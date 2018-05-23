Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi Olga Tokarczuk

2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında oldukça prestijli bir yere sahip olan Uluslararası Man Booker Ödülü'nün bu yılki sahibi Flights adlı romanıyla Polonyalı yazar Olga Tokarczuk oldu. Tokarczuk, 50.000 sterlin değerindeki ödülü, romanı İngilizceye çeviren Jennifer Croft ile paylaşacak.



Koşucular adıyla 2016'da Alabanda Yayınları tarafından ülkemizde yayımlanan roman, 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir parçalı bir anlatıya sahip.



Ödül ilk kez Polonya’ya giderken, Uluslararası Man Booker jürisinin başkanı Lisa Appignanesi, Tokarczuk'u "muhteşem bir mizah duygusuna, hayal gücüne ve kendine güvenen, capcanlı bir üsluba sahip " bir yazar olarak niteledi.