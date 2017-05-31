Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Murat Can Aşlak    31-05-2017

						
KararsızOkur // Edebiyat dünyasından bilim ve teknolojiye büyük hediye

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 7


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Edgar Allan Poe'nun gotik, karanlık, romantik akımın etkisindeki çoğunlukla gizem ve ölümle ilgili hikayeleri zamanla dönemin bildik kalıplarına sığmamaya başladı. Poe, polisiye kurgu gibi türlerin babası olurken, bilimkurgunun yeniden icadına ve ana akım edebi türlerden biri olarak kabulüne uzanan yolu döşedi. Poe'nun getirdiği yeniliklerin rüzgarı Atlantik'i aşarak Fransa'yı da etkisi altına aldı. Hepimiz şanslıyız ki Jules Verne çok iyi İngilizce biliyordu. Poe'dan etkilenen H.G Wells ile birlikte Verne, bilimkurgunun babaları oldular. Verne, kendisini asla Wells gibi bir bilimkurgu yazarı olarak görmedi; kendisini olası-bilim yazarı olarak tanımlıyordu. Dönemin bilimdeki sınırlarına ve teknolojik gelişmelerine her daim hakim kalarak, bir adım sonrasının "olası" bilimini zihninde kurgulayarak kitaplarına taşıdı.
 
Bilim, teknoloji ile zenginleştirdiği macera dolu keşif hikayeleriyle değişik ilgi alanlarından çok sayıda insanı etkiledi. En çok tercüme edilen yazarlar listesinde Agatha Christie'nin ardından Shakespeare'in önünde ikinci sırada olmasını bu yarattığı heyecanlı, bilimseven ve akıllı reçeteye borçludur. Adını tarihe yazdırmış pek çok bilim insanı, bilimle uğraşmalarını Jules Verne'in kitaplarına bağlar.
 
Verne toplam 60 roman yazdı. Sadece iki kitabını çocukları düşünerek yazmasına rağmen, 1800'lerdeki basitleştirilmiş (ve kötü) İngilizce çeviriler onun çocuk kitapları yazarı olduğu algısını oluşturdu. Ancak belki de bu algı sayesinde, çeviriler düzelse de Verne dünya çocuklarına ulaşmaya ve onları etkilemeye devam etti. Belki günümüz dünyasının şekillenmesinde bu şekilde etkili oldu.
 
Verne külliyatının önemli bir bölümü son döneme kadar Türkçeye çevrilmemişti. Jules Verne; daha uçakların kendini havada zor tuttuğu bir dönemde zihninde oluşturduğu uzay mekiklerinde astronotların ağırlıksız süzülmelerini canlandırdı; uzakları yakına marconi radyosunun cızırtılı sesisnin getirebildiği dönemde zihninde videokonferanslar yaptı; hiç gmrediği derinliklere inmek için en ince teknik detayına kadar anlatabildiği bir denizaltı yarattı ve tüm bu heyecan verici, bilim-sevdiren yeniliği tempolu ve duru edebi kurgusuna mükemmel bir biöimde oturtabildi. Biz de, Türkçe okuyan okurun Verne'in tüm eserlerine geç de olsa ulaşabilecek olmasını bahane ettik ve bu ay Jules Verne ve Verne'in etki alanına kapılan açan bir Kararsız Okur sayfası yapmaya karar verdik.
 


(Görselin büyük hali için tıklayınız.)
 
 
 
 
 
 
Görsel: Onur Atay
 
 
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Odak Yazar // Menekşe Toprak

						
Savrulan hayatların peşinden
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Dosya // Jules Verne'in Türkçedeki maceraları

						
İlkokul dönemi 1970’lerin ikinci yarısına denk gelen çocukların hafızasından çıkmayan bir yayın vardır: Milliyet Çocuk dergisi.  1970’lerin ortalarında çıkmaya başladığı ilk sayısından itibaren bir kuşağın vazgeçilmezi oldu.

						
					

					

					

										

					

						
Daha hızlı okumanızı sağlayacak 6 öneri

						
Kitap okumak için sayısız gerekçe sayılabilir. Oysa kitap okumayanların gerekçeleri genellikle birbirine benzer: Vakitsizlik. Gerçekten de günlük hayatımızın koşuşturması içinde vakit ayırabildiğimiz son şeylerden biri oluyor okumak. Hatta bugünlerde birçok kişi bir romanı okumaktansa o romandan uyarlanan sinema filmini ya da televizyon dizisini izlemeyi tercih edebiliyor.

						
					

					

					

										

					

						
KuşBakışı // Başar Başarır'ın masasından

						
Aslında öykü yazarı olarak tanıdığımız Başar Başarır’ın bir romanı yayımlandı yakın zaman önce: Sibop.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Kadıköy Kitap Günleri 3-11 Haziran’da Haydarpaşa Garı’nda!

					

				

				
				

					
Avrupa Tasarım Ödülleri'nde tanıdık bir "Yüz"

					

				

				
				

					
Duygu Asena Roman Ödülü Şebnem İşigüzel'in

					

				

								
				

					
George R. R. Martin bu kez uzaylıları anlatacak

					

				

								
				

					
Adventure Time ve Regular Show çizgi roman oluyor!

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tevfik Uyar’la söyleşi:

 "Günümüz bilimkurgusu, bugünün teknolojilerini alıp daha da büyütmek şeklinde bir içeriğe sahip değil."

Ece KARAAĞAÇ
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Niçin Okumalıyız? // Milan Kundera
						
					
					
				

																

						2 - Daha hızlı okumanızı sağlayacak 6 öneri
						
					
					
				

																

						3 - Odak Yazar // Menekşe Toprak
						
					
					
				

																

						4 - Kadıköy Kitap Günleri 3-11 Haziran’da Haydarpaşa Garı’nda!
						
					
					
				

																

						5 -  "Günümüz bilimkurgusu, bugünün teknolojilerini alıp daha da büyütmek şeklinde bir içeriğe sahip değil."
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap