Anthony Bourdain'den korkunç yemek hikayeleri

New York'ta bulunan Brasserie Les Halles'ın baş şefi, televizyoncu ve yazar Anthony Bourdain, bu kez sadece yemek düşkünlerine değil, korku türü hayranlarına da seslenmeye hazırlanıyor.

2012 yılında Get Jiro! adlı bir grafik romana da imza atan Anthony Bourdain, bu kez yemeği ve hayaletleri bir araya getirecek. Yemek düşkünü hayaletlerin maceralarını konu alan Hungry Ghosts adlı grafik roman aynı zamanda bir serinin ilk kitabı olma özelliğini de taşıyor.

Seri Japonya'da Edo Dönemi olarak adlandırılan 1603-1868 yılları arasında oynanan, samurayların birbirlerini korkutmak için hayalet hikayeleri anlattıkları "100 Mum" adlı bir oyuna dayanıyor. Bourdain'in anlatısında bu oyun samuraylar yerine şeflerin restoranlar ve yemekler hakkında anlattığı korkutucu hikayelere dönüşüyor.

Kesin yayın tarihi henüz belli olmayan romanın 2018 yılı içinde raflarda olması bekleniyor.

Kaynak: Eater



