10 Fotoğrafla // 2017 Erdal Öz Edebiyat Ödülü töreni

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, yeni sahibini buldu. Ödül dün akşam, 18 Eylül pazartesi günü İstanbul'da, Pera Palace Hotel Jumeriah'ta düzenlenen törenle şair, çevirmen, akademisyen Cevat Çapan’a verildi.

Başkanlığını Kaya Genç’in üstlendiği, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu ve Can Yayınları adına Sırma Köksal’dan oluşan "seçici kurul"un ödül gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor: "Cevat Çapan bu ödüle, seçkin şairliği ve çevirileriyle şiirimizin dünyaya açılmasına sağladığı katkıları, edebiyatımızın yeni kuşaklarının yetişmesinde harcadığı uzun yıllara yayılan emekleri ve yayıncılığımızın niteliğinin yükselmesindeki çalışmaları nedeniyle layık görülmüştür."

Ödülünü Kaya Genç’in elinden alan Cevat Çapan ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Böyle yerlerde konuşurken sesimin titrememesine dikkat ediyorum ama yüreğimin titremesine dikkat edemiyorum. Çünkü bu kadar sevdiğim insanı bir arada görünce yüreğim ister istemez titriyor. Böyle güzel bir sürpriz pek de güzel şeylerin olmadığı bugünlerde gerçekten çok güzel oldu benim için. İstanbul’a gelmeye pek niyetimiz yoktu bizim. Bir arkadaşım da, ‘Herhalde seni buraya getirmek için bir tuzak bu,’ dedi. Ben de bu güzel tuzağa rahatlıkla ve gönüllü olarak düşmüş bulunuyorum. Sizinle beraber olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Jüriye de bu şaşkınlıkları yüzünden ayrıca teşekkür ediyorum.”

Fotoğraflar: Pelin Ulca