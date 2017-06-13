Nilüfer Belediyesi'nden Orhan Kemal Öykü Ödülü

Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından, yılın yazarı etkinliklerinin 2017 yılı konuğu olan Orhan Kemal anısına bir öykü yarışması düzenleniyor. İnsana, topluma dair yeni bir bakış ve yorumla yazmaya yönelenlerin öykü çalışmalarını değerlendirmeyi amaçlayan yarışmanın jürisi Semih Gümüş başkanlığında, Behçet Çelik, Sine Ergün ve Şafak Pala'dan oluşuyor.
Yarışmaya 19 Haziran - 25 Ağustos tarihleri arasında başvurmak mümkün. Yarışma kapsamında birinci seçilecek öykü 3.000 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca beş kişiye 1.000'er lira değerinde mansiyon ödülü verilecek.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız.
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