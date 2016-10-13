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    13-10-2016

						
Nobel Edebiyat Ödülü Bob Dylan'ın!

						

							
							

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Bob Dylan! İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü'ne köklü Amerikan müziği geleneğine kattığı yeni ve şiirsel anlatımlar nedeniyle Bob Dylan'ı layık gördü.
 
 
Bob Dylan kimdir?
 
Robert Allen Zimmerman 24 Mayıs 1941 tarihinde Minnesota eyaletinin Duluth şehrinde bulunan St. Mary's Hospital'de Abram Zimmerman ile Beatrice Beatty Stone'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Aynı eyaletin Hibbing şehrinde büyüdü. Üniversiteyi yarım bırakarak gittiği New York'ta çeşitli barlarda sahne almaya ve Bob Dylan adını kullanmaya başladı. Kendisine Bob Dylan ismini uygun gören müzisyen şarkılarını bu isimle kaleme aldı ve söyledi. İlk kaydını 1961 yılında yapmıştı. O tarihten itibaren müzik hayatı hiçbir zaman duraksamamış ve ilerleyen yaşına rağmen turnelere çıkmış ve albümler yapmıştır.
 
 
Nobel Edebiyat Ödülü hakkında

1901'den bu yana 107 Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Ülkemizden bu ödüle değer görülen tek bir isim var: Orhan Pamuk. Ancak Türkiye'den Nobel Edebiyat Ödülü için sürekli adı geçen iki isim daha vardı: Yaşar Kemal ve Leylâ Erbil.

 
Bugüne dek ödülü alan isimlerden yalnızca 14'ü kadındı. Ödül, dört kez iki kişi arasında paylaştırıldı. Bugüne dek ödüle değer görülen en genç isim, 42 yaşındayken Rudyard Kipling idi. En yaşlı isim ise 88 yaşında ödüle değer görülen Doris Lessing oldu.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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