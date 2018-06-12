Futbolun sadece futbol olmadığını hatırlatan 20 kitap

Simon Kuper’in futbolun siyasetle, toplumsal hareketlerle bağını 22 ülkeden örneklerle ortaya koyduğu kitabı Futbol Asla Sadece Futbol Değildir insanlık tarihinin bu en popüler oyununa farklı bir bakış geliştirerek bir dönüm noktası olmuştu. Kuper, sırf kitabın başlığıyla bile, futbolla eril dilin holiganımsı refleksleri dışında bir ilişki kuranlara büyük bir armağan vermiş oldu. Yıllar geçse de, futbol hakkında düşünürken halen geçerli onun kurduğu cümleler.
Spor hakkında antropolojik bir perspektiften yazan Kuper bir uçtaysa, kişisel deneyimlerini büyük bir tutkuyla paylaşan romancı Nick Hornby ve futbola dair taktik/teknik/tarihi bilgileri ustalıkla harmanlayan Jonathan Wilson da diğer uçlarda yer alıyorlar.
Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, ister yeşil sahanın içinden isterse tribünün oralardan oyuna bakan, holiganlıktan ve körü körüne bir spor düşkünlüğünden arınmış kitaplardan bir seçki hazırladık. Galeano'nun kendine has dünya kupası gözlemleri elbette listemizin baş köşesine yerleşti!
Gölgede ve Güneşte Futbol - Eduardo Galeano
Futbol Dünyayı Nasıl Açıklar? - Franklin Foer
Futbol Taktikleri Tarihi - Jonathan Wilson
Umberto Eco ve Futbol - Peter Pericles Trifonas
Futbol ve Kültürü - R. Horak, W. Reiter, Tanıl Bora
Futbol Ateşi - Nick Hornby
Dünya Kupası Tarihi - Mert Aydın
Harika Portakal - David Winner
Takımdan Ayrı Düz Koşu - Tanıl Bora
Lanet Takım - David Peace
Futbolistas - Futbol ve Latin Amerika
Bi Futbolcu Olursak... - Safter Elmas
Al da At Dercesine - Kolektif
Dördüncü Yıldız - Raphael Honigstein
Son 11 - Ferhat Uludere
Anadolu Yıldızı Eskişehirspor - Özgür Topyıldız
Rakamlar Oyunu - David Sally, Chris Anderson
Korsanlar, Punklar ve Siyaset - Nick Davidson
Çizgi Açığı - Tanıl Bora, Turgut Yüksel
Futbol Adamları - Simon Kuper
Bonus (Keşke yeni baskısı çıksa dediğimiz kitaplar!)
Bu Maçı Alıcaz! - Can Kozanoğlu
Santrforun Rüyası - Laszlo Darvasi
Görseller: Unsplash
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