Yeni Hercule Poirot ile tanışın: John Malkovich

Agatha Christie öylesine geniş bir külliyata sahip ki, tüm eserleri televizyona uyarlansa, sırf ona ayrılmış bir kanala ihtiyaç olabilir!



Christie’nin geçtiğimiz haftalarda yenilenen kapak baskısıyla Altın Kitap etiketiyle bir kez daha okurlarla buluşan romanı Cinayet Alfabesi BBC dizisi oluyor. Haberin can alıcı kısmı ise şu: Christie’nin unutulmaz dedektifi Hercule Poirot karakterini John Malkovich canlandıracak! Dizinin ismini şimdiden bir kenara not edin: The ABC Murders.



Cinayet Alfabesi alfabetik sırayla göre kurbanlarını öldüren bir seri katilin etrafında cereya eden olayları konu ediyor. Katil, cinayetleri işleyeceği mekanları Hercule Poirot’ya önceden haber vererek deneyimli dedektifle dalga geçiyor. Poirot, Hastings ve Japp’ın yardımıyla İngiltere’de enine boyuna seyahat ederek bu acımasız katilin izini bulmaya kararlı ancak bu iş sandığından daha da zorlu...

The ABC Murders'ın 2018'in sonlarında seyirci karşısına çıkması bekleniyor.