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Ece Karaağaç    07-07-2017

						
Yazmayı konu edinen filmler

						

						

							
							

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Yazmak ya da yazar olmak kimileri için bir heves, kimileri için hayal. Fakat kimileri için de bir yaşam biçimi, hatta bir tutku. Yazmayı yaşam biçimi haline getiren, bu tutkunun peşinden koşanlar için hayat kimi zaman epey zorlu olabilir. Yaratıcı bir hayat sürmek, dahası günlük hayat ve geçim derdi içinde yaratıcılığınızı ortaya koymak zordur. Fakat her zorluk kalbinde bir hikaye taşır. Bu hikayelerse çoğu kere sinemanın ilgi alanına girmiş ve ortaya yazmayı ve yazarlığı konu edinen bir dizi film çıkarmıştır. İşte yazarların dünyasını merak eden, yazar olmak isteyip nereden başlayacağını bilemeyen veya sadece ilginç bir film izlemek isteyenler için birkaç film önerisi...
 
1. Nefret - Jean-Luc Godard
 
Usta yönetmen Jean-Luc Godard'ın imzasını taşıyan bu filmin başrol oyuncularından biri de ünlü yıldız  Brigitte Bardot. Film yeterince "ticari" bulunmayan bir senaryoyu yeniden yazması için işe alınan romancı ve senarist  Paul Javal'ı (Michel Piccoli) ve bu süreçte Javal'ın  Camille (Brigitte Bardot) ile olan evliliğindeki sarsıntıyı anlatıyor.
 
 
 
 
2. Sunset Bulvarı - Billy Wilder
 
Başrollerinde Gloria Swanson ve William Holden'ın yer aldığı Billy Wilder yönetmenliğindeki film Hollywood'un senaristlerin yaşamına duyduğu ilginin bir diğer sonucu. Adını Los Angeles'ta yer alan ünlü bulvardan alan film iş bulmakta zorluk çeken Hollywood senaristi Joe Gills (William Holden) ile unutulmuş ve hınç dolu eski bir Hollywood yıldızı olan Norma Desmond'ın hayatlarının kesişmesini konu ediniyor.
 
 
 
3. Cinnet - Stanley Kubrick
 
Cinnet sadece bir yazarı konu edinmesiyle değil, Stephen King'in Medyum adlı romanından uyarlanmış olmasıyla da edebiyatseverlerin dikkatini çekecek cinsten. Jack Nicholson'ın Jack Torrance rolünde devleştiği bu film alkolizm sorunları ve sinirli yapısı yüzünden öğretmenlik işini kaybetmiş Jack Torrance adında bir yazarın dağ başındaki bir otelin bakıcılık işini kabul etmesiyle başlar.
 
 
 
4. Barton Fink - Joel ve Ethan Coen
 
İlk oyununun Broadway'de yakaladığı başarının keyfini sürmekteyken kendisine teklif edilen bir senaryo işini kabul eden ve yerleştiği harap otelde bir türlü yazmaya başlayamayan Barton Fink'in hikayesiyle karşı karşıyayız. Burada birçok kişiyle tanışan Barton Fink'in hikayesinde Hotel Earle'in izleyicide yarattığı hissiyat da önemli bir yere sahiptir.
 
 
 
5.Çin Kahvesi - Al Pacino
 
Usta oyuncu Al Pacino'yu oyuncu olarak izlemekle kalmayıp yönetmen koltuğunda da görürüz Çin Kahvesi'nde. Hayatını kapıcılık yaparak kazanan ve kitaplarını zar zor yazabilen bir yazar olan Harry Levine'in (Al Pacino) bir borcu tahsil etmek üzere yanına uğradığı fotoğrafçı Jake Manheim'yle ( Jerry Orbach) olan sohbetine davet eder izleyiciyi.
 
 
 
 
6. Yaramaz Harry - Woody Allen
 
Bir edebiyat ödülü kazanmayı hevesle bekleyen, fakat feci bir yazar tıkanmasından mustarip olan Harry Block'un hikayesi Woody Allen'ın kendine özgü mizahının da iyi bir örneğidir. Hikaye boyunca Harry'nin çoksatan kitabı adeta "vücut bulur." Film boyunca Woody Allen'a Kirstie Alley, Bob Balaban, Billy Crystal, Mariel Hemingway, Demi Moore ve Robin Williams gibi birçok ünlü oyuncu eşlik etmektedir.
 
 
						

						

						
						

							
							

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