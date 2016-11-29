Kararsız Okur: Büyük Felsefe Okulu

Felsefe'nin motoruyla türetilen yeni fikirlerin, düşünme ve yaklaşım biçimlerinin felsefe çevrelerinin dışına - kitlelere- yayılmasında edebiyatın işlevi göz ardı edilemez. Edebiyat ile felsefe arasındaki ilişki tek yönlü değildir: Edebi eserler dönemdaşı veya geçmişten uzanan felsefi akımlardan etkilenirken, aynı zamanda iskeletlerinde bulunan taze fikirlerle felsefeyi besler. Sanatla, estetik, eğlencelik vs. ürünler arasındaki fark gözün gördüğünün arkasında bir yeni düşünce olması, önceden keşfedilmemiş slsnlsts ışık tutacak yenilikler bulunmasıdır. Edebiyat zihnin sınırlarını yeni keşiflerle büyütürken kendi ürettiği ve/veya ödünç aldığı fikirlere muhtaçtır. Bu haliyle edebiyattan felsefeyi çıkarttığımızda elimizde yönergeler, talimatlar, hatırlatmalar gibi yüzeysel, tek renkli, kuru kelime silsileleri ya da daha kötüsü zaman kaybı görsel bir gürültü kalır. Yani edebiyat felsefeye muhtaçtır.

Bu ayın Kararsız Okur'unda okurun felsefi akımlar arasında tarh boyu dolaşabilmesine, zihinleri, metinleri ve kökünü tarihi felsefi akımlara salan günümüz edebi eserlerini bir perspektife oturtabilmesine yardımcı olmayı hedefleyip Büyük Felsefe Okulu'nu inşa ettik.

(Görselin büyük hali için tıklayınız.)





Görsel: Onur Atay