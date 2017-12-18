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    18-12-2017

						
Oxford Sözlüğü yılın sözcüğünü açıkladı: Youthquake

						

							
							

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Oxford Sözlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın sözcüğünü açıkladı: "Youthquake." Oxford Sözlüğü, "gençlik depremi" olarak çevrilebilecek sözcüğün anlamını da şu şekilde vermiş: "Gençlerin eylemleri ya da etkilerinden doğan, kayda değer kültürel, politik ya da sosyal değişim."
 
 
Oxford Sözlüğü editörleri tarafından toplanan dataya göre, 2017 yılında terimin kullanım sıklığı yaklaşık % 401 oranında artarken, yayıncılar bu kavrama İngiltere ve Yeni Zelanda'daki seçimler sırasında muhalefet partilerini desteklemek için harekete geçen genç seçmenleri örnek gösteriyor.
 
"Youthquake" ilk olarak 1965 yılında, Vouge dergisinin genel yayın yönetmeni Diana Vreeland tarafından ortaya atılmış ve Vreeland bu kavramı ilk olarak Vouge US'in Ocak sayısındaki yazısında dönemin gençlerini tanımlarken kullanmış.
 
 
"Youthquake" sözcüğü dokuz sözcükten oluşan bir kısa liste içerisinden seçildi. Listede yer alan diğer sözcükler ise "antifa", "broflake", "gorpcore", "kompromat", "milkshake duck", "newsjacking", "unicorn" ve "white fragility."
 
 
Oxford Sözlükleri başkanı Casper Grathwohl, neden "youthquake"in seçildiğini ise şöyle açıklıyor: "Youthquake, yılın sözcüğü için belirgin bir tercih gibi görünmeyebilir ve Amerika topraklarında henüz belirgin bir biçimde görülmediği de doğrudur. Ancak İngiltere'deki güçlü örnek, sözcüğün yükselişini gösteriyor. Youthquake sözcüğünü bulgular ve dilsel çıkarımlara göre seçtik. Fakat bana göre en önemlisi dilimizin derinleşen huzursuzluğumuzu ve bitkin sinirlerimizi yansıttığı bir dönemde politik bir sözcüğün umut verici gelişi nadir bir durum."
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian, Oxford Dictionaries
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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