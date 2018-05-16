Özel Kütüphaneler 8 // Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi

2012 yılında kurulan Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, Türkiye'de kreatif sanatlarla ilgili geniş kapsamlı ve güncel bir koleksiyona sahip ilk özel kütüphane olma özelliğini taşıyor. İstanbul Nakkaştepe’deki Vakko Moda Merkezi kapsamında faaliyet gösteren kütüphane, 15.000 civarında kitap ve sürekli güncellenen basılı, dijital, görsel bir arşive sahip; 200’den fazla belgesel DVD’sine de ulaşmak mümkün.



Moda, mimari, resim, tasarım, fotoğraf, müzik, sinema ve heykel sanatı gibi birçok farklı disipline yönelik kaynağa ulaşmanın mümkün olduğu koleksiyonda, sınırlı sayılarda üretilen kitaplar, ilk baskılar ve kütüphaneye özel imzalanmış nüshalar bir adım öne çıkıyor. (Örneğin Peter Beard, Karim Rashid, Craig McDean, Carine Roitfeld, Hüseyin Çağlayan, Pamela Golbin, Cecilia Dean, Halil Altındere, Stephen Jones, Wally Olins ve Walter Steiger gibi birçok ünlü ismin imzalı yayını koleksiyonda yer alıyor.)



Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin ayrıca paneller, workshoplar, sempozyumlar, imza günleri, film gösterimleri ve kültür-sanat festivalleri gibi etkinliklere de ev sahipliği yaptığını da hatırlatalım. Herhangi bir üyelik zorunluluğu bulunmayan Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, hafta içi her gün 10:00-17:30 saatleri arasında ziyaret edilebilir; ancak öncesinde kutuphane@vakko.com.tr adresine e-posta göndererek randevu almak gerekiyor.

Kütüphaneyle ilgili detaylı bilgiye de vakko.com.tr'den ulaşabilirsiniz.





Fotoğraflar: Pelin Ulca