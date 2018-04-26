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    26-04-2018

						
George R. R. Martin duyurdu: Targaryen tarihi kitap oluyor!

						

							
							

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Game of Thrones hayranlarına bir kötü bir de iyi haberimiz var. Televizyona uyarlanıp dünya çapında bir fenomene dönüşen serinin yazarı George R. R. Martin, 25 Nisan’da kendi blog’unda yayımladığı bir yazıyla, çıkış tarihi uzun süredir merak edilen The Winds of Winter’ın (Kış Rüzgarları) bu yıl da raflarda olamayacağını duyurdu. Buz ve Ateşin Şarkısı serisini televizyon dizisinden takip etmekle yetinmeyenler, yazma sürecini hayli ağırdan almasıyla ünlü Martin’e her fırsatta sitemlerini dile getiriyordu. Kötü haberimiz bu kadar.

İyi haberimizse serinin hayranlarının hayal kırıklığını hemen geçirecek cinsten. George R. R. Martin 20 Kasım 2018’de yayımlanacağını duyurduğu Fire & Blood isimli romanıyla, serinin hayranlarını Westeros’a yeniden götürecek. Game of Thrones’tan 300 yıl öncesini anlatan kitap, yaklaşık 1000 sayfalık bir hacme sahip olacak ve Targaryen hanesinin tarihine odaklanacak. En önemlisi de, içinde bolca ejderha barındıracak!

Martin, kitabın kapağını ve Doug Wheatley imzalı bir illüstrasyonunu da blog'undan paylaştı.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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