Paris Rewiev kendisine ona göre 20. yüzyılın en büyük romanlarının hangileri olduğunu sorduğunda onlara şöyle yanıt vermişti Vladimir Nabokov:

"Sözde 'büyük kitaplar' hakkındaki fabrikasyon fikirler beni hem şaşkına çeviriyor hem de eğlendiriyor. Örneğin Thomas Mann'ın Venedikte Ölüm'ünden ya da Pasternak'ın korkunç bir biçimde yazılmış, melodramik Doktor Jivago'sundan yahut Faulkner'ın mukaddes kayıtlarından şaheser diye bahsedilebilir. Sonuç olarak gazetecilerin 'büyük kitaplar' derken kastettiği şey benim için hipnoz altındaki bir insanın bir sandalyeyle sevişmesi kadar absürt bir sanrıdır."

Peki bu keskin çıkış Nabokov'u 20. yüzyılın "büyük kitaplarını" sıralamaktan alıkoydu mu dersiniz? Elbette hayır! Peki bu kitaplar hangileriydi dersiniz?

1. Ulysses - James Joyce

2. Dönüşüm - Franz Kafka

3. Petersburg - Andrei Bely

4. Kayıp Zamanın İzinde'nin ilk yarısı - Marcel Proust

Kaynak: Open Culture