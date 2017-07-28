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    28-07-2017

						
Arthur C. Clarke Ödülü Colson Whitehead'in oldu

						

							
							

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Pulitzer Ödülü'nü kazanması ve Man Booker Ödülü uzun listesinde yer almasıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Colson Whitehead, Arthur C. Clarke Ödülü'nün de sahibi oldu.
 
Whitehead'in fantastik bir tren yolu ile kölelikten kaçan genç bir kadının öyküsünü anlattığı The Underground Railroad geçtiğimiz yılın en ilgi gören kitaplarından biri olmuş ve aldığı övgülerin yanı sıra Ulusal Kitap Ödülü'nü de kazanmıştı.
 
 
 
"10 yaşından bu yana yazar olmayı istememi sağlayan bilimkurgu ve fantaziydi," diyo Whitehead. "Eğer bir yazar olursanız evden çalışabilirdiniz, kimseyle konuşmanız gerekmezdi ve bütün gün bir şeylerle uğraşabilirdiniz. Robotlar, belki zombiler ve hatta fantastik tren yolları gibi şeylerle... Fantazi de, realizm gibi, dünyayı açıklamaya yarayan bir araçtır."
 
Ülkemizde de Siren Yayınları tarafından Türkçe olarak yayımlanacak olan The Underground Railroad, Moonlight filminin yönetmeni Barry Jenkins tarafından bir mini diziye dönüştürülecek ve Amazon tarafından yayınlanacak.
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian 
 
						

						

						
						
												

							
							

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