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    03-11-2016

						
Boğaziçi Üniversitesi'nden Gülten Akın paneli

						

							
							

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Şair Gülten Akın ölümünün birinci yıldönümünde Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen bir panelle anılacak. Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nden Olcay Akyıldız’ın moderatörlüğünü üstlendiği “’Hiç ayrılmadım ki ben orada kaldım’: Gülten Akın Şiirinin Peşinde” başlıklı panele Boğaziçi Üniversitesi’nden Saliha Paker, Marmara Üniversitesi’nden Baki Ayhan T. ve şair Gülseli İnal katılacak.
 
 
Gülten Akın şiirinin farklı dönemlerinin ve çevirilerinin de konuşulacağı panelde erkek egemen bir şiir ortamında kadın şair olarak var olma çabası ve Gülten Akın şiirinde kadın temsilleri de konu edilecek. 4 Kasım 2016 saat 15:00’te başlayacak olan etkinlik Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleşecek.
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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