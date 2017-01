Costa Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Britanya'nın en prestijli kitap ödüllerinden biri olan Costa Ödülleri'nin 2016 yılı kazananları belli oldu. İrlandalı yazar Sebastian Barry, 1800'lü yılların ortasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen tarihi romanı Days Without End ile Costa Roman Ödülü'nü ikinci kez kazandı. Barry daha önce 2008 yılında, The Secret Scripture adlı romanıyla da bu ödüle layık görülmüştü.

(Sebastian Barry, Fotoğraf: Murdo MacLeod)

Toplamda beş kategoride dağıtılan ödülü çocuk edebiyatı dalında Brian Conaghan The Bombs That Brought Us Together adlı kitabıyla, biyografi dalında Keggie Carew Dadland adlı kitabıyla, şiir dalında ise Alice Oswald Falling Awake adlı şiir derlemesiyle kazandı.

30 bin sterlin değerindeki Costa Yılın Kitabı Ödülü'nün kazananı ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

Kaynak: The Guardian