Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    21-12-2017

						
Harry Potter oyunları yolda

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 7

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Geçtiğimiz yıl kullanıcılarını ünlü çizgi film Pokemon'un dünyasına dahil eden Pokemon Go'nun ardından mobil yazılımcılardan bu kez Harry Potter hayranlarını sevindirecek bir haber geldi: Harry Potter'ın mobil oyunu yolda! Üstelik bir değil, iki oyun birden.
 
Oyunlardan ilki olan Harry Potter Wizards Unite, Pokemon Go'ya bir hayli benziyor. 2018'de piyasaya sürüleceği duyurulan oyun, kişisel hesaplar üzerinden oynanacak.
 
 
Markette yerini almaya hazırlanan bir diğer Harry Potter oyunu ise A Hogwarts Mystery. Bu oyunda ise kullanıcılar kendi karakterlerini yaratıyor ve onları cadılık ve büyücülük eğitimi almak üzere Hogwarts'a gönderiyor. Portkey Games ve Jam City adlı şirketler tarafından tasarlanan oyun, kullanıcılarına J.K. Rowling tarafından yaratılan dünyayı bizzat deneyimleme imkanı sunmayı amaçlıyor. A Hogwarts Mystery de 2018'de markette olacak.
 
 
Oyunlar hakkındaki gelişmeler Harry Potter Wizards Unite ve Harry Potter: A Hogwarts Mystery'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Pottermore 
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
John Green'in yeni romanı sinemaya uyarlanıyor

						
Kaleme aldığı romanlarla özellikle genç okurlar arasında geniş bir popülariteye sahip olan John Green'in yeni romanı Turtles All the Way Down sinemaya uyarlanıyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Simone de Beauvoir Kadın Hakları Ödülü Aslı Erdoğan'ın

						
2008 yılında Julia Kristeva tarafından Simone de Beauvoir'ın 100. doğum günü şerefine başlatılan ve her yıl "cesareti ve düşünceleri ile örnek teşkil eden, dikkate değer kişilere" verilen Simone de Beauvoir Kadın Hakları Ödülü'nün bu yılki sahibi  Aslı Erdoğan oldu.
 

						
					

					

					

										

					

						
Brexit İngiltereli yazarların önünü mü kesiyor?

						
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci birçok başka alanla birlikte yayıncılık piyasasını da etkilemişe benziyor.

						
					

					

					

										

					

						
Oxford Sözlüğü yılın sözcüğünü açıkladı: Youthquake

						
Oxford Sözlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın sözcüğünü açıkladı: "Youthquake." Oxford Sözlüğü, "gençlik depremi" olarak çevrilebilecek sözcüğün anlamını da şu şekilde vermiş: "Gençlerin eylemleri ya da etkilerinden doğan, kayda değer kültürel, politik ya da sosyal değişim."
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
John Green'in yeni romanı sinemaya uyarlanıyor

					

				

				
				

					
Harry Potter oyunları yolda

					

				

				
				

					
Simone de Beauvoir Kadın Hakları Ödülü Aslı Erdoğan'ın

					

				

								
				

					
Brexit İngiltereli yazarların önünü mü kesiyor?

					

				

								
				

					
Oxford Sözlüğü yılın sözcüğünü açıkladı: Youthquake

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
İrem Çağıl ile söyleşi:

“Bize sunulan şey ‘iyi’ olmayınca ‘iyi olanı’ bizim arayıp bulmamız gerekiyor.” 

Ece KARAAĞAÇ


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Yapay zeka Harry Potter'ın devamını yazdı
						
					
					
				

																

						2 - SabitFikir'in aralık sayısı çıktı: Kitap en güzel hediye; ama...
						
					
					
				

																

						3 - Tüyap'ta İtalyan çizerler
						
					
					
				

																

						4 - Sergi // Bir dosta açık mektup
						
					
					
				

																

						5 - James Franco’dan ne istiyoruz?
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap