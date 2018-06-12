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    12-06-2018

						
Futbolun sadece futbol olmadığını hatırlatan 20 kitap

						

						

							
							

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Simon Kuper’in futbolun siyasetle, toplumsal hareketlerle bağını 22 ülkeden örneklerle ortaya koyduğu kitabı Futbol Asla Sadece Futbol Değildir insanlık tarihinin bu en popüler oyununa farklı bir bakış geliştirerek bir dönüm noktası olmuştu. Kuper, sırf kitabın başlığıyla bile, futbolla eril dilin holiganımsı refleksleri dışında bir ilişki kuranlara büyük bir armağan vermiş oldu. Yıllar geçse de, futbol hakkında düşünürken halen geçerli onun kurduğu cümleler.
 
 
Spor hakkında antropolojik bir perspektiften yazan Kuper bir uçtaysa, kişisel deneyimlerini büyük bir tutkuyla paylaşan romancı Nick Hornby ve futbola dair taktik/teknik/tarihi bilgileri ustalıkla harmanlayan Jonathan Wilson da diğer uçlarda yer alıyorlar.

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, ister yeşil sahanın içinden isterse tribünün oralardan oyuna bakan, holiganlıktan ve körü körüne bir spor düşkünlüğünden arınmış kitaplardan bir seçki hazırladık. Galeano'nun kendine has dünya kupası gözlemleri elbette listemizin baş köşesine yerleşti!
 
 
 
 
Gölgede ve Güneşte Futbol - Eduardo Galeano
 
 
 
 
 
 
Futbol Dünyayı Nasıl Açıklar? - Franklin Foer
 
 
 
 
 
 
 
Futbol Taktikleri Tarihi - Jonathan Wilson
 
 
 
 
 
 
Umberto Eco ve Futbol - Peter Pericles Trifonas
 
 
 
 
 
 
 
Futbol ve Kültürü - R. Horak, W. Reiter, Tanıl Bora
 
 
 
 
 
 
Futbol Ateşi - Nick Hornby
 
 
 
 
 
 
 
Dünya Kupası Tarihi - Mert Aydın
 
 
 
 
 
 
 
Harika Portakal - David Winner
 
 
 
 
 
 
 
Takımdan Ayrı Düz Koşu - Tanıl Bora
 
 
 
 
 
 
 
Lanet Takım - David Peace
 
 
 
 
 
 
 
 
Futbolistas - Futbol ve Latin Amerika
 
 
 
 
 
 
 
Bi Futbolcu Olursak... - Safter Elmas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al da At Dercesine - Kolektif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dördüncü Yıldız - Raphael Honigstein
 
 
 
 
 
 
 
Son 11 - Ferhat Uludere
 
 
 
 
 
 
 
Anadolu Yıldızı Eskişehirspor - Özgür Topyıldız
 
 
 
 
 
 
Rakamlar Oyunu - David Sally, Chris Anderson
 
 
 
 
 
 
 
Korsanlar, Punklar ve Siyaset - Nick Davidson
 
 
 
 
 
 
 
 
Çizgi Açığı - Tanıl Bora, Turgut Yüksel
 
 
 
 
 
 
Futbol Adamları - Simon Kuper
 
 
 
 
 
 
Bonus (Keşke yeni baskısı çıksa dediğimiz kitaplar!)
 
 
Bu Maçı Alıcaz! - Can Kozanoğlu
 
 
 
 
 
Santrforun Rüyası - Laszlo Darvasi
 
 
 
 
 
 
AB
 
 
 
 
 
 
 
Görseller: Unsplash
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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