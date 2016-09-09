Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Eleştiri

			

			
			
			

				
Eleştiri

				

					
										

					

						
Burcu Bayer    09-09-2016

						
Robert Walser’in uzun yürüyüşü

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 26

						

						

					

					

					

					
					
					

												

							

								

								

									
İsviçreli Aylak Bir Yazar Robert Walser

									
Ahmet Uğur Nalcıoğlu

									
Çizgi Kitabevi

									
idefix'ten satın al

								

								

							

						

												
						

																									

						
20. yüzyılın dikkate değer yazarlarının selam durduğu Robert Walser’in gölgede kalmış yaşamına ve edebiyatına, ışık tutan bir monografi...  

						

																					
İyi bir inceleme okumak sahih okurları krallar katına oturtur, sıkı bir biyografiye rast gelmek biz dünyanın yetimlerine kaftanlar giydirir. Ne ki, insanın ahir ömründe bu ikisiyle karşılaşması pek seyrektir. Edebiyat incelemeleri,  göz gezdirmekte olduğunuz satırlar dahil, kuru gürültü çıkardıkları anlaşılmasın diye türlü numaralar çeker, yeri geldiğinde bir uzmanlık yanılması da yaratır. Halbuki bazen tek gereken “kral çıplak” diye bağıracak bir çocuğun cesaretidir. Hele bir de, bu çalışmalar akademik dilin icbar ettiği uzlaşımlara boyun eğmişse, ortaya kupkuru metinler çıkar; onları lezzetlendirecek ne şeker ne bir şerbet bulabilirsiniz. Yine de gam düşmesin yüreğinize: Eli kalem tutanlar bu handikapların farkına varıp türlü çareler aramaktalar.

Robert Walser üzerine bir monografiye denk gelince, böyle bir girizgahla söze başlayıp şerh düşme ihtiyacı hasıl oldu. Ahmet Uğur Nalcıoğlu’nun hazırladığı İsviçreli Aylak Bir Yazar üst başlıklı Robert Walser incelemesi, 20. yüzyılın trajedisinin modernist edebiyattaki iz düşümünü yakalamak için önemli bir fırsat sunuyor. Okurlar Walser ismine Tanner Kardeşler, Yardımcı, Jacob von Gunten, Gezinti ve Haydut romanlarından aşinadır. Biraz daha sıkı okurlar ise Walser’e Kafka’nın, Hesse’nin, Musil’in ve Benjamin’in düzdüğü övgülerden haberdardır. 20. yüzyılın dikkate değer yazarlarının selam durduğu Walser’in gölgede kalmış yaşamına ve edebiyatına ise Nalcıoğlu’nun monografisi ışık tutuyor. 

Robert Walser, edebiyat ve düşünce tarihindeki kırılmaları okumak için kritik bir isim, biyografisi de tüm dâhilerinki gibi trajedik. 1878’de İsviçre’de doğuyor, Almanca yazıyor, hiçbir işte dikiş tutturamıyor, saatler süren uzun yürüyüşler yapıyor, kardeşleri intihar ediyor ve hayatının son 27 senesini şizofreni teşhisiyle kaldığı sanatoryumlarda hiç yazmadan geçiriyor. 1956’nın Noel akşamında uzun yürüyüşlerinin son adımını atıyor. Biyografisine bakıldığında savaşlar ve radikal değişiklikler yüzyılında toplumsal hayatın uzlaşımlarına, sahteliğine ve ikiyüzlülüğüne direnen bir karakterle karşılaşıyoruz. Daha sonra edebiyat tarihini çokça meşgul edecek flanörlerin ilklerindendir. Ancak Walser, kendinden sonraki flanörler ve dandiler kadar neşeli ve rind mizaçlı değildir. Onunki daha ziyade metafizik üzerine değil de kendisi, insanlar ve toplumsallık üzerine düşünen bir filozofun yürüyüşüdür.

Nalcıoğlu’nun monografisi de flanörlük kavramıyla açılır. İsviçre edebiyatının doğasıyla devam eder. Burada, yerel dille yazmakla Almanca yazmak arasındaki sembolik ayrım üzerine durur. Walser Almancayı seçerek evrensel olmayı tercih etmiştir.  Ardından Walser’in biyografisinin inceliklerine dalarız. Eserlerinde görülen otobiyografik öğeler burada önümüze serilir. Aynı zamanda topluma adapte olamayan, ayrıksı ve yalnız, tutunamayan yazarın psikolojisi de açığa çıkar. Kafka’nın kendinden çok şey bulduğu bu ruh akrabasını neden bu kadar övdüğünü anlarız.  Nalcıoğlu son olarak Walser’in üç romanını tercih ettiği tema ve konular, teknik ve üslup ile biyografik öğeler bakımından eleştirel bir okumaya tabi tutar.

Girişte düştüğümüz şerhi hatırlarsak, Nalcıoğlu bu handikapların farkında bir monografi yazarıdır. Fakat yalnız yazar odaklı bir okuma yerine,  Walser’i edebiyat tarihi içine yerleştiren bağlamsal bir okumayı ön plana çıkarmış olsa bu çalışmadan çok daha fazla fayda umabilirdik.

 
 
 
 
 
Görsel: Murat Miroğlu
 

						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Eleştiri Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Ya şeytan çıkmazsa

						
“Neye inanacağız?” Bu soru, gündelik hayatımız bağlamında rahatlıkla  genelleme yapabileceğimiz, ama sıra edebiyata geldiğinde belli başlı  türlerde ağırlıkla işlendiğini gördüğümüz bir meseleyi, “bilinmeyen”i  yansıtıyor bize. Kaçınılmaz olarak fantastik edebiyatın, özellikle de  korku edebiyatının temel unsurlarından birini oluşturuyor bu şüphe dolu  “bilinmeyen” kümesi.

						
					

					

					

										

					

						
Felaketin habercisi

						
Ödön von Horváth Tanrısız Gençlik romanında, o çağın pek çok yazar ve entelektüeli gibi,  faşizmin yol açacağı felakete, bireysel ve toplumsal çöküntüye dikkat çekiyor.

						
					

					

					

										

					

						
Dublin'in kare ası  

						
Biyografi yazarı Richard Ellmann, Dört Dublinli'de Joyce, Beckett, Yeats ve Wilde'ı, birbiriyle yakınlaşmaları ve kimi edebi benzerlikleriyle ele alırken ufak bir hatırlatma yapıyor: “Bu dört Dublinli, aralarındaki bağlantıların bilinmesi konusunda çok istekli değildi.” Her birinin, hem kendi döneminin hem de tüm zamanların kalbur üstü yazarı olduğu düşünülürse bu isteksizliği anlamak 

						
					

					

					

										

					

						
İçimizdeki iblis: Kibir

						
Ingeborg Bachmann, “Faşizm iki insan arasındaki ilişkide başlar,” sözünü 1973’te söylemişti. Üzerinden beş yıl geçtikten sonra Iris Murdoch’un Deniz Deniz romanı yayımlandı. Türkçeye yakın bir zaman önce çevrilen roman, faşizmin, birinin öteki üzerinde kurduğu tahakkümün nasıl da “iyi niyetli” bir görünüme bürünebileceğini gösteriyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Man Booker kısa listesi açıklandı!

					

				

				
				

					
V for Vendetta'nın yaratıcısı emekli oluyor

					

				

				
				

					
En şık kadınlar arasında iki tanıdık isim

					

				

								
				

					
Jonathan Safran Foer'den 11 yıl sonra yeni roman

					

				

								
				

					
F. Scott Fitzgerald’ın yeni hikâyeleri ortaya çıktı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Esin Esen ile söyleşi:

"Sözün ruhu" İstanbul'da!
 
ECE KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Daha çok kitap okuyabilmeniz için beş öneri
						
					
					
				

																

						2 - 15. Filmekimi'nde edebiyat uyarlamaları
						
					
					
				

																

						3 - Man Booker kısa listesi açıklandı!
						
					
					
				

																

						4 - V for Vendetta'nın yaratıcısı emekli oluyor
						
					
					
				

																

						5 - Jonathan Safran Foer'den 11 yıl sonra yeni roman
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap