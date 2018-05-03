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Eleştiri

			

			
			
			

				
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Adalet Çavdar    03-05-2018

						
Sherlock Holmes, Abdülhamit’in hayatını kurtarıyor

						

							
							

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Sherlock Holmes-İstanbul'dan Gelmeyen Mektup

									
Gökhan Tosun

									
Mylos Kitap

									
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Sherlock Holmes, pek çoğumuzun hayran olduğu bir çıkarım sanatı ustası. Mevzubahis Sherlock’un bakış açısı olduğunda, onun eline bir kere düşen bir daha kolay kolay kurtulamıyor. 2020 yılına kadar orijinal Sherlock Holmes dizisinin yeni sezonunun gelmeyeceğinin açıklanması, dizinin -benim de dahil olduğum- hayranlarına  büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken, şu aralar, Sherlock’u günümüz New York’una taşıyan Elementary adlı diziyle idare etmek mümkün.
 
Abdülhamit de Sherlock hayranıydı

Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan Britanyalı dedektif Sherlock Holmes, polisiye edebiyatın ilk isimlerinden biri. Gazetelerde de yayımlanan Sherlock Holmes öyküleri, polisiyenin halk arasında yayılmasını ve sevilmesini sağlamıştır. Sorduğu soruların birbirleriyle tutarlı olması konusunda ısrarcıdır Holmes, olayları gözlem yoluyla çözmesi ile ünlüdür. O bir çıkarım bilimi uzmanıdır. Kendi sınırlarını dedektiflik işi için sürekli zorlar. Sir Arthur Conan Doyle, Holmes’u kendi döneminin ünlü profesörü olan Joseph Bell’den esinlenerek yazmış. Bell, daha sonra Holmes’un başvuracağı gözlem yöntemlerini, hatalarıyla ilgili bilgi sahibi olmak için kullanır ve bunu öğrencilerine de öğretmeye çalışır. 

Ünü yazarını aşan kahramanımız Holmes’un bir müzesi ve hayranları tarafından kurulan derneği de var. 1887 yılında yayımlanmaya başlayan macera 1926’ya kadar sürer. Radyo tiyatroları, sinema ve tiyatro uyarlamaları yapılan Sherlock Holmes aynı zamanda video oyunlarına da konu olmuştur; televizyon dizisi olarak da yoğun ilgi çekmeye devam ediyor.
Bildiğimiz bir başka şey ise, Sultan Abdülhamit’in bir Sherlock hayranı olması ve Doyle’u saraya davet ettiği. Gökhan Tosun’un Mylos Kitap tarafından yayımlanan romanı Sherlock Holmes İstanbul’dan Gelmeyen Mektup’ta bu bilgi işimize yarayacak! Polisiye sevenlerin ilgisini çekecek, giriş cümleleriyle bile edebiyat severlerin dikkatinden kaçmayacak bir roman Sherlock Holmes İstanbul’dan Gelmeyen Mektup. 

 
Bu kez padişahın hayatını kurtarıyor

Kendisine uzun zamandır çözülecek bir dava bulamadığı için canı sıkılan  Sherlock’un aradığı ilgi çekici dava, İstanbul’da karşısına çıkar.  Müfettiş Gregson emekli olmuştur, Lestrade yıllık izindedir. İnsanın  sinirini bozan bir zekaya sahip olan Sherlock, romanın içerisinde  padişahla karşı karşıya gelirken bir Osmanlı paşasıyla da dost olur.  Paşanın ortadan kayboluşunu araştırmak için İstanbul’a gelen dedektif  kendini bir oyunun içerisinde bulur. Bütün bunları keşfederken devrin  olmazsa olmaz İstanbul ritüellerini de yaşar. Türk kahvesi içer, faytona  biner... 

Gökhan Tosun, Doyle’u değil Sherlock’u İstanbul’a  getirmeyi tercih ediyor. Sherlock Holmes Türkçe konuşurken, Watson’ın  Türkçe bilmeyerek hikayeye dahil olması ise başka bir meydan okuma  oluyor. Gökhan Tosun, Abdülhamit  ile Doyle arasındaki ilişkiyi ele alarak, romanın zamanlamasını  Osmanlı’nın son döneminden başlatmış. Cumhuriyet döneminin başlangıcına  tekabül eden hikayeye uygun bir atmosferi, belli ki oldukça araştırma  yaparak kurmayı başarmış yazar.
 
158 sayfalık bir roman olan Sherlock Holmes İstanbul’dan Gelmeyen Mektup yerli polisiye sevenlerin dikkatini bir hayli çekeceğe benziyor. Kitap çözecek bir dava bulamadığı için sessizlik yemini tutan Holmes ile başlıyor. Watson dışında etrafında elbette kimse yok Holmes’un. Onun üstten bakışına tahammül etmek hiç kolay değil elbette. İki saat on dakika içinde Türkçe konuşmaya başlayan Sherlock’ı anlamaya çalışıyor Watson. Onu, sessizce içinden geçmeye çalıştığı depresyonundan neyin çıkardığını merak ediyor. Günler süren bir yolculuk sonrasında İstanbul’a adım atıyorlar. Abdülhamit’in karşısına çıkıyorlar. Abdülhamit’in taleplerini anlamaya çalışıyorlar. Sarayda kaldığı ilk gecenin sabahında Abdülhamit’in hayatını kurtarıyor Holmes ve olaylar böylece başlıyor. Bu kadar ipucu yeterli sanırım, bunun sonrası meraklı okura kalsın.

Gökhan Tosun eğlenceli ve bir çırpıda okunabilecek bir polisiye sunuyor okuruna, umarım devamı gelir ve Tosun bu alanda hem kendini hem de literatürü geliştirmeye devam eder. Bir bölüm Sherlock Holmes seyretmek tadında bir roman Sherlock Holmes İstanbul’dan Gelmeyen Mektup.
 
 
 
 
 
 
Görsel: Ahmet İltaş
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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