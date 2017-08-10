Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    10-08-2017

						
Bay Mercedes dizisi başladı

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 5

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan ve bir süredir merakla beklenen Bay Mercedes dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Başrollerinde Brendan Gleeson ve Harry Treadaway'in yer aldığı; oyuncu kadrosunda ayrıca Mary-Louise Parker ve Holland Taylor gibi isimlere de rastladığımız dizinin hikayesi tam bir kedi fare oyunu. Çalıntı bir Mercedes'i kalabalığın ortasına süren piskopat bir katil ile emekli bir detektif arasındaki "kovalamaca"...
 
 
İşin içinde bizzat Stephen King de bulunduğu için, kitaba sadık bir dizi izleyeceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ilgi görmesi halinde, dizinin, serinin diğer kitaplarını da kapsayacağını (diğer bir deyişle en azından 3 sezon süreceğini) söyleyebiliriz. Çünkü Stephen King'in polisiyeye göz kırptığı Bay Mercedes romanı, aynı zamanda bir üçlemenin de ilk kitabı. Bay Mercedes'in yanı sıra Kim Bulduysa Onundur ve Son Nöbet romanlarını da kapsayan "Bill Hodges üçlemesi," Stephen King'in hardboiled olarak adlandırılan polisiye tarzında kaleme aldığı bir üçleme. (Söz konusu romanların tümünün, Türkçede Altın Kitaplar Yayınevi tarafından yayımlandığını da hatırlatalım...)
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
İthaki Akademi'nin yeni konuğu Sedef Betil

						
İthaki Akademi'nin yaz boyunca sürdüreceği söyleşilerin ağustos ayındaki ikinci konuğu Sedef Betil.

						
					

					

					

										

					

						
Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunu oluyor

						
En son sinema uyarlaması ile gündeme gelen Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri bu kez tiyatro sahnesinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Chuck Palahniuk'dan geleceğe ilginç sürpriz

						
Portland'da yaşayan Jolynn Winter halihazırda oturduğu evi on yıl  evvel satın alırken evin içine gizlenenlerden habersizdi. Evin bir  önceki sahibi özellikle Dövüş Kulübü romanıyla adını kitlelere  duyuran ünlü yazar Chuck Palahniuk'tu. Palahniuk bu eve 1997 yılında  taşınmış ve 2002 yılında eve yeni bir banyo inşa ettirmişti.

						
					

					

					

										

					

						
Mültecileri evlerinde gibi hissettiren kütüphane

						
Mülteciliğin ne denli zorlu bir durum olduğu herkesin malumu. Fakat mültecilerin ihtiyaçları yalnızca barınma ve gıda ile bitmiyor. Savaşın ve anayurdunu terk etmenin yarattığı duygusal yaraları kapatmak bir hayli zor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
İthaki Akademi'nin yeni konuğu Sedef Betil

					

				

				
				

					
Bay Mercedes dizisi başladı

					

				

				
				

					
Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunu oluyor

					

				

								
				

					
Chuck Palahniuk'dan geleceğe ilginç sürpriz

					

				

								
				

					
Mültecileri evlerinde gibi hissettiren kütüphane

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Gökhan Dumanlı ile söyleşi:


"Zarafet ölmedi, görgüsüzlük popüler oldu."

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - “Lütfen bir oturuşta okuyun bu kitabı...”
						
					
					
				

																

						2 - Kütüphanenizi düzenlerken kendinize sormanız gereken 7 soru
						
					
					
				

																

						3 - İthaki Akademi'nin yeni konuğu Sedef Betil
						
					
					
				

																

						4 - Sert roman
						
					
					
				

																

						5 -  "Zarafet ölmedi, görgüsüzlük popüler oldu."
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap