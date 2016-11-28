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    28-11-2016

						
Almanya Thomas Mann'ın evini satın aldı

						

							
							

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Alman hükümeti ünlü Alman yazar Thomas Mann'ın Los Angeles'ta 1942- 1952 yılları arasında yaşadığı evi satın aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier 13,250,000 Dolar'a satın alınan evin kültürel bir merkeze dönüştürüleceğini, ayrıca sanatçılar ve entelektüeller için rezidanslar düzenleneceğini söyledi ve ekledi: "Böyle zorlu zamanlarda Avrupa dışındaki en önemli müttefikimizle bu tür kültürel bağlar kurmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."
 
 
Thomas Mann 1930'larda Hitler'in güç kazanmaya başlamasıyla Almanya'yı terk etmişti. Yazar tekrar Avrupa'ya taşınmasına kadar geçen 10 yıl boyunca da Los Angeles'taki bu evde yaşamıştı. Yazarın ayrıca Doktor Faustus romanını da bu evde kaleme aldığı biliniyor. Thomas Mann Los Angeles'ta geçirdiği 10 yılın ardından İsviçre'ye taşınmış ve 1955 yılında İsviçre'de hayatını kaybetmişti.
 
 
 
 
Kaynak: The New York Times
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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