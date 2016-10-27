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    27-10-2016

						
Black Mirror izleyicilerini cezbedecek 5 kitap 

						

						

							
							

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Son günlerde hızla popülerleşen dizilerden biri de Black Mirror. İngiltere'de Channel 4 tarafından yayınlanan mini seri o kadar ilgi gördü ki sonunda Netflix Black Mirror'ı bünyesine dahil etti. Dizi sadece bilimkurgu meraklılarını değil, başta korku ve distopya severler olmak üzere her zevkten izleyici tarafından takip ediliyor. Hal böyle olunca biz de bu fenomene seyirci kalmadık ve Black Mirror izleyicilerini cezbedecek 5 kitabı sıraladık:
 
1. Tufan Zamanı - Margaret Atwood
 
 
 
 
 
 
 
Distopik bir bilimkurgu Tufan Zamanı. Birçok türün insan eliyle yok edildiği, dünyanın başta ilaç endüstrisi olmak üzere büyük şirketler tarafından ele geçirildiği, yeni ilaçların durumdan habersiz insanlar üzerinde test edildiği, melez hayvan türlerinin ortalıkta cirit attığı bir dünya yaratıyor Margaret Atwood bu kitabıyla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro
 
 
 
 
 
 
 
Kazuo Ishiguro'nun Man Booker Ödülü'ne de aday gösterilen romanı Beni Asla Bırakma insanların olası organ ihtiyaçlarının giderilmesi için yaratılan klonlarının dünyasına götürüyor okurunu. Romanın 2010 yılında sinemaya aktarıldığını da belirtmeden geçmeyelim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hayvanlılar Şehri - Lauren Beukes
 
 
 
 
 
 
Kayıp eşyaları bulmak gibi özel bir güce sahip olan Zinzi yaşlı bir kadının ölü bulunmasıyla esasen hiç sevmediği bir işe bulaşır: Kayıp insanları bulmak. Kitabın ismi ise insanların kötü bir şey yaptıklarında bir hayvanla eşleştirilip bu şekilde cezalandırılması yönteminden geliyor. Zinzi'nin hayvanı ise sırtından inmek bilmeyen bir tembel hayvan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rüyanın Öte Yakası - Ursula K. Le Guin
 
 
 
Gördüğü rüyalarla dünyayı değiştirme yetisine sahip olan George Orr için hayat sanıldığı kadar da basit değildir. Zira rüyaları üzerinde bir kontrolü olmaması her sabah farklı bir dünyaya uyanmasına yol açar. Üstelik bu değişiklikleri ondan başka fark eden de yok gibidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu - Haruki Murakami
 
 
 
 
 
 
 
Gölgesini kaybeden, kafataslarından eski rüyaları okuyan bir adam ve dünyanın sonu gelmeden önce yaşayacak sadece birkaç saati kalmış bir kahraman. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu Haruki Murakami'den bilimkurguyu masalsı bir dünyanın içinde var eden, Kafkaesk bir psikolojik gerilime göz kırpan bir roman.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: GQ
 
 
 
 
 
 
Televizyon // Ekrana çok yakından bakma
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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