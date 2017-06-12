Bugün polisiye roman dendiğinde akla gelenilk isimlerden biridir Agatha Christie. Aynı zamanda oldukça çalışkan bir yazar olan Christie Hercule Poirot'nun da yaratıcısıdır. Yazarın yaratıcılığının bir diğer ürünü, sevimli bir yaşlı kadın olan amatör dedektif olan Miss Marple da Hercule Poirot kadar sevilmiştir.

Fakat yazarın sadece kitapları değil, hayatı da bazı gizemler içeriyordu. 1926’da 11 gün boyunca kaybolmuştu örneğin. Bütün aramalara rağmen bulunamamış, arabası ağaçlara çarpmış ve terk edilmiş biçimde bulunmuştu. Yazar 11 gün sonra ortaya çıktığında kaybolduğu günlerle alakalı herhangi bir açıklama yapmamıştı. Böylelikle bu durum da yazarın yarattığı gizemler arasına eklenmiş oldu.

Peki polisiye edebiyatın kraliçesi Agatha Christie hakkında gerçekte neler biliyoruz? İşte Agatha Christie hakkında az bilinen 10 gerçek...

1. Agatha Christie öyle kendini bildi bileli yazar olmak isteyenlerden değildi. İlk kitabını kız kardeşi Madge ile bir dedektiflik hikayesi yazmak üzere girdiği iddia sonucunda yazmıştı.

2. Gençlik yıllarında klasik müzik eğitimi alan Christie sahnede olma fikrinin yarattığı gerginlik sebebiyle bu yönde bir kariyer inşa edememişti. Müzik onun için her zaman gizli bir tutku olarak kaldı.

3. Agatha Christie ilk romanı olan Ölüm Sessiz Geldi'nin taslağı 6 yayıncı tarafından reddedilmiş ve Christie de bu romanı aklından çıkarmıştı. Aradan beş yıl geçtikten sonra, Christie ilgisini çocuğuna yöneltmişken, kitap 1920’de Bodley Head Yayınevi tarafından kabul edildi. Böylelikle Agatha Christie'nin yazarlık macerası da başlamış oldu. Bu kitap için aldığı ödeme ise 25 sterlin gibi komik sayılabilecek bir rakamdı.

4. Polisiyenin kraliçesi müstear ad altında aşk romanları da yazıyordu! Mary Westmacott adını kullanan yazar bu isim altında yazdığı Absent in the Spring adlı romanı sadece bir haftasonunda yazmıştı. Mart Westmacott'ın gerçekten Agatha Christie olduğu ise yirmi yıl boyunca sır olarak kaldı.

5. Christie başrolünde Hercule Poirot'nun yer aldığı dört romanını sahneye adapte ederken Hercule Poirot'yu hikayeden çıkarmayı tercih etmişti. Zira yazar ünlü dedektifin varlığının olayları gölgelediğini düşünmüştü.

6. Yazarın ünlü karakteri Hercule Poirot öldüğünde The New York Times gazetesinde bir ölüm ilanı yayınlanmıştır. Böylelikle Hercule Poirot bu muameleye uğrayan ilk hayali karakter olmuştur.

7. Yazar bir diğer ünlü dedektif karakteri olan Miss Marple'ı yaratırken anaç bir kadın olan büyükannesinden yola çıkmıştı. Miss Marple isminin ise Christie'nin kız kardeşi Madge'ın yaşadığı yerin yakınlarındaki Cheshire'da bulunan eski bir perili köşk olan Marple Hall'dan geldiğine inanılmaktadır.

8. Kitapları tüm dünyada iki milyardan fazla satan Agatha Christie, İncil ve Shakespeare'in eserlerinden sonra, en çok satan kitapların yazarı oldu.

9. Adını Agatha Christie'den alan Agatha adında bir gül çeşidi bulunmaktadır. Buna karşın Agatha Christie'nin en sevdiği çiçek müge çiçeğidir.

10. Lüks Doğu Ekspresi ile İstanbul'a gelen konukları ağırlamak üzere inşa edilen Pera Palas Oteli'nin Agatha Christie'nin romanına ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir. Christie bu romanı 1933 yılında İstanbul'da, Pera Palas Otel'de yazmıştır.

Kaynak: Agatha Christie Foundation