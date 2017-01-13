2016 Türkiye yayıncılık verileri açıklandı

Çukurova 10. Kitap Fuarı’nın basın toplantısında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine dayanılarak hazırlanan, 2016 yılına ait Türkiye yayıncılık verilerini açıkladı.
Zeynioğlu’nun konuşmasında aktardığı bilgilere göre, 2016 yılında toplam 666.865.579 adet kitap üretildi. Bu kitaplar için 404.129.293 adet bandrol satın alındı. Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılında ilk ve orta öğretim öğrencilerine 262.736.286 adet ücretsiz ders kitabı dağıttı.
Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre Türkiye’nin nüfusu 78.741.053. Toplam kitap sayısının nüfusa oranına göre, 2016 yılında kişi başına 8.4 kitap düştü.
2015’te Türkiye’de 620.751.618 adet kitap üretilmişti, kişi başına düşen kitap sayısı 8’di. 2016 yılı verileri göz önüne alındığında, üretilen kitap adedinde %7.4 artış olduğu görülüyor.
Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük 11. yayıncılık sektörü ve üretilen yeni kitap çeşidinde yine 11. sırada yer alıyor.
Yeni yorum gönder