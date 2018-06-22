Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    22-06-2018

						
Jeannette Winterson’dan sanat ve edebiyat üzerine ilham tozları

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 8


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Vişnenin Cinsiyeti, Bedende Yazılı ve Tek Meyve Portakal Değildir gibi romanlarıyla tanıdığımız Britanyalı yazar Jeanette Winterson, Sel Yayıncılık etiketiyle geçtiğimiz aylarda raflardaki yerini alan Sanat Başkaldırır adlı kitabında, sanatın varlık nedeni, dil, yazar ve okur ilişkisi, hayal gücü gibi pek çok konudaki denemelerini paylaşırken, Virginia Woolf, George Eliot gibi usta isimlerin metinlerine de yakın okuma yapıyor.
 
Winterson, yazar, ressam, müzisyen ya da unvanı ne olursa olsun, yaratıcı bir eylemle meşgul olanların hayatımıza ve kendilerine kattıklarından bahsediyor. Yaratcılığın çağımızda neye tekabül ettiğini de sorguluyor.
 
 
 
“Coşku ve Cüretkârlık Üzerine” alt başlığını taşıyan Sanat Başkaldırır'da ilham verici öylesine çok pasaj vardı ki, onlardan birkaçını, kısa kısa da olsa sizlerle paylaşmak istedik.
 
 
 
 
  • “Ben yazarın hayatıyla eserleri arasındaki kesişmenin okur açısından  önem taşımadığını düşünüyorum. Okura sunulan, yazarın bedeninden bir  parça ya da doğrudan zihniyle ilgili bir içgörü değil, kendi başına,  ayrı bir gerçekliktir.”
 
  • “Hakikat kalıcı olansa şayet, sanat insanların giriştiği diğer tüm uğraşlardan daha hakiki olduğunu kanıtlamıştır. “
 
  • “Şair okurları olsun ister. İletişim kurmak ister, ama yönteminden ödün  veremez. Hususi dilden bir Çin Seddi inşa etmek ve konuşma dilinin  gevşekliğine kaymak, şairin kaçınması gereken hatalardır. Her iki yolun  da kendine özgü baştan çıkarıcı yanları vardır.” 
 
  • “Dünyaya çıplak geldim, ama fırça darbeleri üstümü örter, dil beni büyütür, müzik ritmimi belirler.”
 
Winterson'ın çocukluk fotoğrafı, 
otobiyografik romanı Tek Meyve Portakal Değildir'in 
İngilizce baskısının kapağında yer alıyordu.
 
 
  • “İnsanın, sırf kendi memnuniyeti için bile olsa, kastettiği şeyi kesin olarak dile getirmesi zordur. Kastettiğini kesin olarak dile getirirken işin içine bir başkasını dahil etmek daha da zordur. Aramızdaki iletişim varsayımlara, çağrışımlara, ortak özelliklere ve kimsenin net bir şekilde tanımlayamayacağı ama var olduğunu herkesin kabul edeceği bir tür ortak kısaltmalar silsilesine dayanır.”
 
  • “Bütün resimler mağara resmidir; içimizdeki basık, karanlık duvarlara yapılmış resimlerdir her biri, görkemin yansımasıdır.”
 
  • Dalgalar’da [Virginia Woolf] sokakta kulağınıza çalınabilecek türden tek bir cümle bile yoktur. Kendi kendinize konuşurken söyleyebileceğiniz türden tek bir cümle bile yoktur. Kullandığımız ve kullanmadığımız  bir dildir bu. (...) henüz keşfedilmemiş bir halkın kullanacağı kadar alışılmamış ve hareketli bir dildir bu.”


  • “Kesinlikle esriklik arasında hiçbir çekişme yoktur. Dalgalar kendi sözcükleriyle sürüklenir. Sözcükler bir içeri bir dışarı gidip gelen ritmik hareketlerle, zihni meşgul eder, zihinde yankılanır, bir iz bırakırlar. Esriklik bir dönüşüm halidir.”


  • “Sanat kişiye özel bir kâbus değildir, hatta kişiye özel bir rüya bile değildir. Sanat, geçmiş ve geleceğin olasılıklarının izini bugünün sarmalı içinde süren, ortak bir insani bağlantıdır.”
 
 
 
AB
 
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Fotoğraf // Fotoğrafın içindeki felsefe

						
Bir şeyin anlaşılır olması için, okunup yazılabilmesi gerekir. Bilginin iletimi için her şeyden önce, tıpkı okullar gibi yapısı önceden oluşturulmuş ortak bir anla(ş)ma zeminine gereksinim var. Düşünce, tıpkı insanlık ailesinin çevresinde buluştuğu büyük bir masaya benzer. Bu seçilmiş alan, binlerce yıllık bir düşünce geleneğine sahip evreni ayakta tutan ilahi bir güce sahiptir.

						
					

					

					

										

					

						
Buz ve Ateşin Şarkısı'nın sonu yapay zeka tarafından yazılırsa...

						
Tüm dünyadaki George R. R. Martin hayranları, Game of Thrones’un son sezonunun yanı sıra, Buz ve Ateşin Şarkısı (ya da yaygın bilinen ismiyle Taht Oyunları) serisinin altıncı ve yedinci kitabını da beklerken, Reddit kullanıcılarından biri, bu bekleyişe sıradışı bir çözüm getirdi!

						
					

					

					

										

					

						
Edebi metinlerden esinlenerek hazırlanmış yemek tarifleri

						
Siyah Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan Edebi Ziyafet, C.S.

						
					

					

					

										

					

						
Dünyadan // Dağılmış Yugoslavya edebiyatı

						
Bakir kalmış coğrafyasına, elverişli fiyatlarına, ortaçağ kasabalarını hatırlatan dokunulmamış mimarisine, havasının ve suyunun kattığı lezzetli yiyeceklerine kapılan turistler, zamanında yaşanmış sert idari dönemlerin ve kıyasıya savaşların sonuçları için şöyle bir ahlanıp vahlanırlar, ama sonrasında gidecekleri başka bir yere geçerler.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Yeni Hercule Poirot ile tanışın: John Malkovich

					

				

				
				

					
Antoine de Saint-Exupéry'nin aşk mektubu açık artırmayla satıldı

					

				

				
				

					
Yapım aşamasında bir proje: Türkiye roman haritası

					

				

								
				

					
Ulysses'in Dublin'inde gezinen bir metro haritası...

					

				

								
				

					
Murat Daltaban'ın yönettiği Ionesco uyarlaması "Gergedanlar"a 4 ödül

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Fotoğraf // Fotoğrafın içindeki felsefe
						
					
					
				

																

						2 - Jeannette Winterson’dan sanat ve edebiyat üzerine ilham tozları
						
					
					
				

																

						3 - Yeni Hercule Poirot ile tanışın: John Malkovich
						
					
					
				

																

						4 - "Sana insanlara gülünmez demiştim!"
						
					
					
				

																

						5 - Sözünü Sakınmadan: Bir Tatlı Başarı Hikayesi
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap