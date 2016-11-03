Boğaziçi Üniversitesi'nden Gülten Akın paneli

Şair Gülten Akın ölümünün birinci yıldönümünde Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen bir panelle anılacak. Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nden Olcay Akyıldız’ın moderatörlüğünü üstlendiği “’Hiç ayrılmadım ki ben orada kaldım’: Gülten Akın Şiirinin Peşinde” başlıklı panele Boğaziçi Üniversitesi’nden Saliha Paker, Marmara Üniversitesi’nden Baki Ayhan T. ve şair Gülseli İnal katılacak.

Gülten Akın şiirinin farklı dönemlerinin ve çevirilerinin de konuşulacağı panelde erkek egemen bir şiir ortamında kadın şair olarak var olma çabası ve Gülten Akın şiirinde kadın temsilleri de konu edilecek. 4 Kasım 2016 saat 15:00’te başlayacak olan etkinlik Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleşecek.