazar, asıl okuduğumuz öykünün kurgudışı tarafını  gösteriyor, edebi göndermelerini açıklıyor, anlatılan öyküyü elekten  geçiriyor, neye inanıp inanmayacağımızı sorguluyor ve bizi çeşitli  çözümlere ya da çözümsüzlüklere yönlendiriyor. Kısacası bizimle oynuyor,  hem de anlatıcıyı, kahramanı değiştirmeden. Bu romanda anlatılan  öykünün sözde alt-metnini verirmiş gibi yapmak için, bir üst-metin  kurguluyor. Tam da bu yüzden, zaten şüpheli bir konunun, “inanç” temelli  bir konunun işlendiği bu romanın kendisini de fantastik bir alanda, boş  kümelerle dolu bir mekanda bırakmış oluyor.

Romanın  konusunun nasıl işlendiği, konunun ne olduğunun önüne geçiyor bu yüzden.  Postmodern bir şeytan çıkarma öyküsü diyebiliriz anlatılan öyküye,  hatta modern korku klasiği Şeytan’a (The Exorcist)  doğrudan atıfta bulunan bir şeytan çıkarma öyküsü. Anlatıcımız Merry’nin  14 yaşındaki ablası Marjorie’nin içine bir nevi iblis girdiği düşünülür  ailesi tarafından. Babaları işsiz kalmış ve son zamanlarda  dindarlaşmıştır, ailesi için pek de orada olan biri değil, silik bir  babadır ama onun yerini başka bir baba figürü, bir “peder”  dolduracaktır. Babanın içine düştüğü sıkıntı nedeniyle sadece aile  değil, evleri de elden gitmek üzeredir. Geçim sıkıntısına bulunan çözüm  ise, tam da ergenlik döneminde içine şeytan girdiği sanılan bir gencin  tuhaf öyküsünü güya dürüst bir biçimde yansıtacak “Şeytan Çarpması” adlı  bir reality şovun hazırlanması olur. Televizyonları başına geçip  Barrett ailesini ve ailenin şeytani kızını merak içinde izleyecek  olanlar için olayların gerçek mi yoksa bir performanstan mı ibaret  olduğu bir yere kadar önem kazanır ama evin, ailenin içindeki “şeytan,”  performansın ötesinde midir aslında? İşte kitaptaki “neye inanacağız?”  anlarından en önemlisi bu noktada karşımıza çıkar. Birçok yorum ve fikir  birbiriyle karşı karşıya gelir romanda ama metnin tutumu, şeytanın  çoktan içeride, evde, ailede, özellikle de babanın içinde bir yerlerde  olduğunu gösterir. Özellikle blog olarak okuduğumuz bölümlerde bunun  altı derinlemesine çizilir ve feminist eleştirinin önemli bir teması  olarak da tartışılır anlatıcımız Merry tarafından. Tabii, kitaba ismini  veren hayaletler, Merry’ye aittir bir yandan, o yüzden o da şüpheli bir  karakterdir. Öyküyü ondan dinleriz ama bir yere kadar güvenebiliriz  kurguladığı öyküye. Kurgu içinde kurgu yapma ihtimali oldukça yüksek  biridir çünkü.

Korkunun ne kadar değerli bir pazarlama ürünü  olduğunu düşündürür böylece Tremblay. Şeytanla pazarlık, korkuyla  yapılan bir pazarlıktır burada. Kafamdaki Hayaletler’in, modern insanın  korkma arzusu üzerine bir öykü anlattığını da söyleyebiliriz bu sebeple.  Şeytan filmine sürekli gönderme yapılırken, bir noktada, “Bugünlerde  çocuklar o filmden korkmuyor artık,” der anlatıcımız Merry. Peki  bugünlerde beklenen, kurgu olduğunu bildiğimiz bir korkuyla değil,  gerçek olduğunu sanarak izlediğimiz bir performans sayesinde mi  korkmaktır? Birçok duygu gibi korkuyu da istismar eden reality şovların  insanı nasıl sömürdüğünü mü anlatır Tremblay? Peki, orta sınıf aileyi,  ailenin direği olması gerektiğini düşünen baba figürünü sömüren şeytan  nerede gizlenmektedir? Kafamızdaki hayaletler, bir şeytan çıkarma  ayiniyle kovulacak davetsiz misafirler midir? Yoksa, romanda olduğu  gibi, bilim ile din bir araya gelse bile, reality şova muhtaç bir  kültürün, gerçeklik arayan ailenin hakikatten uzak olduğunu gösteren ev  sahipleri midir?

İlk olarak 2015’te yayımlanan ve Paul  Tremblay’in Türkçeye çevrilen ilk romanı olan bu eser, daha önce Stephen  King ve Peter Straub’un defalarca kazandığı Bram Stoker Roman Ödülü’ne  sahip. “En İyi Roman” değil belki ama “Üstün Başarı” sıfatıyla nitelenen  bu önemli ödülü sonuna kadar hak eden bu roman, gotik edebiyatın  temellerini korumaya devam ettiği gibi, güncel korkularımız hakkında da  söyleyecek çok sözü olan bir eser.
 
 
 
Görsel: Tayfun Pekdemir
						

						

						
						
												

							
							

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