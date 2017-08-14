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    14-08-2017

						
Hugo Ödülleri sahiplerini buldu

						

							
							

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Yılın en iyi bilimkurgu/fantezi eserlerine verilen  Hugo Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. 2017 yılının kazananları geçtiğimiz cuma günü, Helsinki'de düzenlenen Worldcon kapsamında ilan edildi.
 
En iyi roman dalında ödülü The Obelisk Gate romanıyla N. K. Jemisin kucakladı. Böylelikle Jemisin, roman dalında Hugo Ödülü'nü iki kez üst üste kazanmış oldu; Jemisin, 2016 yılında da  The Fifth Season romanıyla bu ödülü kazanmış ve aynı zamanda roman dalında Hugo Ödülü'nü kazanan ilk siyahi yazar olmuştu. 
 
 
En iyi kısa roman ödülünün sahibi ise Every Heart a Doorway romanıyla Seanan McGuire oldu. En iyi uzun öykü ödülü "The Tomato Thief" adlı öyküsüyle Ursula Vernon'a verilirken, en iyi öykü ödülü "Seasons of Glass and Iron" adlı öyküsüyle Amal El-Mohtar'ın oldu. En iyi bağlantılı eser ödülü Words Are My Matter: Writings About Life and Books ile usta yazar Ursula K. Le Guin'e giderken, en iyi grafik roman ödülü Marjorie Liu'nun yazdığı ve Sana Takeda'nın resimlediği Monstress'in oldu.
 
 
 
En iyi dramatik sunum kategorisinde uzun metrajda ödüle layık görülen yapım Ted Chiang'ın öyküsünden uyarlanan ve yakın dönemin en ses getiren yapımlarından biri olan, Denis Villeneuve yönetimindeki Arrival oldu. Aynı kategoride kısa metraj/dizi dalında ödül kazanan yapım ise Mark Fergus ve Hawk Ostby yazılan ve Terry McDonough tarafından yönetilen The Expanse: Leviathan Wakes. 
 
En iyi yeni yazar için John W Campbell ödülü ise Ada Palmer'a verildi. En iyi roman, en iyi uzun öykü, en iyi öykü, en iyi bağlantılı eser ve en iyi grafik roman ödüllerinin yanı sıra John W Campbell ödülünün de kadın bir yazara gitmesiyle yazar kadınlar bu yıl da Hugo Ödülleri'ne damga vurmuş oldu.
 
Hugo Ödülleri’nin adı Amazing Stories adlı bilimkurgu dergisinin kurucusu Hugo Gernsback’ten geliyor. 1955 yılından bu yana her yıl aralıksız olarak verilen ödül, aynı zamanda bilimkurgu ve fantezi dalında verilen en prestijli ödüllerden biri.

 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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