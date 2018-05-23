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    23-05-2018

						
Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi Olga Tokarczuk 

						

							
							

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2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri  arasında oldukça prestijli bir yere sahip olan Uluslararası Man Booker  Ödülü'nün bu yılki sahibi Flights adlı romanıyla Polonyalı yazar  Olga Tokarczuk oldu. Tokarczuk, 50.000 sterlin değerindeki ödülü, romanı  İngilizceye çeviren Jennifer Croft ile paylaşacak.

Koşucular adıyla 2016'da Alabanda Yayınları tarafından ülkemizde yayımlanan  roman, 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir parçalı bir anlatıya sahip.

Ödül  ilk kez Polonya’ya giderken, Uluslararası Man Booker jürisinin başkanı  Lisa Appignanesi, Tokarczuk'u "muhteşem bir mizah duygusuna, hayal  gücüne ve kendine güvenen, capcanlı bir üsluba sahip " bir yazar olarak niteledi.
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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