KararsızOkur // Edebiyat dünyasından bilim ve teknolojiye büyük hediye

Edgar Allan Poe'nun gotik, karanlık, romantik akımın etkisindeki çoğunlukla gizem ve ölümle ilgili hikayeleri zamanla dönemin bildik kalıplarına sığmamaya başladı. Poe, polisiye kurgu gibi türlerin babası olurken, bilimkurgunun yeniden icadına ve ana akım edebi türlerden biri olarak kabulüne uzanan yolu döşedi. Poe'nun getirdiği yeniliklerin rüzgarı Atlantik'i aşarak Fransa'yı da etkisi altına aldı. Hepimiz şanslıyız ki Jules Verne çok iyi İngilizce biliyordu. Poe'dan etkilenen H.G Wells ile birlikte Verne, bilimkurgunun babaları oldular. Verne, kendisini asla Wells gibi bir bilimkurgu yazarı olarak görmedi; kendisini olası-bilim yazarı olarak tanımlıyordu. Dönemin bilimdeki sınırlarına ve teknolojik gelişmelerine her daim hakim kalarak, bir adım sonrasının "olası" bilimini zihninde kurgulayarak kitaplarına taşıdı.

Bilim, teknoloji ile zenginleştirdiği macera dolu keşif hikayeleriyle değişik ilgi alanlarından çok sayıda insanı etkiledi. En çok tercüme edilen yazarlar listesinde Agatha Christie'nin ardından Shakespeare'in önünde ikinci sırada olmasını bu yarattığı heyecanlı, bilimseven ve akıllı reçeteye borçludur. Adını tarihe yazdırmış pek çok bilim insanı, bilimle uğraşmalarını Jules Verne'in kitaplarına bağlar.

Verne toplam 60 roman yazdı. Sadece iki kitabını çocukları düşünerek yazmasına rağmen, 1800'lerdeki basitleştirilmiş (ve kötü) İngilizce çeviriler onun çocuk kitapları yazarı olduğu algısını oluşturdu. Ancak belki de bu algı sayesinde, çeviriler düzelse de Verne dünya çocuklarına ulaşmaya ve onları etkilemeye devam etti. Belki günümüz dünyasının şekillenmesinde bu şekilde etkili oldu.

Verne külliyatının önemli bir bölümü son döneme kadar Türkçeye çevrilmemişti. Jules Verne; daha uçakların kendini havada zor tuttuğu bir dönemde zihninde oluşturduğu uzay mekiklerinde astronotların ağırlıksız süzülmelerini canlandırdı; uzakları yakına marconi radyosunun cızırtılı sesisnin getirebildiği dönemde zihninde videokonferanslar yaptı; hiç gmrediği derinliklere inmek için en ince teknik detayına kadar anlatabildiği bir denizaltı yarattı ve tüm bu heyecan verici, bilim-sevdiren yeniliği tempolu ve duru edebi kurgusuna mükemmel bir biöimde oturtabildi. Biz de, Türkçe okuyan okurun Verne'in tüm eserlerine geç de olsa ulaşabilecek olmasını bahane ettik ve bu ay Jules Verne ve Verne'in etki alanına kapılan açan bir Kararsız Okur sayfası yapmaya karar verdik.





(Görselin büyük hali için tıklayınız.)

Görsel: Onur Atay