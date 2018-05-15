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    15-05-2018

						
Üyesi olmak isteyeceğiniz 10 hayali kütüphane

						

						

							
							

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Kitap tutkunları için, dikkat dağıtıcı her şeyden ve herkesten azade bir şekilde, kitaplarıyla aralarına hiçbir şey girmeden geçirdikleri zaman kadar kutsal olan bir şey varsa, o da kütüphanelerdir herhalde.

Bazen, mekanın kendisi, içindeki kitaplardan bağımsız şekilde bir anlam kazanabilir, bir kütüphaneden labirentimsi, gizemli bir yapı, insana içinde kaybolmayı arzulatacak sonsuz vaatler girdabı yaratmak için, illa Borges kadar engin bir hayal gücüne sahip olmaya gerek olmayabilir.
 
 
 

Fiziki olarak ziyaret edebileceğimiz, içinde bir alan kaplayabileceğimiz kütüphanelerin içinden gizemli hikayeler bulmanın kendisi edebi bir zevk olabilir, ancak, bazı yazarların hayal güçlerinde yarattığı türden kütüphaneleri kıskanmamak yine de elde değil.

Aşağıda saydığımız 12 kurgu ürünü kütüphaneden her birini, paralel evrenlerden birinde, bir kez olsun izyaret etmek isteriz!
 
 
1) Babil Kütüphanesi
Ficciones, Jorge Luis Borges
 

 
 
Borges’in klasikleşmiş öyküsündeki bu kütüphane tüm kitap tutkunlarının rüyası: dünya üzerindeki, yazılmış ya da henüz yazılmamış tüm kitapların bir arada olduğu sonsuz bir yapı, kendi başına varolabilen bir tür evren...
 


2) Lucien’in Kütüphanesi 
Sandman 1-Prelüdler-Noktürnler, Neil Gaiman
 
 
Bir kitap düşleyen herkesin kitabının yer aldığı bir kütüphaneyi zihninizde canlandırabiliyor musunuz? Neil Gaiman çoktan bu kütüphaneyi bizler için tasvir etti bile. Burada, hangi dilde “düşlenmiş” olursa olsun, her kitabı okuyabilirsiniz.
 

3) Hogwarts Kütüphanesi
Harry Potter ve Felsefe Taşı, J. K. Rowling
 
 
 

Hogwarts’a yapılan hiçbir ziyaret büyülü kütüphanesine uğramadan tamamlanmış sayılmaz. Ejderhalar hakkında bir şeyler mi öğrenmek istiyorsunuz? Görünmezliğin sırrını mı merak ediyorsunuz? Tam yerine geldiniz. Bazen, kitapların kendi zihinlerinin ya da dişlerinin olduğunu bile fark edebilirsiniz!
 

4) Kül Dağındaki Kütüphane, Scott Hawkins
 
 
 

Kütüphanelerin en güvenlisi değil belki ama, burada 12 ayrı bölümde saklanan kitaplar, hayal gücümüzün alabileceği en tehlikeli, kudretli ve karanlık metinlerden bir kısmını barındırıyor. İçeriye girerken pürdikkat olmalı ve biraz fazla hevesli olabilen kütüphanecilere karşı hazırlık yapılmalı.
 


5) Rivendell Kütüphanesi
Yüzük Kardeşliği, J.R.R. Tolkien
 
 
 
 
Burası için tüm bir öğleden sonranızı ayırmanız gerekebilir, okuyacak, karıştıracak çok şey var. Elf şehri Rivendell’in ortasındaki bu açık hava kütüphanesinde gökyüzünü seyrettiğinizi, Orta Dünya tarihinin efsaneleriyle kol kola balkonda durduğunuzu düşünün. 



6) Görünmez Üniversite’nin Kütüphanesi
Büyünün Rengi, Terry Pratchett
 
 

 

Pratchett’ın DiskDünya’sının içinde kaybolmak serinin pek çok hayranının hayali olabilir. Bu mümkün olmasa bile, Görünmez Üniversite’nin kütüphanesindeki sonsuz rafları incelemek, Kayıp Okuma Odası’na göz atmak da onlara kâfi gelecektir. Bir orangutan olan kütüphaneci, kitaplar konusunda biraz fazla korumacı olabiliyor, ancak şekerleme yapmayı da sevdiğinden, sorun yok.
 
 
 

7) Derry Halk Kütüphanesi
O, Stephen King
 
 

 

Bu  kütüphaneyi görmeyi herkes arzulamayacaktır. 1958 yılında, Ben  Hanscom’ın gençlik yıllarında ziyaret ettiği kütüphaneyi, onun  gözlerinden görmek iyi bir fikir olabilir. Stephen King, burayı şöyle  tarif ediyor: “mırıldanan bir sessizlik”in mekanı, ışık huzmeleri, “küre  şeklindeki, zincirle asılmış lambalardan süzülüyor. Kitaplarda,  “baharatı andıran, belli belirsizce insanı mest eden” bir tat var.  Burada ne yaparsanız yapın, palyaçolardan uzak durun!


8) Beast’in Kütüphanesi
Güzel ve Çirkin, Gabrielle-Suzanne de villeneuve
 

 
Güzel ve Çirkin’in çizgi film uyarlamasında boydan boya, bir duvardan ötekine uzanan kitap raflarını görünce insanın neredeyse burada Beast tarafından hapsedilip insanlardan uzakta bir yaşam süresi geliyor. Kütüphanin içinde döne döne uzanan merdivenler, mekanın muhteşem mimarisi ve şömine ateşi de işimizi kolaylaştırmıyor.
 

9) Büyük Kütüphane
The Eyre Affair, Jasper Fforde
 

 
 
Edebi kahramanların gerçekten de var olduğu bir dünyaya adım atmayı, en sevdikleri öykünün içine dalmayı düşlemeyen olmuş mudur? Jasper Fforde’nin Thursdau Next serisindeki The Great Library (Büyük Kütüphane) tam da bunun için var. Sonu yokmuş gibi duran 52 katlık bir kütüphane, şakacı bir kütüphaneci ve arasında her anlamıyla kaybolabileceğiniz kitaplar.
 
 
10) Citadel Kütüphanesi
Game of Thrones, George R. R. Martin
 
 

 

Romanlarda henüz çok fazla öne çıkmasa da, Martin’in metninden uyarlanan ve artık neredeyse dünya üzerindeki herkesin haberdar olduğu televizyon dizisi Game of Thrones’ta, nefes kesici güzellikteki bir kütüphaneden kesitler gördük. Girişin altına ve üstüne doğru uzanan rafları ve onlara erişimi sağlayan merdivenleriyle bir ağ gibi büyüyen kütüphane... Yedi Krallık’ın kanlı tarihinin kaydını tutan sayfaların burada olması da değerini arttırıyor.
 
 
 
AB
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Signature Reads
 
 
Görseller: Unsplash
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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