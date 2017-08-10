Bay Mercedes dizisi başladı

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan ve bir süredir merakla beklenen Bay Mercedes dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Başrollerinde Brendan Gleeson ve Harry Treadaway'in yer aldığı; oyuncu kadrosunda ayrıca Mary-Louise Parker ve Holland Taylor gibi isimlere de rastladığımız dizinin hikayesi tam bir kedi fare oyunu. Çalıntı bir Mercedes'i kalabalığın ortasına süren piskopat bir katil ile emekli bir detektif arasındaki "kovalamaca"...

İşin içinde bizzat Stephen King de bulunduğu için, kitaba sadık bir dizi izleyeceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ilgi görmesi halinde, dizinin, serinin diğer kitaplarını da kapsayacağını (diğer bir deyişle en azından 3 sezon süreceğini) söyleyebiliriz. Çünkü Stephen King'in polisiyeye göz kırptığı Bay Mercedes romanı, aynı zamanda bir üçlemenin de ilk kitabı. Bay Mercedes'in yanı sıra Kim Bulduysa Onundur ve Son Nöbet romanlarını da kapsayan "Bill Hodges üçlemesi," Stephen King'in hardboiled olarak adlandırılan polisiye tarzında kaleme aldığı bir üçleme. (Söz konusu romanların tümünün, Türkçede Altın Kitaplar Yayınevi tarafından yayımlandığını da hatırlatalım...)