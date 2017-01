2017'de ekrana gelecek edebiyat uyarlamaları

Televizyon ekranları 2017'de de edebiyattan beslenmeyi sürdürüyor, 2017 yılı birçok yeni edebiyat uyarlaması diziye sahne olmaya hazırlanıyor. İşte 2017'de ekrana çıkmaya hazırlanan edebiyat uyarlaması televizyon dizileri:

1. A Series of Unfortunate Events / Talihsiz Serüvenler







Talihsiz Serüvenler daha evvel sinemaya da uyarlanmış ve Kont Olaf rolünde Jim Carrey'yi yıldızlaştırmıştı. A Series of Unfortunate Events bu kez Neflix yapımı bir dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor, Kont Olaf rolünde ise How I Met Your Mother'dan tanıdığımız Neil Patrick Harris var. Dizinin ilk bölümü 13 Ocak'ta yayınlanıyor.

2. Legion





Legion Marvel evreninin televizyona açılan en son penceresi olmaya hazırlanıyor. Legion aynı zamanda Marvel evreninin en egsantrik karakterlerinden biri: Profesör Charles Xavier ve Gabrielle Heller'ın mutant oğlu. Üstelik çeşitli ruhsal rahatsızlıklardan mustarip. Legion'un dümeninde Fargo'nun da yaratıcısı olan Noah Hawley var. Legion'un ilk bölümü 8 Şubat'ta FX'te yayımlanacak.

3. Big Little Lies

Liane Moriarty'nin kaleminden çıkan Big Little Lies kadın arkadaşlığı, aldatma, zorbalık ve cinayeti bir potada eritiyor. Televizyon uyarlaması David E. Kelley'ye emanet olan yapımın başrollerinde de Reese Witherspoon, Nicole Kidman ve Shailene Woodley gibi ünlü isimler var. Dizinin ilk bölümü 19 Şubat'ta yayınlanacak.

4. The Handmaid's Tale

Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Hikayesi adlı kitabından uyarlanan yapım son yılların en çok merak yaratan projelerinden biri. Başrolünde Mad Men'den de tanıdığımız Elisabeth Moss'un yer aldığı yapım geçtiğimiz günlerde kadrosuna Alexis Bledel'ı da kattı. The Handmaid's Tale 26 Nisan'da Hulu üzerinden yayına başlayacak.

5. Midnight, Texas

True Blood'ın sona ermesiyle oluşan vampir dizisi açığını Midnight, Texas doldurmaya hazırlanıyor. Midnight, Texas da tıpkı True Blood gibi Charlaine Harris'in kitabından uyarlanıyor. Gerçeküstü varlıkların cirit attığı bu yeni uyarlamanın 30 Nisan'da yayınlanacak.

6. American Gods





Neil Gaiman'ın en meşhur kitaplarından biri Amerikan Tanrıları. Kitabın ilk baskısını yaptığı 2001 yılından bu yana uyarlamalara konu olacağı söylentisi dilden dile dolanıyordu ama bu yıla kadar kesinleşen bir durum söz konusu olmamıştı. Neil Gaiman ikna edilmiş olacak ki Bryan Fuller ve Michael Green American Gods'ın televizyona uyarlanması için kolları sıvamış. Dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmemekle birlikte 2017'nin ilk yarısında yayımlanması bekleniyor.

7. Sharp Objects / Keskin Şeyler







Gillian Flynn eserlerinin başka türlere adapte edilmesine alışmış bir yazar. Özellikle David Fincher tarafından sinemaya adapte edilen Kayıp Kız oldukça ses getirmişti. Yazarın Keskin Şeyler kitabının uyarlamasındaysa Amy Adams yer alıyor ve ünlü oyuncu ikinci sınıf bir gazetede çalışırken iki küçük kızın cinayetini araştırmak üzere kasabasına dönmek zorunda kalan Camille'i canlandırıyor. Bir HBO yapımı olan Keskin Şeyler'in yayın tarihi ise henüz belirsiz.

8. The Terror / Terör







Dan Simmons'ın aynı adlı romanında uyarlanan Terör dizisi, John Franklin liderliğinde kutuplara doğru bir yolculuk vaat ediyor. Tarihsel gerçeklikler üzerine kurgulanan bu öykü hem tarih, hem de macera meraklılarını cezbedecek cinsten. Dizinin çalışmaları sürüyor, yayın tarihi ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Electric Literature