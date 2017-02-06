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    06-02-2017

						
G.R.R Martin'den yeni bir kitap yolda

						

							
							

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George R. R. Martin Game Of Thrones evreninde geçen yeni bir hikayenin müjdesini verdi. Ancak yeni hikaye Ateşin ve Buzun Şarkısı serisine ait değil. Game Of Thrones evrenindeki en önemli hanelerden biri olan Targaryen hanesinin tarihine odaklanan kitap The Sons Of The Dragon adını taşıyor. Kitap The Book Of Swords serisi dahilinde, gelecek Ekim ayında yayınlanacak. Kitabın editörlüğünü Game Of Thrones serisinin de editörlüğünü yapan Gardner Dozois üstleniyor. Martin ve Dozois Game Of Thrones serisinin editöryel çalışmasını beraber gerçekleştirmişti ancak Gardner Dozois bu kez yalnız çalışacak. Zira G.R.R Martin Ateşin ve Buzun Şarkısı serisinin yeni kitabı The Wind Of Winters ile meşgul. Ancak The Sons Of The Dragon'un aksine, The Wind Of Winters'ın çıkış tarihi belirsizliğini koruyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

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