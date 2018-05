Bu yıl Nobel edebiyat ödülü verilmeyebilir!

Game of Thrones hayranlarına bir kötü bir de iyi haberimiz var. Televizyona uyarlanıp dünya çapında bir fenomene dönüşen serinin yazarı George R. R. Martin, 25 Nisan’da kendi blog’unda yayımladığı bir yazıyla, çıkış tarihi uzun süredir merak edilen The Winds of Winter’ın (Kış Rüzgarları) bu yıl da raflarda olamayacağını duyurdu.