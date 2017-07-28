Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    28-07-2017

						
Seyahat etmenin yazarlara sağladığı 6 katkı

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Yazar tıkanması denen, o oldukça güç ve kimi zaman da suçlulukla dolu halden mi mustaripsiniz? O halde küçük bir seyahate çıkmaya ne dersiniz? Üstelik yalnızca tebdil-i mekanda bulunan ferahlık sebebiyle değil. Seyahat etmek yazarlık konusunda size sandığınızdan çok daha fazla yardımcı olabilir. İşte seyahat etmenin yazarlara sağladığı 6 katkı...
 
1. Yeni insanlarla tanışmak size yeni karakterler hakkında ilham verir. Yazarların kurgularını yaratırken sıklıkla kendi çevrelerinden ilham aldıkları bilinen bir gerçektir. Seyahat etmek yalnızca yeni yerler görmenizi sağlamaz, normalde ait olduğunuz çevreden ayrılıp yeni insanlarla tanışmanıza da vesile olur. Her insanın kendi hikayesini de yanında taşıdığını düşünürsek, yeni karakterler yaratmak için bundan iyi ilham nerede bulunur!
 
2. Seyahatler sırasında bir sonraki hikayenize fon oluşturacak yerler keşfedebilirsiniz. Salt turistik amaçlarla ziyaret ettiğiniz, sözgelimi Paris'te Ernest Hemingway'in F.Scott Fitzgerald ile karşılıklı sohbet ettiği bir kafe sizin bir sonraki anlatınızın merkezi haline gelebilir. Hangi türde yazarsanız yazın, anlatının atmosferinin belirlenmesindeki en önemli değişkenlerden biri mekandır ne de olsa.
 
3. Yeni kültürlerle tanışmak sizi daha kapsayıcı bir yazar yapar. Yeni kültürlerle tanıştıkça sizden çok başka şartlar altında yaşayan insanları daha iyi anlar hale gelirsiniz. Sizin belki çok basit gördüğünüz bir şeyin büyük bir sevinç ya da keder vesilesi haline gelebildiğini görmek çok çeşitli duyguları ve düşünceleri daha iyi anlamanıza ve daha güçlü bir biçimde yeniden canlandırmanıza yardımcı olur.
 
 
 
4. Seyahat etmek sizi mevcut durumunuzun dışına çıkarır. Günlük rutinler her ne kadar konsantrasyonunuzu korumak konusunda yardımcı olsa da her gün aynı şeyleri tekrar etmek bir noktada çalışmalarınızın otomatikleşmesine ve tektipleşmesine sebep olabilir. Seyahat etmek sizi günlük rutinlerinizden koparır ve rutininizin dışına çıkmak size yeni bir bakış açısı kazandırabilir.
 
5. Seyahat etmek yeni şeyler öğrenmenin kolay ve keyifli bir yoludur. Özellikle de daha evvel gitmediğiniz bir yere seyahat etmek zihnimizin büyük bir açlıkla çevresini öğrenmeye başlamasına ve daha aktif hale gelmesine olanak sağlar. Yazarlık becerisinin gözlem becerisiyle doğru orantılı geliştiğini düşünürsek, seyahat etmenin bir yazar için ne kadar faydalı bir beyin jimlastiği olduğu da o derece ortaya çıkar.
 
6. Seyahatin kendisi bizatihi bir hikayedir. Seyahat etmenin yeni hikayelere ilham vermesi bir yana, seyahat maceranızı kaleme alarak da ortaya edebi bir eser çıkarmanız mümkündür. Jack Kerouac'in Yolda, John Steinbeck'in Köpeğim Charley ile Amerika Yollarında gibi romanları yazarlarının seyahatlerini konu edinmeleri ile yazılmıştır. 
 
 
 
Kaynak: Bustle
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Sinema // Edebiyat uyarlamalarımızdan unutulmaz 10 karakter

						
Ömer Kavur imzalı 1987 yapımı Anayurt Oteli’nin yenilenmiş kopyasıyla salonlara konuk olmasının en güzel tarafı, bizde uyarlama konusundaki belki de en yetkin örneklerden birini yeniden düşünmek, onu düşünürken elbette Yusuf Atılgan’a da bugünden bakmak oldu.

						
					

					

					

										

					

						
Dünyadan // Küresel yayın piyasasında eş zamanlı yayıncılık 

						
Takip ettiğimiz ya da hayranlık duyduğumuz bir yazarın, dünyanın neresinde yazarsa yazsın, yeni kitabının yayımlanacağını genelde sosyal ağlardan ya da internet sitelerinden anında haber alıyoruz artık.

						
					

					

					

										

					

						
Ünlü kitaplar ne kadar sürede yazıldı?

						
Kimi zaman bir oturuşta okuyup bitirdiğimiz kitapların yazılması yıllar almıştır, kimi zamansa uzun süre yanımızdan ayıramadığımız kitaplar sandığımızdan çok daha kısa sürede yazılmıştır. Bir kitabın  yazılma süresi çoğu zaman uzunluğuyla doğru orantılı görülse de durum her zaman bu yönde olmayabilir. Peki o çok severek okuduğumuz romanlar ne kadar sürede yazılmıştır dersiniz?

						
					

					

					

										

					

						
Müzik // Müzik tarihinin “çizgili” hali

						
Son yıllarda yazılı olan kadar “çizili” olanı da okumak yaygınlık kazandı. Romanların kendisi yerine özetini okumanın; filmini ya da dizisini seyretmenin yanına “çizili” halini okuma eklendi. Bu durumun olumlu ve olumsuz yanları var elbette ama bu yazıda yerleri yok. Yine son yıllarda, tarihi romanlara gösterilen ilgi de belirgin biçimde arttı. Sevindirici bir durum.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Arthur C. Clarke Ödülü Colson Whitehead'in oldu

					

				

				
				

					
Murat Beşer Güncel Edebiyat Buluşmaları'nda!

					

				

				
				

					
Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı

					

				

								
				

					
Kırmızı Saçlı Kadın'a İtalya'dan ödül

					

				

								
				

					
Salinger filminden ilk fragman

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Ahmet Faruk Kayral ile söyleşi:

"Her şeye rağmen, yine de bu konuyla ilgilenen binlerce kültürlü insan var."

Ece KARAAĞAÇ
 
 
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Salinger filminden ilk fragman
						
					
					
				

																

						2 - Seyahat etmenin yazarlara sağladığı 6 katkı
						
					
					
				

																

						3 - Stephen King hakkında az bilinen 20 ilginç detay
						
					
					
				

																

						4 - Sinema // Edebiyat uyarlamalarımızdan unutulmaz 10 karakter
						
					
					
				

																

						5 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap